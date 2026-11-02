VN-Index mất gần 31 điểm, sắc đỏ bao trùm thị trường

Áp lực bán gia tăng trên diện rộng, hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn chìm trong sắc đỏ - Ảnh:ST

Áp lực bán lan rộng, blue-chips chịu sức ép

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 2/11 trong sắc đỏ áp đảo khi lực bán gia tăng mạnh, đặc biệt trong phiên chiều. Nỗ lực bắt đáy xuất hiện tại một số thời điểm nhưng không đủ sức đảo ngược xu hướng, khiến hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm sâu.

Kết phiên, VN-Index mất 30,9 điểm, tương đương 1,77%, xuống 1.710,72 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía giảm giá với 534 mã giảm, trong đó có 30 mã giảm sàn; chỉ có 123 mã tăng và 837 mã đứng giá tham chiếu. Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh không còn tập trung ở một vài nhóm cổ phiếu mà đã lan rộng trên toàn thị trường.

Điểm đáng chú ý trong phiên giao dịch đầu tuần là mức độ suy yếu của mặt bằng cổ phiếu lớn. Nhóm ngân hàng, bất động sản, chứng khoán và công nghệ đều ghi nhận nhiều mã giảm mạnh, gây sức ép đáng kể lên tâm lý nhà đầu tư.

Trong nhóm ngân hàng, VPB giảm 6,1%, VCB mất 4,8%, BID giảm 4,19%, OCB giảm 4,25% và ACB giảm 3,33%. Đây đều là những cổ phiếu có ảnh hưởng nhất định tới diễn biến chỉ số và thanh khoản thị trường. Việc nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt suy yếu cho thấy áp lực bán đã lan tới nhóm vốn hóa lớn, vốn thường đóng vai trò nâng đỡ VN-Index trong những nhịp điều chỉnh.

Nhóm bất động sản cũng không nằm ngoài xu hướng. KDH giảm 4,32%, VRE mất 4,57%, NLG giảm 3,86%, DXG giảm 2,38%, trong khi VHM giảm 1,59%. Ở nhóm bất động sản khu công nghiệp, IDC giảm 4,68%, BCM mất 3,26%.

Một số cổ phiếu đi ngược xu hướng chung như VIC tăng 0,41%, VPI tăng 0,7%, TAL tăng 0,47%. Đáng chú ý, HDC tăng hết biên độ 6,67%, lên 12.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, số mã giữ được sắc xanh khá hạn chế và chưa đủ tạo lực đỡ cho thị trường.

Thanh khoản tăng mạnh, lực cầu bắt đáy chưa đủ sức đảo chiều

Một trong những tín hiệu đáng lưu ý của phiên 2/11 là sự gia tăng thanh khoản trong bối cảnh thị trường giảm sâu. Riêng sàn HoSE ghi nhận giá trị giao dịch khoảng 18.577 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với phiên trước. Tính chung cả ba sàn, giá trị giao dịch đạt hơn 20.058 tỷ đồng, tương ứng khối lượng khoảng 978 triệu cổ phiếu.

Đáng chú ý, áp lực bán gia tăng rõ rệt trong phiên chiều. Thanh khoản buổi chiều tăng mạnh so với buổi sáng, trong khi nhiều cổ phiếu tiếp tục bị hạ giá. Tại rổ VN30, thanh khoản tăng gần 44%, có tới 26 cổ phiếu giảm sâu hơn so với mức chốt phiên sáng.

Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng đang gia tăng. Khi giá cổ phiếu liên tục suy yếu, một bộ phận nhà đầu tư lựa chọn giảm tỷ trọng nắm giữ, chấp nhận bán ở vùng giá thấp để hạn chế rủi ro. Trong khi đó, lực cầu bắt đáy dù xuất hiện nhưng vẫn chưa đủ mạnh để hấp thụ toàn bộ lượng cung.

Thực tế, có tới 151 cổ phiếu giảm trên 2% trong phiên, cao hơn đáng kể so với nhiều phiên điều chỉnh trước đó. Mức độ suy yếu của mặt bằng cổ phiếu thậm chí được đánh giá nghiêm trọng hơn phiên VN-Index giảm 3,58% ngày 22/7, xét trên tương quan số lượng cổ phiếu giảm sâu.

Điều này cho thấy chỉ số chung chưa phản ánh đầy đủ áp lực bán thực tế. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn phục hồi vào cuối phiên đã góp phần thu hẹp đáng kể mức giảm của VN-Index, trong khi phần đông cổ phiếu vẫn đóng cửa ở vùng giá thấp.

Trụ lớn hồi phục cuối phiên, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Trong phiên chiều, VN-Index có thời điểm xuyên thủng mốc 1.700 điểm, xuống mức thấp nhất 1.693,75 điểm. Tuy nhiên, lực cầu xuất hiện tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn đã giúp chỉ số phục hồi trở lại trước khi đóng cửa.

Đáng chú ý, VIC có thời điểm chuyển từ trạng thái giảm sang tăng nhẹ, trở thành một trong những cổ phiếu hỗ trợ tích cực cho chỉ số trong những phút cuối. TCB cũng phục hồi đáng kể từ mức đáy trong phiên, dù vẫn đóng cửa giảm 0,93%. CTG lấy lại một phần mức giảm, kết phiên thấp hơn tham chiếu 1,82%.

Nhờ diễn biến hồi phục của một số cổ phiếu trụ, VN-Index giữ được mốc 1.700 điểm và đóng cửa tại 1.710,72 điểm. Tuy nhiên, sự hồi phục này chủ yếu mang tính nâng đỡ điểm số, chưa thể hiện sự cải thiện đồng đều của mặt bằng cổ phiếu.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 453,2 tỷ đồng trên cả ba sàn. Giá trị mua vào đạt khoảng 1.963,9 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra lên tới 2.417 tỷ đồng.

Ở chiều bán ròng, các cổ phiếu ngân hàng như: MBB, VCB, ACB và STB chịu áp lực đáng kể. Cụ thể, MBB bị bán ròng khoảng 182,1 tỷ đồng, VCB khoảng 155,2 tỷ đồng, ACB khoảng 117,4 tỷ đồng và STB khoảng 105,5 tỷ đồng. Ngược lại, MSN được mua ròng khoảng 90,5 tỷ đồng, VIX khoảng 40,9 tỷ đồng.

Nhìn tổng thể, phiên giảm mạnh ngày 2/11 cho thấy rủi ro ngắn hạn của thị trường vẫn hiện hữu. Việc VN-Index phục hồi từ dưới mốc 1.700 điểm có thể tạo kỳ vọng về vùng hỗ trợ kỹ thuật, nhưng chưa đủ cơ sở để xác nhận xu hướng giảm đã kết thúc.

Trong những phiên tới, diễn biến thanh khoản, khả năng giữ giá của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và sự trở lại của dòng tiền bắt đáy có thể sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định trạng thái thị trường.