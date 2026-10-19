VN-Index đang ở mức thấp nhất 2,5 tháng qua. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa tuần giao dịch mới (19/10) trong sắc đỏ khi áp lực bán gia tăng tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù một số cổ phiếu chứng khoán, bán lẻ và năng lượng duy trì đà tăng, diễn biến tích cực này không đủ giúp VN-Index tránh khỏi phiên điều chỉnh mạnh.

Đáng chú ý, sau khi phục hồi trong phiên giao dịch cuối tuần trước, chỉ số VN-Index tiếp tục đánh mất mốc tâm lý 1.700 điểm. Tình trạng bán gia tăng, đặc biệt tại các cổ phiếu trụ cột, khiến chỉ số chính nhanh chóng rơi xuống dưới vùng 1.700 điểm. Có thời điểm, chỉ số lùi về sát 1.690 điểm, sau đó hồi phục nhẹ nhưng không thể duy trì thành quả.

Kết phiên, VN-Index giảm 16,07 điểm (-0,9%) xuống 1.689,84 điểm; HNX-Index giảm 1,22 điểm (-0,5%) xuống 257,91 điểm; UPCoM-Index tăng nhẹ 0,15 điểm (+0,1%) lên 125,02 điểm.

Thanh khoản thị trường có cải thiện so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 14.678 tỷ đồng. Riêng giá trị giao dịch trên HoSE đạt khoảng 13.355 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với phiên liền trước.

Diễn biến phân hóa thể hiện qua trạng thái toàn thị trường với 348 cổ phiếu tăng giá (gồm 29 mã tăng trần), 301 cổ phiếu giảm giá (gồm 16 mã giảm sàn) và 894 cổ phiếu đứng tham chiếu.

Rổ cổ phiếu VN30 cũng chịu áp lực điều chỉnh khi giảm 16 điểm xuống 1.839 điểm. Trong nhóm này, có 11 cổ phiếu tăng giá, 18 mã giảm và một mã đứng tham chiếu.

VN-Index lại thủng mốc 1.700 điểm. Ảnh: TradingView.

Tâm điểm của phiên giao dịch hôm nay tiếp tục thuộc về nhóm cổ phiếu Vingroup, đặc biệt là VIC.

Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup giảm 3,7% xuống 207.000 đồng/cổ phiếu, là một trong những cổ phiếu có tác động lớn nhất đến đà giảm của chỉ số chung. Theo thống kê mức độ ảnh hưởng đến VN-Index, riêng VIC đã lấy đi khoảng 12,66 điểm, tương đương gần 79% mức giảm chung của toàn thị trường.

Một cổ phiếu khác thuộc hệ sinh thái Vingroup là VHM cũng giảm 1,2% xuống 60.300 đồng/cổ phiếu, qua đó tiếp tục gây sức ép lên chỉ số. Ngược lại, VRE tăng 0,9%.

Bên cạnh VIC và VHM, các cổ phiếu ngân hàng cũng góp phần kéo thị trường đi xuống, như VPB (-2%), ACB (-1,7%), VCB (-1,2%), SHB (-0,9%), BID (-0,9%) và MBB (-0,8%).

Ở nhóm nguyên vật liệu, HPG giảm 1,7%, trong khi cổ phiếu công nghệ FPT mất 1,9%.

Dù thị trường chung giảm điểm, dòng tiền vẫn tìm đến một số nhóm cổ phiếu riêng lẻ, đáng chú ý là chứng khoán. Trong đó, SSI tăng 1,8%, VND tăng 1,9%, VIX tăng 1,7%, SHS tăng 1,6% và VCI tăng 0,5%.

Một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng duy trì sắc xanh như MSN (+1,4%), BSR (+1,8%), LPB (+1,2%), GAS (+0,8%), MWG (+0,4%) và TCB (+0,2%).

Các nhà đầu tư nước ngoài hôm nay tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn với giá trị khoảng 852 tỷ đồng. Trong đó, áp lực bán ròng tập trung tại VCB với giá trị 104 tỷ đồng, VHM (-101 tỷ đồng), ACB (-93 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, FRT được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị gần 151 tỷ đồng, tiếp đến là MBB (+55 tỷ đồng), BVH (+39 tỷ đồng).