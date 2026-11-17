Nhận định thị trường

CTCK Thiên Việt (TVS) chưa kỳ vọng thị trường sớm đi lên mạnh khi thanh khoản thấp hơn khoảng 30% mức bình quân 20 phiên. VN-Index từng lên 1.750 điểm đầu phiên nhưng nhanh chóng lùi xuống khi ngân hàng, chứng khoán và công nghệ chịu áp lực bán.

Theo đó, TVS dự báo chỉ số có thể tiếp tục dao động trong vùng 1.720 - 1.740 điểm. Công ty khuyến nghị nhà đầu tư nên giữ lượng cổ phiếu ở mức hợp lý và quan sát phản ứng của thị trường quanh vùng này trước khi mua thêm.

CTCK Yuanta Việt Nam đánh giá người mua vẫn khá dè dặt khi VN-Index tăng gần 2 điểm nhưng trên HOSE chỉ có 101 mã tăng, 220 mã giảm và thanh khoản cũng giảm mạnh. Theo công ty, mức tăng của chỉ số chưa phản ánh đúng tình trạng của phần lớn cổ phiếu.

Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư bán bớt những cổ phiếu đang có lãi nhưng bắt đầu yếu đi hoặc không tăng như kỳ vọng, đưa tỉ trọng danh mục về khoảng 40% cổ phiếu/60% tiền mặt. Phần cổ phiếu còn giữ nên tập trung vào doanh nghiệp lớn và vừa có kết quả kinh doanh tăng, giá giữ tốt hơn thị trường và triển vọng còn rõ.

CTCK Vietcombank (VCBS) cho rằng những phiên tăng giảm xen kẽ có thể còn tiếp diễn. Gần đây, VN-Index vẫn đang loay hoay quanh vùng 1.720 - 1.740 điểm khi người mua chưa trở lại đủ mạnh.

CTCK Vietcombank cho rằng những phiên tăng giảm xen kẽ có thể còn tiếp diễn (Ảnh: Trading View).

Công ty đánh giá rằng những cổ phiếu đã lên cao và bắt đầu chịu áp lực bán có thể chốt lời được. VCBS chỉ khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục giữ các mã chưa mất vùng hỗ trợ và còn xu hướng tăng. Với tiền mới, nhà đầu tư nên chọn những cổ phiếu đã giảm về mức giá hợp lý và chờ thị trường ổn định hơn rồi mới mua.

Tin kinh tế - tài chính nổi bật

EVG: HĐQT Tập đoàn Everland (EVG) vừa công bố Nghị quyết về chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, EVG sẽ lấy bất động sản làm trụ cột xương sống và du lịch làm động lực, EVG đặt mục tiêu tổng doanh thu tăng tối thiểu 21,7%/năm, lợi nhuận sau thuế tăng bình quân 20,8%/năm, vốn chủ sở hữu tăng 19,2%/năm và ROE đạt bình quân 7%/năm (riêng mảng bất động sản đạt 9%/năm). Tập đoàn cũng siết chặt tỉ lệ nợ/vốn chủ sở hữu (D/E) ở mức tối đa 1,8 lần với mảng bất động sản và 1,3 lần với các nhóm ngành khác.

Bước sang giai đoạn 2031 - 2035, doanh nghiệp kỳ vọng doanh thu tăng trưởng bình quân 21,9% - 25,5%/năm, lợi nhuận sau thuế tăng 24,1% - 26,7%/năm và nâng ROE chung lên 8%/năm

Trong giai đoạn 2026 - 2030, EVG sẽ lấy bất động sản làm trụ cột và du lịch làm động lực (Ảnh: EVG).

FDC: Dựa trên báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn công bố ngày 16/11/2026, nhà đầu tư Lê Ngân Nhi vừa thông báo giao dịch mua 1.850.000 cổ phiếu mã FDC (tương đương 4,79% vốn) vào ngày 9/11/2026.

Giao dịch này giúp nâng tỉ lệ sở hữu cá nhân của bà Nhi từ 3,49% lên 8,28% (tương đương 3,2 triệu cổ phiếu). Đồng thời, tổng sở hữu của nhóm cổ đông lớn có liên quan gồm bà Lê Ngân Nhi, ông Lê Thái Thành và bà Lương Vĩ Hà tăng từ 10,63% lên 15,42% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TPHCM (FDC).

KOS: Bà Hoàng Thị Yến - em dâu Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường và Phó TGĐ Nguyễn Thị Phương Thảo của CTCP Kosy, vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

Cụ thể, bà Yến đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu KOS từ ngày 15/10/2026 đến 13/11/2026 nhằm nâng tỉ lệ sở hữu. Tuy nhiên, giao dịch thực tế chỉ khớp lệnh được 100.000 cổ phiếu, đạt giá trị 1 tỷ đồng theo mệnh giá.

Lý do không hoàn tất toàn bộ số lượng đăng ký được đưa ra là do điều kiện thị trường không thuận lợi. Sau giao dịch, lượng nắm giữ của cá nhân này tăng từ 32.130 cổ phiếu (0,01%) lên 132.130 cổ phiếu (0,06%), qua đó nâng tổng tỉ lệ sở hữu của người thực hiện và người liên quan lên 30,77%.

MIC: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) thông báo bổ nhiệm lại nhân sự chủ chốt. Theo đó, bà Hoàng Thị Hiền tiếp tục giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính với nhiệm kỳ 5 năm, hiệu lực từ ngày 9/10/2026.

Đồng thời, ông Lê Quốc Ninh tiếp tục giữ chức Phó Tổng Giám đốc với nhiệm kỳ 1 năm, hiệu lực từ ngày 8/10/2026.