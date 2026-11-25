Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/11, VN-Index giảm 9,69 điểm, tương đương 0,57%, xuống còn 1.687,45 điểm. Đây là phiên giao dịch cho thấy áp lực điều chỉnh gia tăng rõ rệt, đặc biệt trong những phút cuối phiên.

Trong phiên sáng, chỉ số từng có thời điểm tăng lên 1.706,16 điểm, vượt mốc 1.700 điểm. Tuy nhiên, lực cầu suy yếu khiến thị trường dần mất đà. VN-Index có lúc lùi xuống 1.683,17 điểm trước khi đóng cửa tại 1.687,45 điểm.

VN-Index mất gần 10 điểm, khối ngoại bán ròng kỷ lục hơn 5.600 tỷ đồng.

Trên sàn HoSE, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 544,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 12.738,9 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch khớp lệnh đạt hơn 5.093,9 tỷ đồng, còn giao dịch thỏa thuận đóng góp khoảng 7.644,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, áp lực bán tăng mạnh trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh trên HoSE trong buổi chiều tăng khoảng 59% so với buổi sáng. Số cổ phiếu giảm giá trên toàn thị trường áp đảo, trong đó có 144 mã giảm trên 1% khi đóng cửa.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực điều chỉnh nhưng mức giảm chưa quá sâu. VIC giảm 0,12%, VHM giảm 0,65%, VCB giảm 0,6%, trong khi MBB đứng giá và GAS tăng 0,29%.

Ở nhóm ngân hàng, nhiều mã giảm điểm như SHB mất 1,9%, MSB giảm 1,22%, VPB giảm 0,98%, STB giảm 0,57%, HDB giảm 0,46%. Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực bán mạnh với SSI giảm 2,28%, VIX giảm 2,77%, VND giảm 3,11%, SHS giảm 3,73% và CTS giảm 4,76%.

Nhóm bất động sản ghi nhận nhiều cổ phiếu giảm sâu, trong đó NVL mất 3,94%, KDH giảm 2,61%, TCH giảm 3,38%, DXG giảm 3,23% và CEO giảm 4,35%.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn duy trì sắc xanh như SAB tăng 2,44%, VNM tăng 0,38%. Đáng chú ý, MSR tăng mạnh 14,94%, trong khi nhóm vật liệu cơ bản tăng 1,05%.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của phiên giao dịch ngày 25/11 là hoạt động bán ròng đột biến của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo thống kê, khối ngoại mua vào khoảng 49,38 triệu cổ phiếu, trị giá 1.461,7 tỷ đồng. Trong khi đó, chiều bán đạt hơn 108 triệu cổ phiếu, với giá trị khoảng 7.138,2 tỷ đồng.

Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 58,67 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 5.676,5 tỷ đồng.

Cổ phiếu VIC trở thành tâm điểm bán ròng khi giá trị giao dịch ròng âm khoảng 4.701,32 tỷ đồng. Ngoài VIC, khối ngoại còn bán ròng mạnh tại MSN với khoảng 123,44 tỷ đồng, VIX khoảng 59,5 tỷ đồng, HDB khoảng 54,87 tỷ đồng, MCH khoảng 42,74 tỷ đồng, MSB khoảng 40,03 tỷ đồng và ACB khoảng 38,76 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng, VNM dẫn đầu với giá trị khoảng 33,1 tỷ đồng. Tiếp đến là SAB với 28,74 tỷ đồng, HCM với 27,93 tỷ đồng, PNJ với 26,93 tỷ đồng và IDC với 25,75 tỷ đồng.