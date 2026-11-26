VN-Index giao dịch mở cửa và có nhịp nhích nhẹ lên sát 1.675 điểm trước 10h45 rồi bắt đầu xu hướng giảm dần theo từng nấc thang qua các mốc 1.665 điểm, 1.660 điểm và lùi về quanh 1.655 điểm trước giờ nghỉ trưa.

Sang phiên chiều, chỉ số dao động giằng co quanh vùng 1.650 - 1.655 điểm trong khoảng từ 13h00 đến gần 13h45, sau đó trượt nhẹ xuống dưới 1.650 điểm và duy trì quanh 1.645 - 1.648 điểm tới khoảng 14h15. Từ sau 14h15, đường giá rơi thẳng đứng xuyên qua vùng 1.640 - 1.635 điểm rồi lao mạnh xuống và đóng cửa tại 1.629,68 điểm (giảm 57,77 điểm tương ứng -3,42%).

Trong nhóm kéo giảm chỉ số, VIC tác động lớn nhất (-24,08 điểm), theo sau là VHM (-3,58 điểm), VNM (-1,84 điểm). Ở chiều ngược lại, lực nâng đỡ điểm số của VN-Index rất nhẹ, chỉ gồm GVR (+0,57 điểm), CTG (+0,12 điểm).

Thanh khoản toàn thị trường đạt 16.044 tỷ đồng, giảm nhẹ -0,30% so với phiên trước. Các mã hút dòng tiền lớn nhất gồm VIX (674,84 tỷ đồng), FPT (637,40 tỷ đồng), SSI (528,01 tỷ đồng), VIC (498,31 tỷ đồng). Điểm khác biệt so với phiên 25/11 là thanh khoản hôm nay dồn mạnh vào các mã bluechip và chứng khoán, thay vì phụ thuộc lớn vào riêng VIC như phiên hôm qua.

Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay gần 139 tỷ đồng. Trong đó, VIC, TCB, VPL được khối ngoại bán ròng mạnh nhất, trong khi CTD, VNM dẫn đầu chiều mua ròng.

Diễn biến VN-Index trong phiên ngày 26/11 (Ảnh: FireAnt).

Nhóm tài chính trong phiên hôm nay chìm trong sắc đỏ đậm. Ở mảng chứng khoán, áp lực bán diễn ra quyết liệt khiến nhiều mã lao dốc mạnh như VPX giảm 5,16%, VND giảm 4,64%, CTS giảm 5,65%, VCK giảm 5,41%, MBS giảm 3,97%, SHS giảm 3,88%, HCM giảm 3,26%, TCX giảm 3,29%, VIX giảm 3,25% và SSI giảm 2,07%, trong khi duy nhất VCI giữ được sắc xanh nhẹ khi tăng 0,27%.

Ở mảng ngân hàng, đà giảm cũng lan rộng khắp các cổ phiếu vốn hóa lớn với EIB giảm sâu 6,65%, LPB giảm 6,02%, TCB giảm 5,07%, VPB giảm 2,72%, BID giảm 2,35%, MBB giảm 2,21%, CTG giảm 2,16%, VCB giảm 2,1%. Điểm sáng hiếm hoi của nhóm ngân hàng là MSB tăng 0,92% và VAB đứng giá.

Nhóm bất động sản cũng ghi nhận diễn biến tiêu cực. Các cổ phiếu vốn hóa lớn đầu ngành đều chịu áp lực xả hàng mạnh mẽ, tiêu biểu là VIC giảm tới 6,28% về 230.000 đồng/cổ phiếu, VHM giảm 3,44% với 5,57 triệu cổ phiếu được giao dịch. Ngoài ra, KDH giảm 6,35%, NVL giảm 6,84%, CEO giảm 5,45%, TCH giảm 4,67%, DIG giảm 4,57%.

Đáng chú ý, hai mã là NLG giảm sàn 6,82% về 21.850 đồng/cổ phiếu và HDC giảm sàn 6,69% về 11.150 đồng/cổ phiếu.

Nhóm công nghiệp phân hóa mạnh về biên độ giảm nhưng xu hướng chủ đạo vẫn là lao dốc với nhiều mã chạm sàn. Hai cổ phiếu đáng chú ý nhất là VSC và GMD cùng giảm sàn 6,95%. Các mã khác cũng giảm sâu như GEX giảm 6,53%, PHP giảm 6,61%, CII giảm 5,54%, CTD giảm 4,65%, VCG giảm 4,21%, GEE giảm 4,17%, HHV giảm 3,52%.

Sắc đỏ bao phủ phần lớn nhóm nguyên vật liệu dù xuất hiện một vài điểm sáng đi ngược thị trường. Cổ phiếu đầu ngành thép là HPG giảm 2,24% với giá trị giao dịch gần 540 tỷ đồng, kéo theo NKG giảm 0,88%, HSG giảm 0,6% và đặc biệt HHP giảm sàn 6,32%.

Trái ngược với xu hướng chung, MSR tăng 2,43% và đóng vai trò điểm sáng hiếm hoi của toàn nhóm. Đây là phiên thứ 2 liên tiếp mã này tăng sau phiên tăng trần hôm qua.

Nhóm Tiêu dùng thiết yếu là nhóm ngành giữ nhịp tốt nhất thị trường. Cổ phiếu đầu ngành sữa VNM tăng 0,38% và MCH tăng 1,54%. Ngược lại, MSN giảm 1,16%, SAB giảm 0,45%, HAG giảm 0,36% và SBT giảm nhẹ 0,24%.

Toàn bộ các cổ phiếu lớn trong nhóm tiêu dùng không thiết yếu đều ghi nhận giảm. Nổi bật nhất là DGW giảm sàn 6,94%, theo sau là PNJ giảm 5,47%, PET giảm 5,15%, FRT giảm 4,92%, MWG giảm 4,15%.

Nhóm Năng lượng, Tiện ích và Công nghệ thông tin cũngđều chịu áp lực điều chỉnh đồng loạt mà không có mã vốn hóa lớn nào giữ được sắc xanh. Ở nhóm năng lượng, PVS dẫn đầu đà giảm với mức 4,55%, tiếp đến là PLX giảm 3,47%, PVT giảm 2,72%, PVD giảm 2,52% và BSR giảm 1,96%. Ở nhóm tiện ích, POW giảm nhẹ 0,75%, HDG giảm 4,18%. Cuối cùng, nhóm công nghệ thông tin ghi nhận đầu tàu FPT giảm mạnh 3,37%.