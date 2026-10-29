VN-Index lùi 11 điểm, cổ phiếu nhóm năng lượng lao dốc

Phiên giao dịch sáng 29/10, thị trường mở cửa tại mức 1.769,55 điểm và ghi nhận mức đỉnh ngày cũng chính tại đây. Ngay sau đó, chỉ số chịu áp lực điều chỉnh mạnh và chạm đáy thấp nhất tại mức 1.747,34 điểm trước khi có nhịp hồi phục nhẹ và đi ngang quanh ngưỡng 1.755 điểm cho đến hết giờ nghỉ trưa. VN-Index kết phiên sáng tại 1.754,53 điểm, tương ứng giảm 12,12 điểm.

Lúc này, sắc đỏ hoàn toàn áp đảo sắc xanh, với 388 mã so với 184 mã. Năng lượng là nhóm giảm mạnh nhất thị trường sáng nay, ghi nhận mức giảm 4,05%. Trong đó, 3 mã dầu khí giảm sàn gồm PVT, PVP và PPT.

Bước sang phiên chiều, VN-Index tiếp tục duy trì trạng thái giao dịch giằng co trong biên độ hẹp dưới tham chiếu. Có thời điểm chỉ số bật tăng nhẹ vượt mốc 1.758 điểm vào đầu giờ chiều, sau đó lại tiếp tục dao động quanh vùng giá đỏ cho đến cuối phiên.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index đóng cửa tại mức 1.755,61 điểm, giảm 11,04 điểm tương ứng mức giảm 0,62%. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 618.903.744 cổ phiếu với tổng giá trị giao dịch tương ứng là 14.060,27 tỷ đồng. Trong đó, khối lượng khớp lệnh đạt 531.581.248 cổ phiếu và khối lượng thỏa thuận đạt 87.322.496 cổ phiếu.

Về giao dịch khối ngoại, khối có phiên giao dịch bán ròng với tổng giá trị bán ròng là 455,54 tỷ đồng, tương ứng với khối lượng bán ròng là 10.506.288 cổ phiếu.

Diễn biến VN-Index trong phiên ngày 29/10 (Ảnh: FireAnt).

Toàn thị trường ghi nhận tổng số mã tăng là 227 mã, giảm là 412 mã, đứng giá 867 mã, cùng với 18 mã tăng trần và 18 mã giảm sàn.

Nhóm Tài chính ghi nhận sắc đỏ bao trùm ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Cụ thể, HDB giảm 0,66%, VIX giảm 0,4%, TPB giảm 0,77%, SSI giảm 0,76%, VCB giảm 0,52%, VPB giảm 1,28%, STB giảm 1,62%, VIB giảm 1,06%, ACB giảm 0,23%. Trong khi đó, MBB, CTG, SHS đứng giá.

Ngược lại, chỉ có SHB tăng 0,47%, BID tăng 0,59%, VND tăng 1,12%, EIB tăng 0,9%, MSB tăng 0,31%.

Nhóm Bất động sản ghi nhận diễn biến giằng co. Trong đó VIC đứng giá, VHM giảm 2,2%, NVL giảm 1,43%, PDR giảm 1,3%, DXG giảm 1,1%, KDH giảm 1,75%, VPI giảm 0,34%. Ngược lại, TCH tăng 0,83% và VRE tăng 0,21%.

Nhóm Năng lượng đồng loạt chìm trong sắc đỏ với áp lực giảm sâu. Tiêu biểu PVT, PVP và PPT giảm trần xuống giá lần lượt còn 21.300 đồng, 18.750 đồng, 6.600 đồng. Bên cạnh đó, BSR giảm 3,83%, PLX giảm 3,82%, PVS giảm 4,69%, PVD giảm 2,39%, GAS giảm 2,19%. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới sáng 29/10 đồng loạt tăng.

Nhóm Nguyên vật liệu là điểm sáng tích cực khi ghi nhận lực đỡ mạnh mẽ từ cổ phiếu đầu ngành HPG tăng 2,17% đạt 21.200 đồng/cổ phiếu và GVR tăng 1,43%, dẫu cho MSR giảm 3,51% và NKG giảm 0,41%.

Nhóm Công nghiệp chứng kiến sự suy yếu ở một số mã lớn như VSC giảm 4,83%, GMD giảm 3,52%, CII giảm 2,18%, GEE giảm 3,18%. Chỉ có VJC tăng nhẹ 0,08%.

Nhóm Tiêu dùng thiết yếu và không thiết yếu cũng ghi nhận sắc đỏ chiếm chủ đạo. Điển hình như MSN giảm 2,83%, VNM giảm 0,86%, PNJ giảm 6,41% đạt 16.050 đồng/cổ phiếu, MWG giảm 0,26%.

Song vẫn xuất hiện một số mã tăng nhẹ như BAF tăng 0,83%, FRT tăng 0,48%, VPL tăng 1,35%, DGW tăng 0,35%.

Nhóm Công nghệ thông tin chịu áp lực điều chỉnh rõ nét với đại diện lớn FPT giảm 2,41%.