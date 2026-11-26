Thị trường chứng khoán chịu sức ép lớn sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố đề xuất thuế quan mới đối với 14 đối tác thương mại lớn, sau cuộc điều tra về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp theo Mục 301.

Theo đề xuất của Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), mức thuế trần đối với hàng hóa Việt Nam có thể là 20% nếu hai bên đạt được thỏa thuận thương mại. Trong trường hợp đàm phán thất bại, mức thuế có thể lên tới 35%. Chính sách dự kiến có hiệu lực sau phiên điều trần ngày 25/01/2027.

Hơn 300 cổ phiếu giảm giá, thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ.

Thông tin về khả năng gia tăng thuế quan nhanh chóng tác động đến diễn biến giao dịch. Ngay từ đầu phiên, áp lực bán đã chiếm ưu thế, khiến nhiều cổ phiếu đồng loạt mất giá. Càng về cuối phiên, lực cung càng gia tăng, đẩy chỉ số chính lùi sâu.

Kết phiên, VN-Index giảm 57,77 điểm, xuống còn 1.629,68 điểm. Trên sàn HoSE, có tới 305 mã giảm giá, trong đó 18 mã giảm sàn. Ngược lại, chỉ có 48 mã tăng giá, bao gồm 7 mã tăng trần.

Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán, cho thấy đà điều chỉnh lan rộng trên nhiều nhóm ngành thay vì chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu vốn hóa lớn.

Cổ phiếu bất động sản là một trong những nhóm chịu sức ép lớn nhất. Hàng loạt mã giảm sát mức giá sàn hoặc mất gần hết biên độ, gồm NLG giảm 6,82%, NVL giảm 6,84%, HDC giảm 6,69%, SZC giảm 6,95% và LDG giảm 6,54%.

Nhiều cổ phiếu bất động sản khác cũng giảm sâu như KDH mất 6,35%, VIC giảm 6,28%, VHM giảm 3,44%, THC giảm 4,67%, BCM giảm 6,26%, TAL giảm 3,29% và DXG giảm 3,33%.

Áp lực bán cũng lan sang nhóm ngân hàng. TCB giảm 5,07%, LPB mất 6,02%, EIB giảm 6,65%, trong khi CTG giảm 2,16%, VCB giảm 2,1% và MBB mất 2,21%.

Giữa diễn biến ảm đạm của nhóm ngân hàng, KLB trở thành điểm sáng khi tăng 5,05%. MSB cũng giữ được sắc xanh, tăng 0,92%.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán không tránh khỏi xu hướng điều chỉnh. CTS giảm 5,65%, VCK giảm 5,41%, VPX giảm 5,16%, VND giảm 4,64%, HCM giảm 3,26%, VIX giảm 3,25%, TCX giảm 3,19% và SSI giảm 2,07%. Trong nhóm này, VCI là một trong số ít cổ phiếu đi ngược thị trường khi tăng nhẹ 0,27%.

Sức ép từ nhóm vốn hóa lớn tiếp tục kéo VN-Index giảm sâu. Nhiều cổ phiếu có ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số đồng loạt chìm trong sắc đỏ, gồm MWG giảm 4,15%, FPT giảm 3,37%, GAS giảm 2,16%, BVH giảm 3,92%, PLX giảm 3,47%, GEX giảm 6,53%, HVN giảm 5,13%, GVR giảm 3,99% và HPG giảm 2,24%.

Ở chiều ngược lại, số cổ phiếu vốn hóa lớn giữ được sắc xanh khá hạn chế. Ngoài KLB, MSB và VCI, một số mã như MCH tăng 1,54%, VNM tăng 0,38%.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng là điểm đáng chú ý trong phiên. Khối ngoại bán ròng gần 200 tỷ đồng trên toàn thị trường, tiếp tục gia tăng sức ép cung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

VIC là mã bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất với giá trị hơn 191 tỷ đồng. Tiếp theo là TCB với 80,99 tỷ đồng, VPL với 77,04 tỷ đồng và VHM với 45,72 tỷ đồng.

Ở chiều mua, CTD dẫn đầu danh sách được khối ngoại giải ngân với giá trị hơn 56 tỷ đồng. VNM đứng tiếp theo với 55,96 tỷ đồng, VPI đạt 48,34 tỷ đồng và MSN được mua ròng 43,44 tỷ đồng.