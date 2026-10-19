VN-Index lao dốc mạnh dưới sức ép từ nhóm trụ, tiền đỡ giá khỏe ở cổ phiếu vừa và nhỏ

VN-Index lần thứ hai thủng mốc 1700 điểm.

VN-Index để mất 16,07 điểm tương đương -0,94% rơi xuống mức 1689,84 điểm nhưng độ rộng lại rất tốt với 162 mã xanh và 133 mã đỏ. Riêng VN30-Index lại tệ hơn hẳn buổi sáng, giảm 0,87% với 11 mã xanh và 18 mã đỏ. Chỉ riêng điều này đã xác nhận có hiện tượng ép trụ.

Thống kê nhóm blue-chips chiều nay có 20 cổ phiếu giảm giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 8 mã có cải thiện. Trong nhóm giảm đặc biệt có nhiều trụ. VIC lao dốc trọn phiên chiều, đặc biệt đợt ATC bị ép rất mạnh. Chốt phiên sáng VIC còn là trụ hỗ trợ điểm số khi tăng 0,65% nhưng đóng cửa thành giảm 3,72%, tức là riêng chiều nay giảm 4,34%. Thanh khoản ở VIC phiên chiều cũng cao gấp 4 lần buổi sáng, xác nhận có áp lực bán rất lớn.

VHM chốt phiên sáng ở tham chiếu, đóng cửa chiều nay giảm 1,15%. STB phiên sáng là một trong những trụ đỡ điểm với mức tăng 1,27%, buổi chiều “trả lại” tới 2,83%, đảo chiều giảm chung cuộc 1,59%. HPG phiên chiều rơi thêm 1,44%, chốt giảm 1,67%. VCB, ACB, BID, MBB, SHB, SSB, VIB là các cổ phiếu ngân hàng suy yếu hơn so với buổi sáng.

VN-Index chịu tác động mạnh từ các trụ và mất điểm đáng kể là điều rất dễ nhận thấy. Tuy nhiên phản ứng của dòng tiền lại không “hoảng hốt”, trái lại, sức mua gia tăng ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Độ rộng tổng thể sàn HoSE cuối phiên không kém phiên sáng là bao (phiên sáng có 183 mã xanh và 110 mã đỏ) cho thấy khả năng duy trì giá khá ổn định.

Toàn sàn HoSE vẫn có 84 cổ phiếu đóng cửa tăng quá 1% giá trị, tương đương số lượng của phiên sáng. Thanh khoản nhóm này không cao, chiếm 26,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn. Đó đã là nhờ một số blue-chips giao dịch lớn như SSI khớp 504,8 tỷ đồng, giá tăng 1,8%; MSN khớp 301,2 tỷ, giá tăng 1,4%; BSR khớp 142,1 tỷ, giá tăng 1,76%. Nếu không tính giao dịch của 3 blue-chips này, hơn 80 mã còn lại chỉ chiếm 17,8%.

Điều này cho thấy giao dịch dồn chủ yếu vào các mã vừa và nhỏ có thanh khoản hạn chế. Đây là hiệu ứng tự nhiên vì trong bối cảnh tổng dòng tiền trên thị trường rất hạn chế, các blue-chips quá “nặng nề” để có thể đẩy giá. Ngoài 3 blue-chips kể trên, nhóm Midcap chỉ vài mã khớp đạt quá trăm tỷ đồng là VIX tăng 1,69%, VND tăng 1,89%, GEX tăng 1,11%, CII tăng 1,17%; VPI tăng 4,37%. Các cổ phiếu này cũng đã là tâm điểm thanh khoản từ sáng, đại đa số các cổ phiếu còn lại chỉ giao dịch vài tỷ tới vài chục tỷ đồng.

Dù vậy khả năng duy trì sức tăng tốt giữa bối cảnh VN-Index lao dốc cho thấy thị trường đang thể hiện quan điểm phân hóa rất rõ ràng. Các cổ phiếu vừa và nhỏ tăng ngược dòng không nhất thiết đều có kỳ vọng rõ ràng về kết quả kinh doanh quý 3 khả quan. Tuy thế dòng tiền ngắn hạn vẫn hoạt động đủ hiệu quả, tức là áp lực từ bên bán cũng rất yếu.

Các cổ phiếu nhỏ giao dịch ít là những mã tăng tốt nhất. VVS, HT1, TNH, FIR cùng 5 cổ phiếu khác tăng giá kịch trần. DCL tăng 5%, TCO tăng 4,52%, CDC tăng 3,96%, KSB tăng 3,79%, HII tăng 3,68%, FRT tăng 3,55%, ANV tăng 3,29%, IDI tăng 3,09% là những cổ phiếu chỉ khớp loanh quanh 1 tỷ với vài chục tỷ đồng. Nhóm khớp vài chục tới vài trăm triệu đồng cũng tăng mạnh không ít. Dĩ nhiên với ngưỡng thanh khoản này thì chỉ phù hợp với các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

VN-Index đánh mất hơn 16 điểm hôm nay một lần nữa “thủng” mốc 1700 điểm sau phiên ngày 15/10 đã đóng cửa dưới ngưỡng này. Tuy vậy cả thị trường đều biết rằng chỉ số đang bị ép bởi các cổ phiếu vốn hóa lớn. Điều này phần nào khiến tâm lý bình tĩnh hơn và khả năng duy trì độ rộng tăng giá tích cực hôm nay là biểu hiện rõ nhất.