Thị trường chứng khoán ngày 23/9 trải qua phiên giao dịch kém tích cực khi sắc đỏ bao trùm, số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo. VN-Index giảm 15,24 điểm xuống 1.801,65 điểm.

Thanh khoản thị trường cũng ở mức thấp. Trên HoSE, giá trị khớp lệnh đạt khoảng 12.544 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền chưa thực sự trở lại trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư thận trọng.

VN-Index lao dốc, khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, giao dịch của khối ngoại tiếp tục tạo áp lực lên thị trường khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tổng cộng khoảng 1.048 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 1.053 tỷ đồng.

Ở chiều mua, VIC được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 97 tỷ đồng. Tiếp theo là FUESSVFL với 70 tỷ đồng, TPB 43 tỷ đồng, DCM 30 tỷ đồng và VPI 24 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VPB đứng đầu danh sách bị bán ròng với giá trị khoảng 289 tỷ đồng. ACB đứng sau với 142 tỷ đồng, VHM bị bán ròng 131 tỷ đồng, TCB 86 tỷ đồng và FRT 77 tỷ đồng.

Diễn biến bán ròng tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm ngân hàng, qua đó phần nào gia tăng áp lực lên các chỉ số trong phiên.

Trên HNX, giao dịch của khối ngoại cũng nghiêng về chiều bán. IDC được mua ròng mạnh nhất với khoảng 6 tỷ đồng, tiếp đến là VC3 và NVB cùng khoảng 1 tỷ đồng. MBS được mua ròng khoảng 0,5 tỷ đồng, trong khi NRC ở mức khoảng 0,4 tỷ đồng.

Ở chiều bán, PVS dẫn đầu với giá trị bán ròng khoảng 10 tỷ đồng. TNG bị bán ròng khoảng 4 tỷ đồng, NTP khoảng 1 tỷ đồng, trong khi CEO và HUT cùng ở mức khoảng 0,8 tỷ đồng.

Tại UPCoM, MSR là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khoảng 5 tỷ đồng, theo sau là QNS với 4 tỷ đồng, MML 2 tỷ đồng, DRI và OIL cùng khoảng 1 tỷ đồng.

Ở chiều bán, VEA bị bán ròng khoảng 1 tỷ đồng. GCF và F88 cùng bị bán ròng khoảng 0,3 tỷ đồng, trong khi VNB và IFS cùng ở mức khoảng 0,1 tỷ đồng.

Nhìn chung, áp lực bán lan rộng khiến thị trường kết phiên trong trạng thái kém tích cực. VN-Index giảm hơn 15 điểm, trong khi thanh khoản HoSE ở mức thấp và khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng mạnh.