VN-Index lại đánh rơi mốc 1.700 điểm

Áp lực xả hàng tại nhóm vốn hóa lớn 'kéo ghì' VN-Index lùi về dưới mốc 1.700 điểm

Nhóm vốn hóa lớn trở thành "gánh nặng"

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index để mất 16,07 điểm, tương đương mức giảm 0,94%, lùi sâu xuống mốc 1.689,84 điểm. Mặc dù chỉ số đánh mất mốc 1.700 điểm quan trọng sau nhịp hồi phục trước đó, bức tranh toàn cảnh không hoàn toàn u ám nhờ độ rộng thị trường giữ được sự cân bằng với 162 mã tăng và 133 mã giảm. Sự phân hóa này xác nhận rõ rệt việc chỉ số đang bị bóp méo bởi hiện tượng "ép trụ".

Theo đó, gánh nặng chính đến từ rổ VN30 khi chỉ số này giảm 0,87% với 18 mã đỏ, lấn át hoàn toàn 11 mã xanh. Thống kê phiên chiều cho thấy có đến 20 cổ phiếu blue-chips giảm giá so với buổi sáng. Cổ phiếu VIC trở thành tâm điểm xả hàng khi lao dốc không phanh trọn phiên chiều và bị ép giá cực mạnh trong đợt khớp lệnh ATC. Dù chốt phiên sáng VIC vẫn là bệ đỡ với mức tăng 0,65%, nhưng đóng cửa đã đảo chiều bốc hơi 3,72%. Thanh khoản của mã này phiên chiều cao gấp 4 lần buổi sáng, xác nhận áp lực bán ra là rất lớn.

Nhiều trụ cột khác cũng chung cảnh ngộ quay xe. VHM từ tham chiếu rơi xuống mức giảm 1,15%; STB từng tăng tới 1,27% vào phiên sáng nhưng cuối phiên đành ngậm ngùi giảm chung cuộc 1,59%. Áp lực lan rộng sang HPG (-1,67%) cùng loạt cổ phiếu ngân hàng lớn như: VCB, ACB, BID, MBB, SSB, VIB khi tất cả đều đồng loạt suy yếu.

Bất chấp sức ép khủng khiếp từ nhóm vốn hóa lớn, dòng tiền chung không cho thấy sự hoảng loạn. Ngược lại, sức mua có xu hướng gia tăng tại nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ (Midcap và Smallcap). Toàn sàn HoSE cuối phiên vẫn duy trì được 84 cổ phiếu tăng quá 1% giá trị.

Dù dòng tiền trên thị trường khá hạn chế, thanh khoản vẫn tìm được những điểm sáng. Ngoài một số blue-chips hút tiền như SSI (khớp 504,8 tỷ đồng, tăng 1,8%), MSN (301,2 tỷ, tăng 1,4%) hay BSR (142,1 tỷ, tăng 1,76%), phần lớn giao dịch sôi động lại dồn vào các mã vừa và nhỏ. Những cổ phiếu như VIX (+1,69%), VND (+1,89%), GEX (+1,11%), CII (+1,17%) và VPI (+4,37%) đạt thanh khoản trên trăm tỷ đồng. Thậm chí, nhiều mã nhỏ có mức giao dịch thấp từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng lại vươn lên trở thành những ngôi sao sáng nhất. Điển hình như VVS, HT1, TNH, FIR tăng kịch trần, hay DCL, TCO, CDC, KSB, FRT cũng bứt phá từ 3,5% đến hơn 5%.

Nhà đầu tư băn khoăn giữa "món hời" và rủi ro

Dù thị trường có những điểm sáng cục bộ, tâm lý thận trọng vẫn là chủ đạo. Thống kê cho thấy đã hơn 70% cổ phiếu đã giảm giá từ đầu năm, nhưng điều này chưa đủ để kích hoạt một làn sóng bắt đáy. Câu chuyện của anh Tuấn, một nhà đầu tư tại Hà Nội, là minh chứng rõ nét. Anh đang băn khoăn trước các mã giảm sâu hơn 20% dù lợi nhuận doanh nghiệp vẫn tăng. Tâm lý lo ngại thị trường đang phản ánh những rủi ro ngầm khiến anh cũng như nhiều nhà đầu tư chần chừ chưa dám xuống tiền.

Đồng quan điểm về sự rủi ro này, ông Nguyễn Văn Trúc, Giám đốc Trung tâm Phân tích NSI nhận định, thị trường hiện mới ở giai đoạn hồi phục kỹ thuật, chưa đủ cơ sở xác nhận vùng đáy. Áp lực vĩ mô từ lạm phát Mỹ, lợi suất trái phiếu neo cao và khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất vẫn đang hiện hữu. Trong nước, bài toán giảm lãi suất hỗ trợ kinh tế đang phải đối mặt với thách thức từ tỷ giá và thanh khoản hệ thống, qua đó tác động trực tiếp đến dòng vốn vào chứng khoán.

Nhìn về dài hạn, câu chuyện nâng hạng thị trường đang mang lại nhiều cung bậc cảm xúc. Thị trường Việt Nam vừa đón tin vui khi FTSE Russell quyết định nâng lên hạng Secondary Emerging Market (hiệu lực từ 21/9/2026). Tuy nhiên, tại kỳ đánh giá ngày 23/6/2026, MSCI vẫn chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi.

Theo các chuyên gia chứng khoán, Việt Nam cần nhìn nhận bài học thực tế từ thị trường Indonesia. Việc hoàn thiện khung pháp lý phải đi đôi với hiệu quả thực thi, đặc biệt trong các vấn đề minh bạch sở hữu, tỷ lệ free float và xử lý thao túng. Các giải pháp kỹ thuật như cơ chế thanh toán non-prefunding hay hệ thống CCP (kỳ vọng vận hành đầu năm 2027) cần được triển khai quyết liệt để củng cố niềm tin. Indonesia từng nếm trải cú sốc dòng vốn khi nhà đầu tư ngoại tháo chạy, kéo theo nội tệ mất giá và giá cổ phiếu lao dốc. Do đó, Việt Nam cần củng cố dòng vốn nội để tránh phụ thuộc quá lớn vào khối ngoại. Dù kỳ vọng dài hạn của thị trường vẫn là xu hướng tăng nhờ lợi nhuận doanh nghiệp làm điểm tựa và tiến trình nâng hạng, nhà đầu tư vẫn cần chuẩn bị kịch bản phòng thủ. Việc đa dạng hóa danh mục, là chìa khóa để bảo vệ thành quả trong những tháng cuối năm.