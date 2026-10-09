VN-Index mất 3,88 điểm, PNJ và NVL ngược dòng bứt phá

VN-Index giảm điểm trước áp lực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nhưng dòng tiền vẫn tìm đến những điểm sáng riêng lẻ như PNJ, NVL và HDB - Nguồn ảnh: Internet

Áp lực từ cổ phiếu trụ kéo lùi chỉ số

Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch trong sắc đỏ, nối dài trạng thái thận trọng sau hai tuần giảm điểm gần nhất. Dù VN-Index mất 3,88 điểm, diễn biến phân hóa cho thấy dòng tiền chưa rút lui hoàn toàn mà đang dịch chuyển mạnh giữa các nhóm cổ phiếu, tạo ra những điểm sáng riêng biệt.

Sau hai phiên tăng điểm đầu tuần, thị trường nhanh chóng đánh mất động lực khi hai phiên điều chỉnh liên tiếp đưa VN-Index trở lại trạng thái ảm đạm. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số giảm 3,88 điểm, tương đương 0,22%, xuống 1.735,09 điểm. Sàn HoSE ghi nhận 130 mã tăng giá, trong khi có 175 mã giảm.

Đáng chú ý, thanh khoản gia tăng mạnh. Tổng khối lượng giao dịch trên HoSE đạt hơn 911,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 27.542,8 tỷ đồng, tăng gần 35% về khối lượng và 73% về giá trị so với phiên trước. Thanh khoản tăng trong một phiên giảm điểm phản ánh hoạt động cơ cấu danh mục diễn ra đáng kể, đồng thời cho thấy sự giằng co giữa bên mua và bên bán vẫn ở mức cao.

Áp lực lớn nhất đến từ VIC. Sau phần lớn thời gian giao dịch quanh tham chiếu, cổ phiếu này bất ngờ chịu sức ép bán mạnh trong khoảng 15 phút cuối phiên, đóng cửa giảm 1,1% và chạm mức thấp nhất trong ngày. Thanh khoản buổi chiều của VIC tăng 124% so với buổi sáng. Riêng diễn biến của mã này đã lấy đi khoảng 4 điểm của VN-Index, lớn hơn mức giảm thực tế của toàn chỉ số.

FPT cũng nằm trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn gây sức ép khi giảm 3,02%. BSR giảm 2,97% và GVR mất 2,95%, đều đi kèm thanh khoản trên 100 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh không chỉ tập trung ở nhóm bất động sản mà còn lan sang một số cổ phiếu công nghệ, năng lượng và nguyên vật liệu.

Dù vậy, thị trường không hoàn toàn chìm trong sắc đỏ. Phiên chiều chứng kiến nỗ lực phục hồi của nhiều cổ phiếu, giúp độ rộng HoSE cải thiện so với buổi sáng, khi chỉ có 88 mã tăng và 212 mã giảm. Số mã tăng cuối phiên lên 130, trong khi số mã giảm còn 175. Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu giảm trên 1% vẫn lên tới 93 mã, cho thấy sức ép bán chưa được giải tỏa đáng kể.

PNJ, NVL và nhóm ngân hàng hút dòng tiền

Trong bối cảnh chỉ số chung suy yếu, diễn biến của các cổ phiếu riêng lẻ trở thành điểm nhấn đáng chú ý. PNJ tăng 6,85%, lên 19.500 đồng/cổ phiếu, chấm dứt chuỗi 13 phiên điều chỉnh liên tiếp. Giá cổ phiếu được duy trì ở mức cao nhất phiên ngay từ đầu ngày, với tổng giá trị giao dịch hơn 139 tỷ đồng, tương đương hơn 7,1 triệu cổ phiếu.

Dù vậy, lực mua chưa hoàn toàn chiếm ưu thế khi hơn một nửa lượng cổ phiếu khớp lệnh đến từ bên bán chủ động. Vì thế, phiên tăng mạnh là tín hiệu tích cực về diễn biến giá, nhưng cần thêm những phiên xác nhận để đánh giá khả năng duy trì đà phục hồi.

NVL cũng thu hút sự chú ý khi đóng cửa tại mức giá trần 10.950 đồng/cổ phiếu, tăng 6,83%. Giá trị giao dịch đạt gần 783 tỷ đồng, đứng thứ hai toàn thị trường. Tỷ trọng mua và bán chủ động tương đối cân bằng cho thấy dòng tiền tham gia khá tích cực, dù diễn biến tiếp theo vẫn phụ thuộc vào khả năng duy trì lực cầu.

Ở nhóm ngân hàng, HDB nổi bật nhất khi tăng 3,94%, trở thành cổ phiếu đóng góp tích cực hàng đầu cho diễn biến chỉ số trong phiên chiều. TCB tăng 1,41%, VPB tăng 1,49%, CTG tăng 1,03% và MBB tăng 0,79%. Đáng chú ý, nhiều mã tăng tốc trong phiên chiều, góp phần thu hẹp mức giảm của VN-Index so với thời điểm cuối buổi sáng.

VHM cũng đảo chiều thành công. Sau khi giảm 1,52% trong phiên sáng và gây sức ép lên chỉ số, cổ phiếu này phục hồi trong buổi chiều, đóng cửa tăng 0,46% so với tham chiếu. VHM cùng nhóm ngân hàng đã phần nào bù đắp tác động tiêu cực từ VIC.

Tuy nhiên, sự phân hóa vẫn hiện hữu rõ nét. Trong số 130 mã tăng trên HoSE, có 63 mã tăng trên 1%, gồm VIX tăng 3,1%, GEX tăng 2,06%, CII tăng 2,14%, DXG tăng 1,46% và PDR tăng 1,8%. Ở chiều ngược lại, nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ tiếp tục giảm sâu, như DHC mất 6,89%, HAH giảm 2,9%, VPI giảm 2,12% và HCM giảm 1,91%.

Đáng chú ý, 63 cổ phiếu tăng mạnh chiếm 31,5% tổng thanh khoản HoSE, trong khi 93 mã giảm sâu nhất chiếm 22,8%. Tỷ trọng giao dịch lớn ở cả hai nhóm cho thấy dòng tiền đang tập trung vào những lựa chọn cụ thể, thay vì tạo ra một xu hướng tăng đồng thuận trên toàn thị trường.

Dòng tiền chọn lọc, xu hướng chung chưa rõ ràng

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng có sự thay đổi đáng chú ý trong phiên chiều. Nếu loại trừ giao dịch bán ròng thỏa thuận quy mô lớn tại MCH, khối ngoại quay lại mua ròng khoảng 121 tỷ đồng đối với các cổ phiếu còn lại, đảo chiều so với mức bán ròng 260 tỷ đồng trong buổi sáng.

Ở chiều mua, VHM được mua ròng 160,6 tỷ đồng, SHB đạt 125,3 tỷ đồng, NVL đạt 78,4 tỷ đồng và TCB đạt 64,4 tỷ đồng. Ngược lại, HDB bị bán ròng 228,6 tỷ đồng, FPT bị bán ròng 121,5 tỷ đồng, ACB bị bán ròng 69,8 tỷ đồng và VCI bị bán ròng 60,6 tỷ đồng. Những con số này tiếp tục phản ánh sự phân hóa trong lựa chọn cổ phiếu của dòng vốn ngoại.

Trên HNX, diễn biến tích cực hơn khi HNX-Index tăng 5,38 điểm, tương đương 2,1%, lên 261,6 điểm. Sàn này có 60 mã tăng và 70 mã giảm, với giá trị khớp lệnh hơn 1.037 tỷ đồng. THD tăng trần 10% lên 89.100 đồng/cổ phiếu, trong khi BVS, NVB và CEO tăng khoảng 3-4%. Ngược lại, UpCoM-Index giảm 0,97 điểm, xuống 124,24 điểm.

Nhìn chung, VN-Index giảm điểm nhưng chưa xuất hiện trạng thái bán tháo đồng loạt. Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng phục hồi của một số cổ phiếu và sự dịch chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành. Tuy nhiên, khi nhiều mã trụ vẫn chịu áp lực và độ rộng thị trường nghiêng về bên giảm, nhịp hồi phục riêng lẻ chưa đủ để xác nhận xu hướng đảo chiều. Trong ngắn hạn, diễn biến của nhóm vốn hóa lớn cùng khả năng duy trì thanh khoản sẽ tiếp tục quyết định sức bền của thị trường.