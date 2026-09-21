VN-Index mất gần 16 điểm: SSB 'trắng bên mua', VJC tăng trần 'trắng bên bán'

Thị trường chứng khoán mở đầu tuần mới với diễn biến đảo chiều nhanh. VN-Index từng tăng hơn 10 điểm đầu phiên 21/09/2026 nhưng áp lực bán sau đó gia tăng, đặc biệt tại nhóm bất động sản và chứng khoán, khiến chỉ số chuyển sang sắc đỏ.

Kết phiên, VN-Index giảm 15,99 điểm xuống 1.799,67 điểm. Thanh khoản trên HoSE suy yếu đáng kể khi tổng giá trị giao dịch đạt hơn 17.200 tỷ đồng, giảm khoảng 8.700 tỷ đồng so với phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 219 mã giảm, gồm 5 mã giảm sàn, trong khi 97 cổ phiếu tăng giá và 8 mã tăng trần.

Cổ phiếu SSB bất ngờ giảm sàn trong phiên ngày 21/09.

Tâm điểm tại nhóm ngân hàng là cổ phiếu SSB khi bất ngờ giảm hết biên độ 6,85% xuống 22.450 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch hơn 2,3 triệu đơn vị. Cuối phiên, cổ phiếu rơi vào trạng thái “trắng bên mua”, trong khi lượng dư bán tại giá sàn vượt 1,9 triệu đơn vị.

Cú đảo chiều xuất hiện ngay sau khi SSB trải qua 7 phiên tăng liên tiếp, trong đó có 3 phiên tăng trần. Trong chuỗi này, thị giá cổ phiếu SeABank tăng hơn 36%, tương ứng thêm 6.400 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến của SSB cũng trùng với thời điểm một số lãnh đạo và người có liên quan đến lãnh đạo SeABank đăng ký bán cổ phiếu. Ông Lê Tuấn Anh, con trai bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank - đăng ký bán 8 triệu cổ phiếu SSB từ 23/09 đến 22/10/2026. Nếu hoàn tất, lượng nắm giữ của ông Tuấn Anh sẽ giảm từ 38,16 triệu xuống 30,16 triệu cổ phiếu.

Ông Nguyễn Tường Huy, con trai bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT SeABank - cũng đăng ký bán 214.100 cổ phiếu, gần như toàn bộ lượng đang sở hữu. Nếu giao dịch thành công, ông Huy chỉ còn nắm giữ 48 cổ phiếu SSB.

Ở nhóm lãnh đạo ngân hàng, Phó Tổng Giám đốc Vũ Đình Khoán đăng ký bán 95.000 cổ phiếu, dự kiến giảm sở hữu từ gần 5,1 triệu xuống gần 5 triệu đơn vị. Phó Tổng Giám đốc Đặng Thu Trang đăng ký bán 70.000 cổ phiếu, còn ông Bùi Quốc Hiệu trước đó đăng ký bán 56.000 cổ phiếu SSB trong khoảng 18/09-16/10/2026 để cơ cấu tài chính cá nhân.

Trái ngược hoàn toàn với SSB, cổ phiếu Công ty CP Hàng không Vietjet (mã chứng khoán: VJC) trở thành một trong những điểm sáng của phiên. VJC tăng hết biên độ 6,98% lên 138.000 đồng/cổ phiếu, với hơn 1,8 triệu đơn vị được giao dịch. Đến cuối phiên, cổ phiếu không còn dư bán, đưa vốn hóa Vietjet lên hơn 106.134 tỷ đồng.

Bảng điện đỏ lửa trong phiên đầu tuần.

Đà tăng này tiếp nối nhịp phục hồi của VJC sau giai đoạn điều chỉnh trước đó. Trong 5 phiên gần nhất, Vietjet có 4 phiên tăng giá, qua đó đưa thị giá đi lên hơn 12%, tương ứng tăng 15.100 đồng/cổ phiếu.

Trong khi SSB và VJC tạo ra hai trạng thái trái ngược, áp lực chính lên VN-Index đến từ nhóm bất động sản. VHM giảm 4,08%, VIC mất 2,57% và VRE giảm 2,94%. Các mã VPI, TCH, NVL, SJS và BCM cũng lần lượt giảm 4,19%, 1,27%, 1,17%, 1,23% và 1,12%.

Nhóm chứng khoán đồng loạt điều chỉnh với SSI giảm 2,34%, VIX giảm 2,66%, VCI giảm 2,42%, VND mất 3,19% và TCX giảm 1,59%. Áp lực bán còn xuất hiện tại nhiều cổ phiếu vốn hóa đáng kể như GEX giảm 3,07%, GEE giảm 2,66%, HPG giảm 2,09%, VNM giảm 1,47% và MWG giảm 1,1%.

Dù vậy, một bộ phận cổ phiếu ngân hàng góp phần hạn chế mức giảm của thị trường. VBB tăng 3,64%, CTG tăng 2,48%, ACB tăng 2,28%, TCB tăng 2,06%, MBB tăng 1,51% và MSB tăng 1,16%. Chiều ngược lại, ngoài SSB giảm sàn, BVB mất 4,68%, STB giảm 1,92%, SHB giảm 1,69%, VIB giảm 1,84% và VCB giảm 1,67%.

Nhóm dầu khí có diễn biến tích cực hơn với BSR tăng 4,47%, PVT tăng 1,1%, PVP tăng 0,83%, PVD tăng 0,78% và GAS tăng 0,68%. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác giữ được sắc xanh gồm FPT tăng 1,84%, BVH tăng 2,92%, DMX tăng 1,32% và DCM tăng 1,97%.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 700 tỷ đồng trên toàn thị trường. VHM bị bán ròng mạnh nhất với hơn 291 tỷ đồng, tiếp theo là VIC 114,68 tỷ đồng, FPT 66,7 tỷ đồng và SSI 55,56 tỷ đồng. Ở chiều mua, MCH dẫn đầu với hơn 106 tỷ đồng, theo sau là VPB 83,56 tỷ đồng, CTG 53,73 tỷ đồng, BSR 52,34 tỷ đồng và MBB 50,88 tỷ đồng.