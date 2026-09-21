VN-Index lùi dưới 1.800 điểm trong phiên đầu tiên sau nâng hạng. Ảnh minh họa do AI tạo

Phiên giao dịch đầu tiên sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng diễn ra kém sôi động so với kỳ vọng. Áp lực bán tại nhóm cổ phiếu Vingroup khiến VN-Index lùi xuống dưới mốc 1.800 điểm, trong khi một số cổ phiếu ngân hàng, năng lượng và nguyên vật liệu vẫn tăng giá.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/9, VN-Index giảm 15,99 điểm xuống 1.799,67 điểm. HNX-Index giảm 0,91 điểm, còn UPCoM-Index giảm 0,05 điểm.

Thanh khoản thị trường trở lại mức thấp, với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 18.500 tỷ đồng; trong đó, khối ngoại giao dịch hơn 5.500 tỷ đồng và bán ròng gần 700 tỷ đồng.

VHM chịu áp lực bán ròng lớn nhất với giá trị hơn 290 tỷ đồng, tiếp đến là VIC với 114 tỷ đồng và FPT với 67 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán ròng đáng kể còn có SSI 55 tỷ đồng, SHB 49 tỷ đồng, VIX 49 tỷ đồng, TCX 44 tỷ đồng, VRE 41 tỷ đồng, VND 41 tỷ đồng và VJC 39 tỷ đồng.

Ở chiều mua, MCH dẫn đầu với giá trị mua ròng 107 tỷ đồng. VPB được mua ròng 83 tỷ đồng, CTG 53 tỷ đồng, BSR 52 tỷ đồng, MBB 51 tỷ đồng, TCB 43 tỷ đồng, VPL 42 tỷ đồng và VNM 31 tỷ đồng.

Trong tuần trước, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 2.600 tỷ đồng. FPT là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với hơn 500 tỷ đồng. Một số cổ phiếu ngân hàng cũng được mua ròng mạnh như HDB 462 tỷ đồng, SSB 357 tỷ đồng, MBB 346 tỷ đồng và VCB 338 tỷ đồng.

Trong phiên 21/9, nhóm cổ phiếu Vingroup là lực cản chính đối với chỉ số. VHM và VIC lần lượt giảm 4,08% và 2,57%, trong khi VRE giảm 2,4%.

Sau khi lập đỉnh ở vùng giá 256.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu tháng, VIC chịu áp lực điều chỉnh trong hai tuần gần đây. Kết thúc phiên 21/9, cổ phiếu này đóng cửa tại 235.000 đồng/cổ phiếu.

Cùng nhóm bất động sản, VPI giảm 4,29%; TCH, NVL, BCM và SJS giảm hơn 1%; DXG, DIG, KSF và HQC giảm nhẹ. Ở chiều tăng, LDG tăng trần, IDC tăng 3,11%, trong khi CEO và KDH tăng nhẹ. Nhiều cổ phiếu đứng tham chiếu như NLG, PDR, KBC, HDC và NRC.

Nhóm chứng khoán chủ yếu đóng cửa trong sắc đỏ. VND giảm 3,29%, VIX giảm 2,66%, VCI giảm 2,42%, SSI giảm 2,34%, SHS giảm 2,08%, HCM giảm 1,96%, LPS giảm 3,8% và VCK giảm hơn 3%. Ở chiều tăng, BMS tăng 4,96% và TVS tăng 2,1%.

Tại nhóm nguyên vật liệu, HPG giảm 2,09%; GEL, DGC và BFC giảm hơn 1%. Ngược lại, APH, KSV và NHH tăng trần; AAA tăng 6,21%, MSR tăng 10,19% và DCM tăng 1,97%.

Nhóm năng lượng, hàng không và công nghệ ghi nhận một số điểm sáng. BSR tăng 4,47%, PVT tăng 1,1%, PVD tăng 0,78%, VJC tăng trần và FPT tăng 1,84%.

Nhóm ngân hàng phân hóa rõ hơn. VPB tăng 3,64%, CTG tăng 2,48%, ACB tăng 2,28%, TCB tăng 2,06%, MBB tăng 1,51% và BID tăng 1,26%. Ở chiều giảm, BVB giảm 4,68%, LPB giảm 3,96%, STB giảm 1,92%, VIB giảm 1,84%, SHB giảm 1,69% và VCB giảm 1,67%.

Đáng chú ý, SSB giảm sàn về 22.450 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu này khớp lệnh hơn 2,3 triệu đơn vị và còn dư bán giá sàn hơn 1,9 triệu đơn vị. Trước đó, SSB đã có 7 phiên tăng giá liên tiếp; trong đó có 3 phiên tăng trần và liên tục lập đỉnh lịch sử trong tuần trước.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu SSB, SeABank công bố loạt giao dịch của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ. Ông Lê Tuấn Anh, con trai bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank, đăng ký bán 8 triệu cổ phiếu SSB.

Ông Nguyễn Tường Huy, con trai bà Khúc Thị Quỳnh Lâm, Phó Chủ tịch HĐQT SeABank, đăng ký bán 214.100 cổ phiếu SSB, gần như toàn bộ số cổ phiếu đang nắm giữ. Nếu hoàn tất giao dịch, ông Huy chỉ còn 48 cổ phiếu.

Ông Vũ Đình Khoán, Phó Tổng Giám đốc SeABank, đăng ký bán 95.000 cổ phiếu SSB; bà Đặng Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc SeABank, đăng ký bán 70.000 cổ phiếu. Các giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 23/9/2026 đến ngày 22/10/2026.

Trước đó, Phó Tổng Giám đốc SeABank Bùi Quốc Hiệu đăng ký bán 56.000 cổ phiếu SSB theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh, từ ngày 18/9 đến ngày 16/10.

Bên cạnh diễn biến cổ phiếu, mặt bằng lãi suất cũng đang được thị trường quan tâm. Lãi suất huy động duy trì ở mức cao trong bối cảnh nhu cầu vốn tăng, trong khi tiền gửi dân cư tại ngân hàng đạt 11,22 triệu tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay.

Tính đến ngày 21/9/2026, hơn 20 ngân hàng đã công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 8, trong đó nhiều ngân hàng ghi nhận lãi suất tăng so với tháng 7. Lãi suất cho vay bình quân tháng 8 được một số ngân hàng công bố trên 10%/năm, cao nhất là 11,2%/năm. Mức tăng mạnh nhất so với tháng trước là 0,8 điểm phần trăm tại VIB, đưa lãi suất cho vay bình quân lên 9,08%/năm. Chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động bình quân của ngân hàng ở mức 2,34 điểm phần trăm.

Techcombank công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 8 ở mức 11,2%/năm, tăng 0,58 điểm phần trăm so với tháng trước. Một số ngân hàng có lãi suất cho vay bình quân trên 10%/năm gồm OCB 10,94%/năm, BVBank 10,8%/năm, Viet A Bank 10,76%/năm, Vikki Bank 10,51%/năm, BaoViet Bank 10,5%/năm, TPBank 10,47%/năm, HDBank 10,4%/năm, PVcomBank 10,25%/năm và LPBank 10,19%/năm.

PGS.TS Đặng Ngọc Đức, Viện trưởng Viện Công nghệ tài chính (Đại học Đại Nam) cho rằng, khi lãi suất tiền gửi đủ hấp dẫn và mức độ an toàn cao hơn các kênh đầu tư khác, dòng tiền sẽ ưu tiên quay trở lại hệ thống ngân hàng.

Ở góc độ quốc tế, ngày 16/9, Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa biên độ lãi suất điều hành lên 3,75-4%. Đây là lần tăng đầu tiên kể từ tháng 7/2023.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích chứng khoán tại Pinetree, đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm của Fed phần nào đã nằm trong dự báo. Do đó, phản ứng của thị trường chứng khoán Việt Nam có thể không quá tiêu cực nếu quyết định này không đi kèm thông điệp thắt chặt mạnh hơn kỳ vọng.

Theo ông Phong, dòng tiền hiện có sự phân hóa khi nhà đầu tư tiếp tục cân nhắc triển vọng kinh doanh, diễn biến giá hàng hóa và động lực riêng của từng doanh nghiệp, nhất là tại các nhóm ngân hàng, dầu khí và phân bón.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam cho rằng nhóm công ty chứng khoán có thể chịu sức ép khi thanh khoản thị trường suy giảm và chi phí vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ tăng. Bất động sản nhà ở cũng nhạy cảm với môi trường lãi suất cao do chi phí vay mua nhà và chi phí vốn của doanh nghiệp tăng.

Cùng với áp lực từ lãi suất, câu chuyện nâng hạng tiếp tục được thị trường quan tâm. Theo ước tính của VietinBank Securities, việc FTSE nâng hạng có thể giúp thị trường thu hút khoảng 1,5-2 tỷ USD vốn ngoại trong đợt giải ngân đầu tiên vào tháng 9/2026. Tuy nhiên, các ước tính về dòng vốn thực tế có sự khác biệt giữa các tổ chức.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, kỳ vọng nâng hạng có thể hỗ trợ tâm lý và cải thiện sức hấp dẫn của thị trường, nhưng khó bù đắp hoàn toàn sức ép từ môi trường tiền tệ toàn cầu. Nhà đầu tư nước ngoài vẫn quan tâm đến khả năng Việt Nam duy trì ổn định tỷ giá, kiểm soát lạm phát và cải thiện lợi nhuận doanh nghiệp.