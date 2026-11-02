VN-Index mất gần 31 điểm, hàng loạt cổ phiếu đồng loạt giảm sâu

Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần giao dịch mới với diễn biến tiêu cực khi lực bán áp đảo trên diện rộng. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện trong phiên sáng, đà hồi phục nhanh chóng suy yếu trước áp lực bán gia tăng, đặc biệt trong phiên chiều.

Kết phiên 2/11, VN-Index giảm 30,9 điểm, xuống còn 1.710,72 điểm.

Tại nhóm bất động sản, KDH giảm 4,32%, VRE mất 4,57%, NLG giảm 3,86%, DXG giảm 2,38% và VHM mất 1,59%. Ở nhóm bất động sản khu công nghiệp, IDC giảm 4,68%, BCM mất 3,26%.

VN-Index mất 30,9 điểm, sắc đỏ bao trùm thị trường.

Một số mã đi ngược xu hướng chung như VIC tăng 0,41%, VPI tăng 0,7% và TAL tăng 0,47%. Đáng chú ý, HDC tăng hết biên độ 6,67%.

Nhóm ngân hàng chịu áp lực bán mạnh với VPB giảm 6,1%, VCB mất 4,8%, LPB giảm 4,43%, BID giảm 4,19%, OCB mất 4,25% và ACB giảm 3,33%.

Ở nhóm chứng khoán, TCX giảm 4,36%, VND mất 2,24%, SSI giảm 2,33%, VIX giảm 1,67% và VPX mất 2,83%. Ngược lại, CTS tăng 1,43%, BSI tăng 4,7% và FTS tăng 1,96%.

Sắc đỏ cũng bao trùm nhóm cổ phiếu cao su khi GVR giảm sàn 6,86%, TRC giảm sàn 6,79% và PHR giảm sàn 6,94%. DPR giảm 3,42%.

Tại nhóm phân bón và hóa chất, DPM mất 5,15%, CSV giảm 4,62%, DCM giảm 3,3%, BFC mất 2,45% và DGC giảm 1,8%.

Nhóm bán lẻ ghi nhận diễn biến kém tích cực với FRT giảm sàn 6,99%, DGW mất 6,84% và MWG giảm 2,16%. Ở chiều ngược lại, PNJ tăng 0,65%, lên 15.600 đồng/cổ phiếu.

Trong nhóm công nghiệp và vận tải, GEE giảm 4,68%, GMD mất 3,8%, GEX giảm 2,03%, VGC mất 5,92%, HVN giảm 2,41%, HAH mất 2,82% và CII giảm 1,89%.

Nhiều mã vốn hóa lớn thuộc các nhóm ngành khác cũng giảm điểm, gồm FPT mất 4,74%, HPG giảm 2,86%, BVH giảm 3,91%, MCH mất 1,11% và SAB giảm 1,65%.

Trong khi thị trường giảm sâu, nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng gần 100 tỷ đồng trên toàn thị trường. MWG dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị hơn 306 tỷ đồng, tiếp đến là VPB với 96,84 tỷ đồng, VGC với 8,16 tỷ đồng và HAH với 7,46 tỷ đồng.

Ở chiều bán ròng, HPG đứng đầu với giá trị hơn 39 tỷ đồng. Các mã tiếp theo gồm MBB với 30,22 tỷ đồng, STB với 27,85 tỷ đồng, VCB với 27,55 tỷ đồng và SHB với 27,05 tỷ đồng.

Giao dịch mua ròng của khối ngoại chưa đủ bù đắp áp lực bán trên diện rộng. VN-Index mất gần 31 điểm trong phiên đầu tuần, trong khi nhiều mã thuộc các nhóm ngành chủ chốt giảm mạnh, một số cổ phiếu thậm chí giảm hết biên độ.