VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm, công ty chứng khoán vẫn giữ thế thận trọng

Thị trường chứng khoán trở lại trạng thái tích cực trong phiên 15/9 khi sắc xanh lan rộng trên bảng điện và đà tăng được củng cố về cuối ngày. VN-Index đóng cửa tại 1.811,15 điểm, tăng 22,92 điểm, tương ứng 1,28%, qua đó lấy lại mốc 1.800 điểm sau phiên giảm trước đó.

Đà hồi phục diễn ra trên diện rộng ngay từ đầu phiên. Dù vẫn xuất hiện một số nhịp rung lắc, chỉ số duy trì trong vùng tăng và càng về cuối phiên, lực cầu càng chiếm ưu thế. HoSE ghi nhận 232 mã tăng giá, trong khi chỉ có 86 mã giảm.

Nhóm vốn hoá lớn đồng thuận với đà hồi phục khi VN30 có tới 25 mã tăng, trong đó SSB và BSR cùng tăng hết biên độ.

SSB tiếp tục có phiên tăng trần thứ hai liên tiếp, trong khi BSR bứt phá mạnh từ nửa cuối phiên chiều và đóng cửa tăng 6,84%, lên mức cao nhất trong ngày. Thanh khoản tăng vọt đưa BSR trở thành cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn thứ hai toàn thị trường, chỉ sau VIC.

GAS cũng tăng mạnh 6,65% và đóng cửa tại mức giá cao nhất phiên. Cùng với BSR, hai cổ phiếu này đóng góp gần 5 điểm cho VN-Index, trở thành một trong những động lực quan trọng nhất của phiên hồi phục.

Đà tăng không chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu lớn mà lan rộng trong toàn nhóm năng lượng. OIL tăng gần 6,5%, PLX tăng 5,96%, PVS tăng 4,91%, trong khi PVD, PVC, PVP và PVB cũng đồng loạt tăng mạnh.

Tính chung, năng lượng là nhóm ngành tăng mạnh nhất thị trường trong phiên, với mức tăng bình quân trên 5%. Diễn biến tích cực của dầu khí cũng lan sang nhóm phân bón, khi DCM và DPM cùng tăng trên 4% và nằm trong nhóm cổ phiếu tăng mạnh trên HoSE.

Bên cạnh năng lượng, nhóm ngân hàng, đặc biệt các ngân hàng quốc doanh, cũng đóng vai trò quan trọng trong nhịp hồi phục của thị trường.

BID tăng 2,94%, VCB tăng 2,56% và CTG tăng 2,35%. Cả ba cùng SSB lọt nhóm cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index. Sự đồng thuận ở nhóm vốn hoá lớn giúp đà tăng của chỉ số có nền tảng tốt hơn thay vì chỉ phụ thuộc vào một vài cổ phiếu riêng lẻ.

Dòng tiền cũng lan rộng sang nhiều ngân hàng khác. LPB tăng 3,26%, trong khi VIB, VPB và MBB đều tăng trên 1,5%. Nhóm tài chính cũng hồi phục khi các cổ phiếu chứng khoán và bảo hiểm đồng loạt tăng giá.

SSI tăng 1,72%, VIX tăng 2,38%, VDS tăng 2,88% và HCM tăng 1,62%. Mặc dù mức tăng chưa đủ bù đắp toàn bộ phần giảm của những phiên trước, diễn biến này cho thấy lực cầu đã trở lại rõ hơn ở nhóm cổ phiếu tài chính.

Sau phiên bán mạnh trước đó, nhóm Gelex nhanh chóng lấy lại đà tăng. GEE và GEL cùng tăng kịch trần, trong khi GEX có thời điểm tăng hơn 6,7%. Tuy nhiên, áp lực bán trong đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa khiến GEX thu hẹp đáng kể mức tăng, kết phiên còn 3,14%.

Ở chiều ngược lại, nhóm Vingroup tiếp tục là điểm trừ của thị trường. VIC, VHM và VRE đều chịu áp lực bán trong phiên chiều và không thể duy trì sắc xanh. Dù vậy, mức giảm của các cổ phiếu này không quá lớn nên tác động tiêu cực tới VN-Index được hạn chế.

Độ rộng thị trường vì vậy vẫn nghiêng mạnh về phía bên mua. VN30 tăng 1,17%, VNMID tăng 1,11% và VNSML tăng 0,96%, cho thấy nhịp hồi phục không chỉ diễn ra ở nhóm vốn hoá lớn mà còn lan sang các cổ phiếu vừa và nhỏ.

Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 16.600 tỷ đồng, giảm gần 15% so với phiên trước. Việc giá trị giao dịch giảm trong khi chỉ số tăng mạnh phần nào cho thấy áp lực bán đã hạ nhiệt, thay vì xuất hiện trạng thái giằng co với khối lượng lớn như phiên đầu tuần.

Dòng tiền ngoại tiếp tục là điểm sáng đáng chú ý. Dù nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 343 tỷ đồng tại VIC và hơn 212 tỷ đồng tại VHM, tổng giá trị mua ròng trên HoSE vẫn đạt hơn 717 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng tiếp tục thu hút phần lớn dòng tiền ngoại. VCB được mua ròng khoảng 228 tỷ đồng, BID hơn 125 tỷ đồng. TCB, MBB, CTG, SSB và HDB cũng nằm trong nhóm được mua ròng mạnh nhất thị trường.

Đáng chú ý, BSR cũng được khối ngoại mua ròng khoảng 157 tỷ đồng, qua đó củng cố thêm tín hiệu dòng tiền đang hướng vào nhóm năng lượng trong phiên tăng mạnh hôm nay.

Sau nhiều phiên chịu áp lực bán, phiên 15/9 vì vậy mang lại tín hiệu tích cực hơn cho thị trường khi cả độ rộng, nhóm dẫn dắt và dòng tiền ngoại đều đồng thuận.

Tuy nhiên, thanh khoản chưa thực sự bứt lên cùng chỉ số cho thấy thị trường vẫn cần thêm những phiên xác nhận để đánh giá liệu nhịp hồi phục này có đủ sức duy trì trong bối cảnh hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF vẫn đang diễn ra.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

VN-Index rung lắc về 1.800 điểm để gia tăng tỷ trọng

Chứng khoán Kirin (CSI)

VN-Index có phiên phục hồi mạnh về điểm số sau khi kiểm định vùng hỗ trợ 1.770–1.780 điểm trong phiên trước. Thanh khoản giảm so với hai phiên giảm trước đó, song khối lượng khớp lệnh vẫn tương đương mức bình quân 20 phiên.

Đáng chú ý, nhịp tăng lần này không còn phụ thuộc chủ yếu vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như những phiên trước. Dòng tiền lan tỏa sang nhiều nhóm ngành, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã cải thiện đáng kể sau khi chỉ số giữ được vùng hỗ trợ quan trọng.

CSI đánh giá vị thế mở mua thêm tại vùng 1.770–1.780 điểm trong phiên giảm trước đó đang có lợi thế tốt. Công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư có thể cân nhắc mở mua thêm, gia tăng tỷ trọng đối với những cổ phiếu đang có lợi nhuận trong các phiên tới.

Dù vậy, CSI cho rằng nhà đầu tư cần kiên nhẫn chờ một nhịp rung lắc đưa VN-Index về quanh mốc tâm lý 1.800 điểm để có điểm mua an toàn hơn.

VN-Index kiểm định vùng 1.830-1.840 điểm

Chứng khoán AIS

VN-Index đã có phiên hồi phục mạnh, qua đó bảo toàn thành công các vùng hỗ trợ quan trọng gồm MA20, MA50 và MA200 ngày.

Dòng tiền lan tỏa đến hầu hết các nhóm ngành, nổi bật tại năng lượng, chứng khoán và ngân hàng. Cùng với đó, sau chuỗi bán ròng mạnh, khối ngoại đã quay lại mua ròng phiên thứ hai liên tiếp, tạo thêm tín hiệu tích cực cho dòng tiền trên thị trường.

Theo AIS, nếu xung lực giá tiếp tục được duy trì, VN-Index có thể kiểm định lại vùng kháng cự 1.830–1.840 điểm trong những phiên giao dịch tới.

VN-Index giằng co trước vùng cản 1.830-1.840 điểm

Chứng khoán Asean

VN-Index đang vận động trong trạng thái tích lũy thận trọng khi đóng cửa tại 1.811 điểm. Chỉ số duy trì trên MA20 nhưng vẫn chịu áp lực dưới MA10, phản ánh sự giằng co giữa cung cầu.

RSI (14) ở mức 54 vẫn nằm trong trạng thái trung tính. Lực mua chiếm ưu thế giúp VN-Index đóng cửa gần mức cao nhất ngày, trong khi MFI ở mức 59 cho thấy dòng tiền có sự cải thiện.

Tuy nhiên, Asean lưu ý sự thiếu đồng thuận giữa giá và động lượng khiến xu hướng tăng chưa thực sự rõ nét. Thị trường cần thêm tín hiệu xác nhận khi tiến vào vùng cản.

Trong kịch bản cơ sở, chỉ số có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp ở đầu phiên trước khi định hình xu hướng rõ hơn về cuối ngày. Asean khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi, đồng thời tập trung giao dịch tại vùng hỗ trợ 1.810–1.820 điểm và kháng cự 1.830–1.840 điểm.

Dòng tiền cải thiện, ưu tiên tích lũy cổ phiếu chất lượng

Chứng khoán SHS

Áp lực cung trong phiên hôm nay đã giảm mạnh sau khi xuất hiện lực bán đáng kể trong phiên trước. Việc VN-Index giữ được vùng hỗ trợ mạnh cùng đường xu hướng tăng ngắn hạn cũng góp phần cải thiện tâm lý thị trường.

Lực cầu đồng thời cải thiện tại nhiều nhóm cổ phiếu, với sự hỗ trợ tích cực từ hoạt động mua ròng của khối ngoại. SHS nhận thấy dòng tiền đang có xu hướng cải thiện tại vùng giá thấp.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư có thể xem xét tích lũy cổ phiếu của các doanh nghiệp có chất lượng, tăng trưởng tốt, tập trung vào những nhóm ngành đang có triển vọng tăng trưởng nổi bật trên thị trường.

Chờ xác nhận độ bền nhịp hồi

Chứng khoán Tiên Phong (TPBS)

Diễn biến thị trường hôm nay khá tích cực khi dòng tiền lan tỏa trên nhiều nhóm ngành. Năng lượng dẫn đầu đà tăng, trong khi bất động sản chỉ điều chỉnh nhẹ.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp với giá trị tương đối cao. Các chỉ số chính cùng tăng khá đồng đều cũng phản ánh sự lan tỏa tích cực của dòng tiền.

Theo TPBS, VN-Index vẫn giữ được xu hướng tăng nhờ nhịp phục hồi kịp thời trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, công ty chứng khoán vẫn duy trì quan điểm thận trọng và cho rằng cần thêm 1–2 phiên giao dịch để đánh giá độ bền của nhịp hồi phục, từ đó có cơ sở xác định chính xác hơn diễn biến xu hướng tiếp theo.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.