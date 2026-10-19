VN-Index mất 16 điểm, cổ phiếu Vingroup và ngân hàng gây sức ép

Biến động nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn kết phiên 19/10. Nguồn: Vietstock Finance

Phiên giao dịch ngày 19/10, VN-Index giữ được sắc xanh trong phiên sáng với sự tích cực của nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản. Song sang phiên chiều, lực bán tại một số mã lớn mạnh hơn khiến chỉ số đảo chiều giảm hơn 16 điểm khi đóng cửa, lùi xuống mốc 1.689,84 điểm. HNX-Index cũng giảm 1,22 điểm, trong khi UPCoM tăng 0,15 điểm.

Tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt gần 14.700 tỷ đồng, với khối lượng giao dịch hơn 705 triệu cổ phiếu. Đây vẫn là mức thanh khoản thấp, duy trì trong nhiều tháng gần đây.

Khối ngoại giao dịch hơn 3.600 tỷ đồng và tiếp tục bán ròng hơn 850 tỷ đồng. Đây là phiên bán ròng thứ 12 liên tiếp của khối này. Áp lực bán ròng tập trung tại một số mã lớn; dẫn đầu là VCB với 104 tỷ đồng, tiếp theo là VHM 101 tỷ đồng, ACB 93 tỷ đồng, VJC 72 tỷ đồng. Các mã FPT, MSB, CTG, BID, SHB và TCX cũng nằm trong nhóm bị bán ròng mạnh (36 - 42 tỷ đồng).

Ở chiều mua, FRT của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) dẫn đầu với giá trị mua ròng gần 151 tỷ đồng, vượt xa các cổ phiếu còn lại. Danh sách mua ròng còn có MBB với 55 tỷ đồng, BVH 39 tỷ đồng; TCB, SSI hơn 20 tỷ đồng...

Tuần trước, khối ngoại bán ròng hơn 97 triệu cổ phiếu Việt Nam, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 3.136 tỷ đồng, giảm 55% về lượng và 78% về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng hơn 13.922 tỷ đồng). Trong đó, VIC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị đạt 417 tỷ đồng.

Áp lực giảm của thị trường hôm nay đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng và một số mã vốn hoá lớn. Tác động tiêu cực nhất là VIC khi giảm 3,7% về giá 207.000 đồng/cp - thấp nhất trong 2 tháng gần đây. Cùng với đó là VHM giảm 1,15%, FPT giảm 1,89%, HPG giảm 1,67%.

Tại nhóm ngân hàng, VPB giảm 2,04%, ACB giảm 1,7%, SSB giảm 1,24%, VCB giảm 1,23%, SHB giảm 0,94%; MBB, CTG, HDB, BID, TPB, EIB, VIB và STB giảm nhẹ.

NVB của Ngân hàng NCB giảm sâu nhất, mất 3,62% và lùi về giá 13.300 đồng/cp. So với đỉnh gần nhất 17.100 đồng/cp xác lập trong phiên 9/10 vừa qua, mã này đã giảm 22% giá trị.

Thị trường chung đi xuống do áp lực từ nhóm trụ, trong khi sắc xanh vẫn lan toả ở phần đa cổ phiếu. Toàn thị trường có 348 mã tăng giá, so với 301 mã giảm giá.

Nhóm chứng khoán đóng vai trò giữ cân bằng cho chỉ số, với SSI tăng 1,8%, VND tăng 1,89%, VIX tăng 1,69%, SHS tăng 1,63%, HCM tăng 1,89%, VCK tăng 1,45%, VCI và TCX tăng nhẹ.

Dù vậy, một số mã nhỏ tại nhóm này vẫn bị bán mạnh, như VUA giảm sàn, PHS -9,9%, EVS -3,57%, SBS -2,44%.

Nhóm bất động sản ngoài bộ đôi VIC và VHM thì SJS cũng mất 4,4% giá trị. CEO, NLG, KHG, KSF, SCR giảm nhẹ. Chiều tăng tích cực nhất là VPI +4,4%. BCM, TAL tăng hơn 1%. Nhiều mã tăng nhẹ như NVL, DXG, KBC, TCH, PDR, DIG, VRE...

Nhóm dầu khí tích cực song các mã tăng không nhiều. BSR +1,76%, PVT +1,9%, PVS, PVP tăng hơn 1%; PLX, PVD, PVC tăng nhẹ.

Tại các nhóm ngành khác, các cổ phiếu đa phần biến động trong biên độ hẹp. Một số mã thu hút dòng tiền là VVS, HT1, PLC tăng trần; FRT +3,55%, TNG +3,93%, ANV +3,29%, KSB +3%, NKG +1,92%...