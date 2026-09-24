VN-Index lùi về mốc 1.800 điểm, dòng tiền chưa cho thấy tín hiệu cải thiện

Nhận định thị trường

CTCK SHS cho rằng diễn biến thị trường vẫn kém tích cực khi các phiên giảm điểm đi kèm thanh khoản tăng, trong khi những nhịp hồi phục lại có thanh khoản suy giảm. VN-Index tiếp tục biến động dưới tác động của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, qua đó ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, trong bối cảnh thị trường vừa được nâng hạng.

Theo SHS, dòng tiền chưa có sự cải thiện rõ rệt, dù thị trường vẫn có nhiều doanh nghiệp được đánh giá có chất lượng và triển vọng tăng trưởng. Nhà đầu tư chỉ nên cân nhắc gia tăng tỷ trọng khi xu hướng chính của VN-Index có sự cải thiện và đà tăng trưởng được củng cố trở lại.

CTCK Tiên Phong (TPS) nhận định diễn biến phiên 23/9 tiếp tục củng cố khả năng VN-Index kiểm định lại các vùng hỗ trợ quan trọng, trước mắt là vùng 1.715-1.750 điểm. Trong ngắn hạn, TPS duy trì quan điểm thận trọng và cho rằng cần theo dõi phản ứng của chỉ số cùng thanh khoản khi VN-Index tiếp cận vùng hỗ trợ này.

Diễn biến phiên 23/9 tiếp tục củng cố khả năng VN-Index kiểm định lại các vùng hỗ trợ quan trọng (Ảnh: FireAnt).

Theo TPS, nếu lực cầu cải thiện trong khi áp lực bán suy yếu, khu vực 1.715-1.750 điểm có thể trở thành vùng hình thành nền tích lũy. Ngược lại, nếu chỉ số xuyên thủng vùng hỗ trợ kèm thanh khoản gia tăng, rủi ro điều chỉnh sẽ tăng lên. Do đó, các nhịp rung lắc về vùng hỗ trợ quan trọng vẫn cần được lưu ý và có thể mở ra cơ hội tích lũy có chọn lọc, thay vì xem phiên tăng trước đó là tín hiệu xác nhận một xu hướng tăng mới.

CTCK Vietcombank (VCBS) cho biết VN-Index kết phiên 23/9 giảm 15,28 điểm, trở lại mốc 1.800 điểm, với sức ép chính đến từ nhóm cổ phiếu liên quan Vingroup.

Trên đồ thị ngày, chỉ số quay trở lại sát đường xu hướng tăng trung hạn hình thành từ cuối tháng 7. Khối lượng giao dịch tăng hơn 20% so với phiên hồi phục trước đó, cho thấy áp lực bán gia tăng rõ rệt về cuối phiên.

Ở khung đồ thị giờ, VN-Index xuất hiện hai cây nến đỏ với biên độ lớn vào cuối phiên, trong khi MACD đi ngang và RSI hướng xuống. VCBS cho rằng chỉ số có khả năng tiếp tục rung lắc quanh khu vực 1.800 điểm trong phiên kế tiếp.

Thông tin tài chính - kinh tế nổi bật

ADS: Ông Vũ Huy Đông - Chủ tịch HĐQT CTCP Damsan đã mua 1 triệu cổ phiếu ADS trong khoảng thời gian từ ngày 24/8 đến 22/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Đông nâng sở hữu tại ADS lên hơn 10,2 triệu cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ 13,36%.

BVB: Ngân hàng TMCP Bản Việt thông báo chào bán 13 triệu trái phiếu không chuyển đổi với giá phát hành bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 1.300 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2027.

NHA: Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Phó Tổng giám đốc CTCP Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội đăng ký mua 500.000 cổ phiếu NHA từ ngày 28/9 đến 26/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, ông Đạo sẽ nâng sở hữu tại NHA lên hơn 4,31 triệu cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ 6,05%.

SD9: CTCP Tập đoàn HIPT, cổ đông và tổ chức có liên quan đến ông Lê Hải Đoàn - Ủy viên HĐQT CTCP Sông Đà 9 đăng ký mua 500.000 cổ phiếu SD9 từ ngày 24/9 đến 20/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tổ chức này đang nắm giữ 5.200 cổ phiếu SD9.

NAP: Ông Hồ Ngọc Toàn - nhà đầu tư cá nhân đã mua hơn 2,3 triệu cổ phiếu của CTCP Cảng Nghệ Tĩnh (NAP - HNX), tương ứng tỉ lệ 10,72%, trong ngày 8/9. Trước giao dịch, ông Toàn không sở hữu cổ phiếu NAP.