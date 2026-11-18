Kết thúc phiên giao dịch 18/11, thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến tiêu cực, VN-Index mở cửa trong sắc đỏ và duy trì dưới mốc tham chiếu trong suốt thời gian giao dịch.

Áp lực bán tăng nhanh sau 14h, có thời điểm kéo chỉ số xuống dưới ngưỡng 1.700 điểm, vùng điểm từng được ghi nhận hồi đầu tháng 11. Kết phiên, VN-Index dừng tại 1.703,01 điểm, giảm 23,71 điểm, tương ứng 1,4%.

VN-Index mất gần 24 điểm, hàng trăm cổ phiếu chìm trong sắc đỏ (Ảnh minh họa).

Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán. Trên sàn HOSE có 272 mã giảm giá, trong khi chỉ 64 mã tăng. Sàn HNX ghi nhận 113 mã giảm và 25 mã tăng; UPCoM có 125 mã giảm, 74 mã tăng. Tính chung cả 3 sàn, số cổ phiếu giảm giá lên tới 510 mã, gấp 3 lần số mã tăng.

Áp lực điều chỉnh diễn ra trên diện rộng, gần như không có nhóm ngành nào tạo được lực đỡ đủ mạnh cho thị trường. Trong đó, VIC, VCB, VHM và VPB là những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến VN-Index, lần lượt lấy đi khoảng 4,8 điểm, 2,2 điểm, 1,7 điểm và 1,2 điểm.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu như SAB, KDH, HVN, MCH, FRT, POW, OCB, HAG và DMX ghi nhận diễn biến tích cực, góp phần hạn chế đà giảm của chỉ số.

Thanh khoản thị trường cải thiện đáng kể trong phiên giảm điểm. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn vượt 18.500 tỷ đồng. Riêng HOSE đạt khoảng 17.200 tỷ đồng, tăng 17% so với phiên trước.

Đáng chú ý, LPB tiếp tục thu hút giao dịch lớn trên kênh thỏa thuận với khoảng 80 triệu cổ phiếu được sang tay, tổng giá trị hơn 2.700 tỷ đồng. Trên kênh khớp lệnh, cổ phiếu này giao dịch khoảng 3 triệu đơn vị, đưa tổng giá trị giao dịch trong phiên vượt 2.840 tỷ đồng. Tuy nhiên, LPB vẫn đóng cửa giảm 4,6%.

Ở kênh khớp lệnh, FPT dẫn đầu toàn thị trường với giá trị giao dịch khoảng 764 tỷ đồng, tương ứng hơn 16 triệu cổ phiếu. Thị giá FPT giảm 3,2% trong phiên doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh 10 tháng tiếp tục tăng trưởng.

Các cổ phiếu HPG, VIC và VCB lần lượt theo sau với giá trị khớp lệnh trên 400 tỷ đồng mỗi mã. Trong khi đó, VIX, SHB, VPB, KDH và VHC cũng ghi nhận giá trị giao dịch vượt 300 tỷ đồng.

Góp thêm áp lực lên thị trường, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 1.150 tỷ đồng trên toàn thị trường. Riêng sàn HOSE ghi nhận giá trị bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng.

FPT là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 226 tỷ đồng, tiếp đến là VIC với 186 tỷ đồng và MBB với 88 tỷ đồng.