VN-Index lội ngược dòng, nhóm tài chính và bất động sản nâng đỡ thị trường

Thị trường phiên sáng mở cửa tại mức 1.757,6 điểm và ngay lập tức trải qua nhịp giằng co đi xuống, chạm mức thấp nhất trong phiên tại 1.750,83 điểm. Sau khoảng thời gian giảm điểm và dao động dưới mốc tham chiếu, dòng tiền bắt đầu có sự cải thiện nhẹ hướng về cuối phiên sáng.

Lực nâng điểm phiên sáng đến từ STB kéo tăng 0,65 điểm, BSR kéo 0,32 điểm, BCM kéo 0,22 điểm, EIB kéo 0,22 điểm; phía đè điểm ghi nhận VIC làm mất 4,35 điểm, VHM kéo lùi 1,69 điểm, TCB đè 0,44 điểm và MBB đè 0,42 điểm.

Bước sang phiên chiều, áp lực mua tăng mạnh giúp VN-Index liên tục đi lên và duy trì sắc xanh tích cực cho đến hết giờ giao dịch.

Kết phiên, chỉ số VN-Index đóng cửa tại mốc 1.774,15 điểm, tăng tương ứng 13,52 điểm tức 0,77%. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt hơn 777,19 triệu cổ phiếu với tổng giá trị giao dịch đạt 16.942,03 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại trong phiên hôm nay ghi nhận động thái bán ròng rõ nét với tổng khối lượng bán ròng đạt hơn 20,5 triệu cổ phiếu, tương ứng bán ròng 480,04 tỷ đồng. Cụ thể, khối ngoại mua vào gần 66 triệu cổ phiếu với giá trị mua đạt 1,807.54 tỷ đồng, trong khi lại bán ra 86,5 triệu cổ phiếu với 2.287,58 tỷ đồng.

Diễn biến VN-Index trong phiên ngày 23/10 (Ảnh: FireAnt).

Phiên giao dịch hôm nay ghi nhận sắc xanh chiếm ưu thế áp đảo và lan tỏa rộng khắp hầu hết các nhóm ngành trọng điểm.

Trong đó, nhóm ngành Tài chính đóng vai trò là động lực nâng đỡ chính cho toàn thị trường với sắc xanh bao phủ phần lớn các cổ phiếu trụ ngành ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm.

Điển hình như cổ phiếu ACB (+3,9%), HDB (+0,89%), TCB (+0,15%), STB (+6,86%), TPB (+1,96%), VIX (+1,2%), EIB (+5,31%), VPB (+0,63%), CTG (+1,31%), LPB (+3,59%), VIB (+1,07%), VCB (+0,89%), ORS (+2,56%) và OCB (+4,35%).

Mặc dù vậy, nhóm này vẫn xuất hiện một vài mã điều chỉnh nhẹ phân hóa như MBB (-0,5%), SSI (-0,99%), SHS (-0,78%) và TCX (-1,51%) nhưng không làm mất đi xu hướng tăng chung.

Nhóm ngành Bất động sản ghi nhận dòng tiền nhập cuộc mạnh mẽ tại các mã vốn hóa lớn và vừa. Trong đó bao gồm VIC (+1,55%), VHM (+0,47%), KBC (-0,37%), VPI (+2,87%), KDH (+1,34%), NVL (-0,93%), PDR (+0,83%), VRE (-1,19%), DXG (-1,42%), BCM (+2,08%), HDC (+1,29%) và NLG (+0,65%).

Nhóm ngành Công nghiệp giao dịch khá khởi sắc khi dòng tiền tìm đến nhiều mã cổ phiếu thuộc lĩnh vực hạ tầng, xây dựng và logistics. Có thể kể đến như VSC (+3,78%), GEX (+1,9%), VJC (+0,86%). Ngược lại GEE giảm 0,68%, CII giảm 0,71% và GMD giảm 0,7%. Do đó, nhóm có sự phân hóa đan xen nhưng sắc xanh vẫn giữ được độ phủ tốt.

Nhóm ngành Tiêu dùng không thiết yếu phân hóa sâu sắc với áp lực bán bất ngờ xuất hiện tại một số cổ phiếu lớn kéo tụt điểm số chung của nhóm. Cụ thể, PNJ giảm 6,18% trong khi MWG (+0,27%), VPL (+0,58%), PET (+6,18%) và DGW (+1,09%) vận động trái chiều tạo nên sự giằng co rõ rệt giữa bên mua và bên bán.

Nhóm ngành Tiêu dùng thiết yếu duy trì sự ổn định tương đối và giao dịch trong biên độ hẹp với sắc xanh nhẹ chiếm ưu thế. Trong đó bao gồm MCH (+0,64%), MSN (+0,41%), BAF đứng giá, VNM (-0,86%) và DBC (+2,49%).

Nhóm ngành Nguyên vật liệu diễn biến giằng co nhẹ quanh tham chiếu dưới áp lực điều chỉnh của một số mã đầu ngành. Điển hình như HPG (-1,41%) kéo lùi sắc chung, trong khi DCM (+0,71%), GEL (+0,7%), MSR (+2,42%) và GVR (-0,47%) giao dịch cân bằng đan xen giữa tăng và giảm nhẹ.

Nhóm Năng lượng duy trì sắc xanh tích cực tại các cổ phiếu chủ chốt. BSR (-0,51%) điều chỉnh nhẹ không đáng kể, trong khi PVT (+0,42%), PLX (-1,12%) và PVD (-1,06%).

Nhóm ngành Công nghệ thông tin ghi nhận sự điều chỉnh nhẹ khi cổ phiếu đầu ngành FPT giảm điểm nhẹ (-0,7%).