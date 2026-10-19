VN-Index mất gần 16 điểm, cổ phiếu bất động sản gây sức ép

Thị trường chứng khoán khởi đầu phiên 19/10 trong sắc xanh, với sự hỗ trợ của các nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Nhóm chứng khoán thu hút sự chú ý khi nhiều mã tăng giá cùng thanh khoản sôi động. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu khi lực cầu suy yếu, khiến VN-Index dần thu hẹp mức tăng.

Sang phiên chiều, áp lực bán gia tăng khiến chỉ số nhanh chóng đảo chiều, có thời điểm lùi xuống 1.682,54 điểm. VN-Index sau đó không thể phục hồi và kết phiên tại 1.689,84 điểm, giảm 16,07 điểm, tương đương 0,94% so với tham chiếu.

Trên sàn HoSE, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 610,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 13.354,74 tỷ đồng. Trong đó, khối lượng khớp lệnh đạt gần 519,3 triệu đơn vị, còn giao dịch thỏa thuận đạt hơn 91 triệu đơn vị. Dù thanh khoản tăng so với phiên sáng, dòng tiền nhìn chung vẫn chưa cho thấy sự nhập cuộc rõ nét.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tăng giá với 162 mã tăng, 133 mã giảm và 75 mã đứng giá. Tuy nhiên, diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành, cùng sức ép từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến chỉ số chung giảm điểm.

Diễn biến VN-Index trong phiên 19/10 (Ảnh: FireAnt).

Bất động sản là một trong những nhóm ngành giảm mạnh nhất phiên 19/10, với chỉ số ngành mất 2,44%.

Đáng chú ý, VIC giảm 3,72% xuống 207.000 đồng/cổ phiếu, trong khi VHM giảm 1,15% xuống 60.300 đồng/cổ phiếu. Hai mã này cùng diễn biến kém tích cực đã tạo thêm sức ép lên thị trường.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu bất động sản vẫn giữ được sắc xanh. VPI tăng 4,37% lên 50.200 đồng/cổ phiếu, NVL tăng 0,94% lên 10.750 đồng/cổ phiếu và DXG tăng 0,99% lên 10.250 đồng/cổ phiếu. TCH, DIG và PDR cũng tăng nhẹ, cho thấy diễn biến trong ngành chưa hoàn toàn đồng nhất.

Nhóm công nghệ cũng giao dịch kém tích cực khi chỉ số ngành giảm 1,14%. FPT mất 1,89% xuống 57.100 đồng/cổ phiếu, ELC giảm 1,3% và ST8 giảm 3,2%. Trong khi đó, GEE tăng 0,61%, còn ONE tăng 6,25%, nhưng thanh khoản của các mã này chưa đủ lớn để tạo ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến chung của nhóm.

Tại nhóm tài chính, chỉ số ngành giảm 0,59%, với giá trị giao dịch đạt khoảng 6.380 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Dù nhóm chứng khoán từng là tâm điểm tăng giá trong buổi sáng, diễn biến cuối phiên không đủ để duy trì sắc xanh cho thị trường.

Ở chiều ngược lại, năng lượng là nhóm ngành có diễn biến tích cực nhất trong phiên, tăng 1,22%. BSR tăng 1,76% lên 28.850 đồng/cổ phiếu, PVS tăng 1,27% lên 31.800 đồng/cổ phiếu, trong khi PVD và PLX lần lượt tăng 0,28% và 0,29%. OIL đứng giá tham chiếu.

Một số nhóm ngành khác cũng duy trì được sắc xanh, gồm hàng tiêu dùng không thiết yếu tăng 0,47%, dịch vụ hạ tầng tăng 0,39%, chăm sóc sức khỏe tăng 0,24% và vật liệu cơ bản tăng 0,11%.

Trong nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu, MWG tăng 0,41%, TNG tăng 3,93% và DGW tăng 2,13%. Ngược lại, DRC giảm 5,47%, còn PNJ mất 1,6%.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm đáng chú ý khi khối này bán ròng hơn 796 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung tại các cổ phiếu VCB, VHM, ACB và VJC; ở chiều mua, FRT, MBB và BVH là những mã được khối ngoại giải ngân.

Diễn biến phiên 19/10 cho thấy thị trường chưa duy trì được đà tăng dù khởi đầu tích cực. Áp lực bán tại nhóm bất động sản và công nghệ, cùng hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài, góp phần khiến VN-Index lùi xuống dưới mốc 1.700 điểm. Trong bối cảnh thanh khoản chưa cải thiện rõ rệt, diễn biến dòng tiền sẽ tiếp tục là yếu tố cần theo dõi trong các phiên tới.