Nhận định thị trường

CTCK BIDV (BSC) cho biết lực cầu bắt đáy cuối phiên 18/11 xuất hiện khi chỉ số tiệm cận dải dưới của Bollinger Bands (1.697,18 điểm), giúp VN-Index rút chân nhẹ và tạm thời giữ được mốc 1.700 điểm. Dù vậy, mức hồi phục cuối phiên còn khá yếu cùng thanh khoản thấp hơn trung bình 20 phiên cho thấy lực cầu bắt đáy chưa thực sự quyết liệt.

Trong phiên 19/11 và những phiên tới, công ty dự đoán VN-Index có thể tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1.690 - 1.700 điểm. Việc giữ vững vùng này sẽ củng cố khả năng hình thành nền đáy ngắn hạn, ngược lại nếu bị xuyên thủng, chỉ số có thể lùi về vùng 1.670 - 1.680 điểm.

CTCK Yuanta Việt Namđánh giá rủi ro ngắn hạn đã tăng thêm khi trạng thái thiếu cầu bắt đầu chuyển sang áp lực bán lan rộng hơn. Trong các phiên trước, thị trường chủ yếu suy yếu vì dòng tiền mới vắng bóng nhưng cung chưa lớn. Nhưng phiên 18/11 khác biệt khi thanh khoản tăng, hơn 65% cổ phiếu HOSE giảm và cả Ngân hàng lẫn Vingroup cùng chịu sức ép.

Việc số cổ phiếu thủng đáy 1 năm tăng lên 12% cho thấy tâm lý yếu đang tạo tác động thực tế lên xu hướng giá, thay vì chỉ khiến thị trường đi ngang.

Nếu chỉ số phá vùng 1.690 - 1.700 điểm cùng thanh khoản tiếp tục duy trì cao và độ rộng xấu, rủi ro mở rộng nhịp giảm sẽ gia tăng đáng kể. Vì vậy ưu tiên hiện tại đối với nhà đầu tư là quan sát chất lượng lực cầu tại hỗ trợ, thay vì kỳ vọng sớm vào bắt đáy và upside lớn. Nếu lực cầu bắt đáy xuất hiện ở Ngân hàng, Vingroup cùng các cổ phiếu vốn trung bình có sức mạnh tương đối, VN-Index có thể hình thành một nhịp hồi kỹ thuật.

VN-Index có thể tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1.690 - 1.700 điểm (Ảnh: Trading View).

CTCK Betađánh giá rằng trong ngắn hạn, thị trường cần ghi nhận tín hiệu xác nhận từ lực cầu tại vùng hỗ trợ để xác nhận thị trường vẫn còn động lực hồi phục. Trong bối cảnh VN-Index đã lùi về vùng hỗ trợ 1.700 điểm sau nhịp điều chỉnh mạnh, cần ưu tiên theo dõi diễn biến thanh khoản và dòng tiền trong các phiên tới để đánh giá khả năng hấp thụ áp lực bán tại khu vực này.

Đáng chú ý, phiên giao dịch 19/11 là ngày đáo hạn phái sinh, khiến diễn biến chỉ số có thể nhiễu và biến động khó lường. Vì vậy, nhà đầu tư ngắn hạn nên ưu tiên quan sát thay vì hành động trong phiên này. Đối với danh mục, nên tập trung vào các cổ phiếu có khả năng thu hút dòng tiền và nền tảng cơ bản vững chắc, đồng thời chỉ cân nhắc giải ngân từng phần khi lực cầu xuất hiện tín hiệu xác nhận tại vùng hỗ trợ.

Tin kinh tế - tài chính nổi bật

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Với tỉ lệ thực hiện quyền 2:1, tập đoàn dự kiến mua thêm 893.356 cổ phiếu với tổng giá trị giải ngân hơn 8,93 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch vào ngày 19/11/2026 bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.

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Petrolimex dự kiến mua thêm 893.356 cổ phiếu PTH (Ảnh: Petrolimex).

VPI: Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú vừa công bố kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 lần thứ hai theo tỉ lệ 10:1. Cụ thể, công ty đã phân phối thành công hơn 35 triệu cổ phiếu cho 774 cổ đông (252,4 cổ phiếu lẻ phát sinh bị hủy bỏ).

Sau đợt phát hành kết thúc ngày 11/11/2026, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của VPI tăng lên hơn 387 triệu cổ phiếu, tương ứng mức vốn điều lệ mới đạt 3.872,6 tỷ đồng.

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Ông Khánh sinh năm 1979, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản, từng là Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch TTC Land và điều hành CC1-Holdings. Trong khi đó, ông Lê Bảo Anh xin thôi nhiệm theo nguyện vọng cá nhân để tập trung cho công tác chiến lược và tiếp tục giữ vai trò thành viên Hội đồng Quản trị CC1.