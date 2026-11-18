Nhóm cổ phiếu tài chính - ngân hàng chìm trong sắc đỏ. Nguồn: Vietstock Finance.

Phiên giao dịch ngày 18/11, thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán trên diện rộng. Đóng cửa, VN-Index mất gần 24 điểm, xuống 1.703 điểm. HNX-Index giảm 6 điểm, còn 243 điểm; UPCoM-Index cũng mất hơn 1,4 điểm, lùi về vùng 121 điểm.

Thanh khoản trên HoSE cải thiện so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt 17.454 tỷ đồng, tăng 16,66% so với ngày 17/11.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục nghiêng về chiều bán trên cả ba sàn. FPT là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 225,5 tỷ đồng. VIC đứng tiếp theo với 186 tỷ đồng, sau đó là MBB (88 tỷ đồng), VCB (75 tỷ đồng), VHM (64 tỷ đồng), SHB (62,5 tỷ đồng) và HPG (52 tỷ đồng).

Ở chiều mua ròng, KDH dẫn đầu với 42 tỷ đồng. FRT và BSR lần lượt được mua ròng 22 tỷ đồng và 21 tỷ đồng; DCM đạt 15,5 tỷ đồng, còn CTD đạt 14,5 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn kéo VN-Index giảm sâu

Áp lực điều chỉnh tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và ngân hàng. VIC là mã tác động tiêu cực nhất đến VN-Index khi giảm 1,21%, xuống 245.000 đồng/cổ phiếu, lấy đi 4,85 điểm của chỉ số.

VCB cũng gây sức ép đáng kể khi giảm 2,5%, còn 50.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức đóng góp âm 2,24 điểm. VHM giảm 1,62%, xuống 60.800 đồng/cổ phiếu, lấy đi 1,7 điểm. Các mã VPB và LPB lần lượt giảm 2,78% và 4,63%, kéo VN-Index mất thêm 1,23 điểm và 1,02 điểm.

BID, CTG và STB cũng nằm trong nhóm tác động tiêu cực, lấy đi 0,97 điểm, 0,72 điểm và 0,7 điểm của chỉ số. HPG giảm 2,62%, xuống 20.450 đồng/cổ phiếu, khiến VN-Index mất thêm 0,95 điểm.

Ở nhóm công nghệ, FPT tiếp tục là tâm điểm chú ý khi giảm 3,2%, xuống 46.950 đồng/cổ phiếu, đánh dấu mức giá thấp nhất kể từ tháng 1/2023. Mã này cũng dẫn đầu toàn thị trường về giá trị giao dịch với hơn 764 tỷ đồng.

Đà điều chỉnh của FPT đã kéo dài qua nhiều phiên. Trong 20 phiên giao dịch gần nhất, cổ phiếu này có 13 phiên giảm giá, 3 phiên đứng tham chiếu, 3 phiên tăng nhẹ và một phiên tăng trần. So với mức giá tham chiếu 57.400 đồng/cổ phiếu trong phiên 22/10, thị giá đã giảm khoảng 18,2%. Nếu so với vùng 90.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm 2026, mức giảm đã lên tới gần 48%.

Ở chiều ngược lại, lực đỡ từ các mã tăng điểm khá hạn chế. SAB đóng góp tích cực nhất với 0,17 điểm cho VN-Index. KDH tăng 3,19%, lên 16.150 đồng/cổ phiếu, đóng góp 0,14 điểm. HVN, MSB, MCH, FRT và POW cũng hỗ trợ chỉ số, nhưng mức đóng góp của từng mã chỉ dao động từ 0,1 đến 0,13 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán với 506 mã giảm giá, trong đó có 31 mã giảm sàn. Số cổ phiếu tăng là 155 mã, gồm 17 mã tăng trần; 830 mã đứng giá tham chiếu.

Xét theo nhóm ngành, áp lực điều chỉnh xuất hiện trên diện rộng. Nhóm truyền thông và giải trí giảm mạnh nhất với 3,34%, tiếp đến là dịch vụ viễn thông (-3,28%), phần mềm và dịch vụ (-3,14%), nguyên vật liệu (-2,65%) và hàng hóa công nghiệp (-2,38%).

Tại nhóm tài chính - ngân hàng, sắc đỏ bao phủ phần lớn cổ phiếu. Ngoài các mã ngân hàng đã tạo sức ép trực tiếp lên VN-Index, TCB giảm 1,89%; SHB -3,24%; ACB -0,49%; CTG -1,45%;...

Ở nhóm chứng khoán, VND mất 2,44%, VCI giảm 2,33%, SSI -1,51% và VIX -1,56%. MSB là một trong số ít mã giữ được sắc xanh, tăng 0,92%; HCM đóng cửa tại giá tham chiếu.

Nhóm công nghiệp cũng giao dịch kém tích cực. GEX giảm 2,68%, GMD mất 1,35% và VJC lùi 0,43%.

Ở nhóm bất động sản, NVL giảm nhẹ 0,48%. KDH và TCH đi ngược xu hướng với mức tăng lần lượt 3,19% và 0,75%; VRE và DXG giữ giá tham chiếu.