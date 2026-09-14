VN-Index lùi về 1.780 điểm, dòng tiền bắt đáy dần cải thiện

Thị trường chứng khoán tiếp tục trải qua một phiên giao dịch giằng co mạnh khi lực bán vẫn chiếm ưu thế trên diện rộng. Sau nhiều nhịp rung lắc, VN-Index đóng cửa phiên 14/9 tại 1.788,23 điểm, giảm 6,98 điểm, tương ứng 0,39%.

Trong phiên, chỉ số nhiều lần nỗ lực vượt lên trên tham chiếu nhưng đều nhanh chóng bị kéo trở lại. Có thời điểm VN-Index giảm hơn 18 điểm xuống 1.776,85 điểm trước khi hồi phục trong những phút cuối. Nhịp kéo cuối phiên giúp thu hẹp đáng kể mức giảm, nhưng chưa đủ để thay đổi trạng thái chung khi bên bán vẫn chiếm ưu thế.

Sắc đỏ tiếp tục phủ rộng trên bảng điện. HoSE ghi nhận 229 mã giảm giá, trong đó có 10 mã giảm sàn, trong khi chỉ 85 mã tăng giá. Như vậy, khoảng 60% số cổ phiếu trên sàn HoSE kết phiên trong trạng thái giảm điểm.

VIC tiếp tục là cổ phiếu có ảnh hưởng lớn nhất tới diễn biến chỉ số. Trong phiên sáng, có thời điểm VIC khiến VN-Index mất hơn 8 điểm, nhưng lực cầu xuất hiện về cuối ngày giúp cổ phiếu này thu hẹp mức giảm còn 0,78%. Theo đó, mức tác động tiêu cực của VIC đối với chỉ số cũng giảm hơn một nửa, còn khoảng hơn 3 điểm.

Nhóm cổ phiếu trong hệ sinh thái Vin cũng phân hoá rõ nét. VIC và VHM lần lượt giảm 0,78% và 0,42%, trong khi VPL tăng hơn 2% và VRE tăng 0,59%.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu Gelex lại trở thành tâm điểm bán tháo trong nửa cuối phiên chiều. GEX, GEE và GEL đồng loạt giảm sàn, trong khi VIX mất 4,91% và nằm trong nhóm giảm mạnh nhất HoSE.

Lực bán gia tăng mạnh khiến thanh khoản tại nhiều cổ phiếu trong nhóm này tăng gấp 2-3 lần phiên trước. Riêng VIX ghi nhận giá trị giao dịch trên 1.000 tỷ đồng, cao nhất toàn thị trường trong phiên. GEX, GEE, GEL và VIX đồng thời nằm trong nhóm những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất tới VN-Index.

Dù sắc đỏ chiếm ưu thế, một số nhóm ngành vẫn duy trì được đà tăng đáng chú ý.

SSB tăng kịch trần 6,83%, trở thành cổ phiếu vốn hoá lớn duy nhất tăng hết biên độ trong phiên. Đáng chú ý, SSB vừa được thêm vào danh mục VNM ETF sau kỳ cơ cấu quý 3 và dự kiến có thể thu hút thêm lực cầu từ quỹ trong thời gian tới.

Nhóm bảo hiểm cũng gây bất ngờ với diễn biến tích cực. BVH tăng 6,25% vào cuối phiên, trở thành cổ phiếu vốn hoá lớn đóng góp đáng kể nhất cho đà tăng của ngành. Trên HNX, PTI tăng hơn 7%, qua đó giúp bảo hiểm trở thành một trong những nhóm ngành tăng mạnh nhất thị trường dù phần lớn cổ phiếu trong ngành vẫn giảm giá.

Năng lượng tiếp tục là điểm sáng khi nhiều cổ phiếu duy trì mức tăng mạnh. Trong nhóm VN30, BSR và GAS cùng tăng trên 3%, trong khi PVD và PVT tăng hơn 2%; PVS cũng tăng hơn 1,8%.

Ở chiều ngược lại, nguyên vật liệu, hàng hoá công nghiệp, thời trang, viễn thông và chứng khoán chịu áp lực bán đáng kể. Riêng nhóm chứng khoán gần như phủ kín sắc đỏ khi TCX là cổ phiếu duy nhất còn giữ được sắc xanh, tăng nhẹ 0,26%.

Hàng loạt cổ phiếu lớn trong ngành giảm mạnh, gồm VCK, VPX, VCI, HCM và SHS cùng mất hơn 2%; VND giảm 3,63%, còn VIX giảm gần 5%. SSI cũng có thời điểm chịu áp lực bán đáng kể trong phiên chiều nhưng kịp hồi phục về tham chiếu vào những phút cuối.

Diễn biến thị trường cho thấy dòng tiền đang có sự dịch chuyển đáng kể khỏi nhóm vốn hoá lớn. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt khoảng 19.500 tỷ đồng, tăng 15% so với phiên trước. Trong khi đó, thanh khoản nhóm VN30 chỉ nhích nhẹ lên hơn 10.400 tỷ đồng.

Sự chênh lệch này phần nào phản ánh áp lực bán đang lan rộng hơn sang nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Kết phiên, VN30 giảm 0,42%, trong khi VNMID giảm tới 1,76% và VNSML giảm 0,77%.

Áp lực này có thể còn kéo dài trong bối cảnh thị trường bước vào tuần các quỹ ETF thực hiện tái cơ cấu danh mục. Tâm lý nhà đầu tư hiện vẫn nghiêng về phía thận trọng và bên bán, khiến các nhịp hồi phục trong phiên chưa tạo được sự lan toả đủ mạnh.

Điểm đáng chú ý nhất trong phiên 14/9 lại đến từ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Trái ngược với diễn biến tiêu cực của thị trường chung, khối ngoại quay lại giải ngân mạnh trên HoSE với tổng giá trị mua ròng hơn 825 tỷ đồng.

Dòng tiền tập trung vào nhiều cổ phiếu vốn hoá lớn, đặc biệt là nhóm ngân hàng. VPB được mua ròng khoảng 149 tỷ đồng, MBB 135 tỷ đồng, TCB 130 tỷ đồng và VCB 95 tỷ đồng. FPT cũng được khối ngoại mua ròng hơn 117 tỷ đồng.

Ở chiều bán, HPG là cổ phiếu duy nhất ghi nhận giá trị bán ròng trên 100 tỷ đồng, với khoảng 170 tỷ đồng. Áp lực bán từ khối ngoại vì vậy không quá lớn so với quy mô giải ngân trong phiên.

Như vậy, dù VN-Index tiếp tục lùi sâu xuống dưới mốc 1.800 điểm và độ rộng thị trường vẫn nghiêng mạnh về bên bán, dòng tiền ngoại đã phát đi tín hiệu tích cực khi quay lại gom mạnh nhóm cổ phiếu lớn.

Tuy nhiên, với thanh khoản gia tăng chủ yếu trong bối cảnh thị trường giảm và nhóm vốn hoá vừa chịu áp lực mạnh, tín hiệu này vẫn chưa đủ để xác nhận một nhịp đảo chiều bền vững.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

VN-Index rung lắc về quanh 1.770 điểm

Chứng khoán Kirin (CSI)

Thanh khoản tăng cao trong phiên VN-Index giảm điểm thứ hai liên tiếp, khi áp lực bán lan rộng ra nhiều nhóm ngành trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại lạm phát, lãi suất trên thế giới có xu hướng gia tăng.

Khối lượng khớp lệnh tăng so với phiên cuối tuần, đồng thời cao hơn gần 26% so với mức bình quân 20 phiên. Tuy nhiên, đà giảm đã thu hẹp đáng kể sau khi chỉ số kiểm định thành công vùng hỗ trợ 1.770–1.780 điểm.

Theo CSI, thanh khoản gia tăng cùng với việc đà giảm thu hẹp khi VN-Index kiểm định hỗ trợ cho thấy lực cầu đang có xu hướng mạnh dần lên. Diễn biến này phù hợp với kỳ vọng trước đó của công ty chứng khoán về một nhịp điều chỉnh quay về vùng hỗ trợ, sau đó tích lũy rồi zích zắc đi lên.

Dù vậy, CSI cho rằng tín hiệu đảo chiều vẫn chưa xuất hiện. Công ty chứng khoán tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, đồng thời chờ thêm những tín hiệu tích cực trước khi gia tăng vị thế. Nhà đầu tư có thể cân nhắc mở mua thêm trong các phiên tới nếu VN-Index tiếp tục rung lắc về quanh ngưỡng 1.770 điểm.

VN-Index có thể lùi về 1.750-1.760 điểm

Chứng khoán AIS

Công ty chứng khoán AIS nhận định thị trường trải qua phiên giảm điểm thứ hai liên tiếp, đẩy VN-Index về kiểm định các vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng.

Nhóm năng lượng là lực nâng đỡ đáng kể trong phiên, trong khi áp lực bán chủ động gia tăng mạnh tại các nhóm ngành có độ nhạy cao như chứng khoán, bất động sản, công nghiệp.

Về kỹ thuật, AIS đánh giá vùng 1.780–1.790 điểm, tương đương đường xu thế MA50 và MA200, tiếp tục đóng vai trò điểm tựa then chốt trong ngắn hạn.

Nếu lực cầu tại vùng này không đủ mạnh để hấp thụ áp lực cung, VN-Index có nguy cơ mở rộng nhịp giảm về vùng hỗ trợ sâu hơn quanh 1.750–1.760 điểm.

Trong bối cảnh thị trường đang điều chỉnh, AIS khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro, không bắt đáy đối với những cổ phiếu đang suy yếu về giá.

VN-Index giằng co trong vùng 1.780-1.810 điểm

Chứng khoán Asean

VN-Index đang vận động trong trạng thái trung tính với cung cầu tương đối cân bằng. Cây nến spinning top tại mốc 1.788 điểm cùng RSI (14) ở mức 48, MFI ở mức 60 cho thấy dòng tiền có sự cải thiện, song xu hướng ngắn hạn vẫn cần thêm thời gian để xác nhận.

Trong khi chỉ số vẫn nằm dưới MA10 và MA20, các ngưỡng hỗ trợ quan trọng chưa bị đánh mất. Do đó, Asean cho rằng thị trường nhiều khả năng tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng 1.780–1.810 điểm trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn.

Với nhà đầu tư ngắn hạn, Asean khuyến nghị duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi, đồng thời tập trung giao dịch theo các vùng hỗ trợ, kháng cự.

Công ty chứng khoán cũng lưu ý các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn Nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore dầu khí.

Cảnh báo quán tính giảm chưa suy yếu

Chứng khoán Tiên Phong (TPBS)

TPS cho rằng quán tính giảm điểm từ phiên cuối tuần trước tiếp tục lan sang phiên giao dịch hôm nay. Giá trị khớp lệnh duy trì ở mức cao trong phiên giảm cho thấy lực cung chủ động vẫn khá lớn.

Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí tiếp tục thu hút dòng tiền trong bối cảnh giá dầu tăng cao. Dòng vốn ngoại cũng là điểm sáng khi khối này mua ròng với giá trị tương đối lớn.

Dù vậy, xét trên phương diện kỹ thuật, TPBS nhận thấy đà giảm của chỉ số đang có dấu hiệu mạnh lên. Vì vậy, công ty chứng khoán duy trì quan điểm thận trọng đối với các phiên giao dịch kế tiếp.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.