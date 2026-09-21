VN-Index mất gần 16 điểm, cổ phiếu bất động sản chịu áp lực bán

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/9, VN-Index giảm 15,99 điểm, tương đương 0,88%, xuống 1.799,67 điểm. VN30-Index giảm 10,91 điểm, tương đương 0,56%, còn 1.953,26 điểm.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,91 điểm, tương đương 0,33%, xuống 274,38 điểm. UPCoM-Index giảm nhẹ 0,05 điểm, còn 126,35 điểm.

Phiên chứng khoán 21/9, VN-Index giảm gần 16 điểm, xuống dưới mốc 1.800 điểm.

Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 656 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 17.317,4 tỷ đồng. Trong đó, nhóm VN30 ghi nhận hơn 353 triệu cổ phiếu được giao dịch, giá trị đạt 11.722,9 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm giá. Trên HoSE, có 105 mã tăng và 205 mã giảm. Rổ VN30 ghi nhận 12 mã tăng, 16 mã giảm và 2 mã đứng giá.

Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VIC giảm 2,57%, xuống 235.000 đồng/cổ phiếu. VHM giảm 4,08%, còn 68.100 đồng/cổ phiếu.

Một số cổ phiếu ngân hàng cũng chịu áp lực điều chỉnh. VCB giảm 1,67%, VIB giảm 1,84%. Trong khi đó, TCB tăng 2,06%, lên 32.250 đồng/cổ phiếu; VPB tăng 3,64%, đạt 28.450 đồng/cổ phiếu.

Ở nhóm hàng không, VJC tăng 6,98%, lên 138.000 đồng/cổ phiếu. Ngược lại, VNM giảm 1,47%, còn 60.300 đồng/cổ phiếu.

Giao dịch khối ngoại tại một số mã lớn có sự phân hóa. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 4,21 triệu cổ phiếu VHM, với khối lượng bán đạt hơn 5,14 triệu cổ phiếu, trong khi mua vào hơn 933.000 cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, VPB được khối ngoại mua ròng gần 2,9 triệu cổ phiếu, với khối lượng mua đạt hơn 10,86 triệu cổ phiếu và bán ra gần 7,96 triệu cổ phiếu.

Diễn biến cuối phiên cho thấy áp lực điều chỉnh chiếm ưu thế trên diện rộng. Dù một số cổ phiếu ngân hàng và hàng không duy trì đà tăng, VN-Index vẫn đóng cửa dưới mốc 1.800 điểm.