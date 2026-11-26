VN-Index khép lại phiên giao dịch ngày 26/11 tại gần 1.630 điểm, giảm gần 58 điểm, tương đương 3,42% so với phiên trước. Riêng VIC đóng góp mức giảm 24,6 điểm. Sắc đỏ áp đảo trên thị trường với 291 mã giảm giá, trong khi chỉ có 47 mã tăng và 34 mã đứng giá.

Đây cũng là mức điểm thấp nhất của VN-Index kể từ phiên 24/3/2026. So với đáy của năm tại hơn 1.591 điểm, chỉ số hiện vẫn cao hơn khoảng 39 điểm.

Áp lực điều chỉnh lan rộng ở nhiều nhóm ngành, trong đó bất động sản, dịch vụ tài chính, nguyên vật liệu và năng lượng cùng một số ngành nghề khác đều chịu sức ép giảm giá và ghi nhận nhiều cổ phiếu nằm sàn. Thanh khoản trên HOSE đạt hơn 809 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch hơn 16.043 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Diễn biến tiêu cực của thị trường diễn ra ngay sau khi Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố kết luận sơ bộ cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại 1974 về tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong ngành chế biến, chế tạo. Việt Nam nằm trong số 14 nền kinh tế thuộc diện điều tra được công bố kết luận đợt này.

Mức thuế USTR đề xuất áp thêm với hàng Việt Nam lần này tối đa 35%. Tuy nhiên, ít giờ sau công bố sơ bộ của Mỹ, Bộ Công Thương cho biết mức này có thể giảm còn 20% nếu Việt Nam và Mỹ đạt Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Trong bối cảnh thị trường giảm sâu, khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 7 liên tiếp. Tuy nhiên, xét về khối lượng, nhóm nhà đầu tư này đã mua ròng 3,8 triệu cổ phiếu. Tính chung toàn thị trường, giá trị bán ròng trong phiên đạt 139 tỷ đồng.

Nguồn: La Giang tổng hợp.

HOSE là sàn chịu áp lực bán ròng lớn nhất với giá trị 180 tỷ đồng, dù khối ngoại mua ròng khoảng 1,2 triệu cổ phiếu. VIC tiếp tục đứng đầu danh sách bán ròng với 191 tỷ đồng. Hai cổ phiếu khác thuộc hệ sinh thái Vingroup là VPL và VHM cũng nằm trong nhóm bị bán mạnh, lần lượt ở mức 77 tỷ đồng và 46 tỷ đồng.

Ngoài nhóm cổ phiếu họ Vin, khối ngoại còn bán ròng TCB 81 tỷ đồng, NLG và HPG cùng 45 tỷ đồng, MCH và GMD cùng 32 tỷ đồng. Các mã CTG và BAF lần lượt bị bán ròng 24 tỷ đồng và 22 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chứng chỉ quỹ FUEVFVND của Dragon Capital đảo chiều so với phiên giao dịch hôm qua khi được mua ròng nhiều nhất với gần 62 tỷ đồng. Theo sau là CTD với 57 tỷ đồng, VNM với 56 tỷ đồng và VPI với 48 tỷ đồng. MSN cũng được mua ròng 43 tỷ đồng; các mã VCI, DXG, MSB, KDH và DCM có giá trị mua ròng từ 27 tỷ đồng đến 32 tỷ đồng.

Nguồn: La Giang tổng hợp.

Diễn biến lệch pha với HOSE, khối ngoại mua ròng gần 46 tỷ đồng trên HNX. CEO dẫn đầu danh sách được mua ròng với gần 25 tỷ đồng, tiếp đến là IDC với 9 tỷ đồng. SHS và PVS cùng được mua ròng khoảng 4 tỷ đồng. Đáng chú ý, PVS đã chấm dứt chuỗi bán ròng của khối ngoại.

Ở chiều bán, MBS bị bán ròng nhiều nhất với khoảng 2 tỷ đồng. Các mã NVB, DXP, C69 cùng một số cổ phiếu khác đều có giá trị bán ròng dưới 600 triệu đồng.

Tại thị trường UPCoM, khối ngoại bán ròng 5 tỷ đồng. DGT dẫn đầu danh sách bị bán ròng với hơn 4 tỷ đồng, theo sau là DDV và F88 với giá trị lần lượt gần 3 tỷ đồng và hơn 1 tỷ đồng. Các mã còn lại đều bị bán ròng dưới 300 triệu đồng.

Ở chiều mua, MSR đứng đầu với hơn 1 tỷ đồng, tiếp đến là PCB với 900 triệu đồng và QNS với 500 triệu đồng.