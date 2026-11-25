Trong phiên giao dịch sáng 25/11, chỉ số VN-Index mở cửa ở vùng thấp, dưới mức tham chiếu 1.697,14 điểm. Ngay sau đó, lực cầu mạnh giúp chỉ số bật tăng và đạt đỉnh phiên sáng quanh 1.705 điểm trước 9h30. Từ đỉnh này, áp lực bán gia tăng khiến chỉ số hạ nhiệt dần. Nửa cuối phiên sáng chứng kiến nhịp hồi phục trở lại, duy trì trạng thái đi ngang giằng co trong biên độ hẹp khoảng 1.698 - 1.700 điểm.

Thị trường bước vào đầu phiên chiều ở sát mốc 1.700 điểm nhưng nhanh chóng chịu áp lực bán tăng mạnh. Chỉ số lùi dần về vùng thấp hơn quanh 1.693 điểm và dao động biên độ hẹp. Cuối cùng, VN-Index chốt phiên ở mức 1.687,45 điểm (giảm 9,69 điểm, tương đương giảm 0,57%).

Các mã đóng góp tích cực cho điểm phiên hôm nay gồm có HVN (tăng 0,4 điểm), VPL (tăng 0,4 điểm), SAB (tăng 0,29 điểm). Ở chiều ngược lại, áp lực kéo giảm mạnh nhất lên VN-Index đến từ MCH (giảm 0,75 điểm), VHM (giảm 0,68 điểm), HPG (giảm 0,61 điểm).

Tổng giá trị giao dịch trên sàn VN-Index đạt 16.091,2 tỷ đồng, tăng 26,79% so với phiên trước đó. Các cổ phiếu dẫn đầu về giá trị giao dịch bao gồm FPT (434,32 tỷ đồng), VIX (405,90 tỷ đồng), VIC (333,43 tỷ đồng), MSN (316,22 tỷ đồng).

Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài có phiên bán ròng đột biến với giá trị khoảng 5.676 tỷ đồng, gấp 12 lần phiên liền trước. Trong đó, khối bán ra gần 112 triệu cổ phiếu và mua vào 54 triệu cổ phiếu. Mã VIC bị bán ròng nhiều nhất với hơn 19 triệu cổ phiếu, theo sau là VIX với 4,7 triệu cổ phiếu.

Diễn biến VN-Index trong phiên ngày 25/11 (Ảnh: FireAnt).

Nhóm Bất động sản ghi nhận tâm điểm là VIC giảm nhẹ 0,12% với hơn 20 triệu cổ phiếu được mua bán, khối ngoại bán ròng mạnh 4.700 tỷ đồng. Các mã vốn hóa lớn và trung bình khác trong ngành đồng loạt suy yếu như VHM giảm 0,65% về giá 61.100 đồng/cổ phiếu, KDH giảm 2,61%, TCH giảm 3,38%, DXG giảm 3,23%, NVL giảm 3,94% và CEO giảm sâu 4,35%.

Điểm sáng hiếm hoi giữ được sắc xanh là IDC tăng 0,57%, VRE đứng giá. Trong khi ở nhóm vốn hóa nhỏ hơn ghi nhận sự phân hóa với AAV tăng trần 14,71% đạt 3.900 đồng/cổ phiếu trái ngược với HDC giảm sàn 6,94% về 11.950 đồng/cổ phiếu.

Nhóm Tài chính bao trùm bởi sắc đỏ trên diện rộng ở cả ngân hàng lẫn chứng khoán. Ở nhóm ngân hàng, MSB dẫn đầu thanh khoản toàn ngành với mức giảm 1,22%. Theo sau là HDB giảm 0,46%, TCB giảm 0,24%, STB giảm 0,57%, VPB giảm 0,98%, SSB giảm 0,33%, SHB giảm 1,9%, VCB giảm 0,6%.

Đối với nhóm chứng khoán và quỹ, áp lực bán diễn ra quyết liệt hơn hẳn khi SSI giảm 2,28%, VIX giảm 2,77%, VND giảm 3,11%, SHS giảm 3,73%, VCI giảm 2,13%, CTS giảm sâu 4,76%.

Nhóm Công nghiệp thể hiện diễn biến tích cực nhất thị trường với sắc xanh phủ rộng. Nổi bật là GEX tăng 0,25%, CII tăng 1,5%, GMD tăng 1,16%, VJC tăng 0,36% và HVN tăng 2,53%. Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh chỉ xuất hiện tại một vài mã như VSC giảm 1,15%, CTD giảm 3,01% và THD giảm sàn 9,84%.

Nhóm Tiêu dùng thiết yếu ghi nhận sự phân hóa tương đối cân bằng giữa các mã trụ. Trong khi MSN giảm nhẹ 0,43% cùng với MCH giảm 2,11%, DBC giảm 1,22% và BAF giảm 0,65%, thì lực cầu lại nâng đỡ tốt cho SBT tăng 0,47%, VNM tăng 0,38%, SAB tăng 2,44%, HAG tăng 0,36%.

Nhóm Nguyên vật liệu nghiêng về xu hướng điều chỉnh dưới sức ép từ các cổ phiếu ngành thép. Cổ phiếu đầu ngành HPG giảm 1,72%, kéo theo NKG giảm sâu 4,58% và HSG giảm 0,89%. Tuy nhiên, tâm điểm thuộc về MSR với mức tăng trần 14,94% sau 6 phiên giảm với khối lượng giao dịch đạt 3,26 triệu cổ phiếu.

Nhóm Năng lượng đồng loạt chìm trong sắc đỏ khi BSR giảm 2,13%, PVS giảm 2,6% và PLX giảm 1,47%.

Nhóm Tiêu dùng không thiết yếu chịu áp lực giảm điểm tại mã đầu ngành MWG với mức giảm 1,41%, cùng với FRT giảm 1,22%. Ngược lại, lực đỡ đến từ PNJ tăng 1,59% đạt 12.800 đồng/cổ phiếu, VPL tăng 1,04%.

Nhóm Công nghệ thông tin ghi nhận FPT giảm 1,71% về 46.050 đồng/cổ phiếu. Nhóm Tiện ích cũng chung xu hướng điều chỉnh với POW giảm 2,92% và HDG giảm 0,5%.