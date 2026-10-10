VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ, nhà đầu tư nên kiên nhẫn

Nhận định thị trường

CTCK BETA nhận định rằng áp lực bán vẫn hiện hữu trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư thận trọng. Hoạt động bán ròng của khối ngoại tiếp tục gây sức ép lên cung - cầu, trong khi thanh khoản duy trì ở mức thấp, chưa cho thấy dòng tiền quay trở lại đủ mạnh để củng cố đà hồi phục.

Về kỹ thuật, VN-Index đã kiểm định vùng hỗ trợ 1.700 - 1.730 điểm và có dấu hiệu bật hồi, nhưng các chỉ báo động lực bắt đầu kém tích cực, cho thấy áp lực điều chỉnh chưa được giải tỏa hoàn toàn.

Do đó, chiến lược hiện tại chưa có nhiều thay đổi. Công ty khuyến nghị nhà đầu tư kiên nhẫn trong phần còn lại của tuần để chờ KQKD quý III và có thêm cơ sở đánh giá lại triển vọng tăng trưởng của từng doanh nghiệp.

CTCK VCBS đánh giá thị trường đang trong vận động kiểm tra lại hỗ trợ 1.730 với diễn biến phân hóa của dòng tiền.

VN-Index đã kiểm định vùng hỗ trợ 1.700 - 1.730 điểm (Ảnh: FireAnt)

Công ty khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc giải ngân từng phần ở cổ phiếu đang kiểm tra lại hỗ trợ quan trọng trong nhịp tăng điểm với sự ủng hộ của lực cầu hoặc những mã đang ở vùng đáy cũ và cũng thu hút sự quan tâm trở lại của dòng tiền cho mục tiêu đầu tư ngắn hạn tại những nhịp rung lắc của thị trường trong tuần tới.

CTCK TPS cho biết VN-Index hôm nay tiếp tục giữ cân bằng trên vùng hỗ trợ 1.715 điểm, lực cầu bắt đáy gia tăng trong phiên chiều giúp cho đà giảm trong phiên được thu hẹp bớt, mức đóng cửa chỉ giảm nhẹ so với hôm qua. Khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng mạnh so với hôm qua và vượt trung bình 20 phiên chủ yếu do lực cầu trong phiên chiều.

Nhìn chung, thị trường có vẻ đã cân bằng hơn sau nhịp điều chỉnh kéo dài từ tháng 8, dù chưa có tín hiệu đảo chiều rõ nét, nhưng việc VN-Index duy trì trên vùng hỗ trợ trong 6 phiên liên tiếp thay vì tiếp tục điều chỉnh là một tín hiệu tốt trong bối cảnh hiện tại.

Thông tin tài chính - kinh tế nổi bật

VDS: Bà Nguyễn Thanh Loan - vợ Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Rồng Việt (VDS) vừa đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu VDS với giá trị ước tính khoảng 18,6 tỷ đồng.

Theo công bố, trước khi thực hiện giao dịch, bà Loan sở hữu 1.657.430 cổ phiếu VDS, chiếm 0,61% vốn điều lệ.

Nếu giao dịch thành công, lượng cổ phiếu bà Loan nắm giữ sẽ tăng hơn gấp đôi, lên mức 3.657.430 cổ phiếu, nâng tỉ lệ sở hữu tại Chứng khoán Rồng Việt lên 1,34% vốn điều lệ.

Theo thông báo, giao dịch sẽ được thực hiện từ ngày 15/10/2026 đến ngày 13/11/2026 thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn và/hoặc thỏa thuận.

NTC: CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (HOSE: NTC) vừa công bố sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 60%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu được nhận 6.000 đồng.

Với gần 24 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi gần 144 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Đây là năm thứ ba liên tiếp Nam Tân Uyên duy trì mức cổ tức tiền mặt 6.000 đồng/cổ phiếu, sau hai năm 2023 và 2024.

PNJ: Phiên chiều 9/10, PNJ tăng trần 6,85% lên 19.500 đồng/cổ phiếu, thanh khoản khoảng 7 triệu đơn vị.

Diễn biến này của PNJ được xem là đáng chú ý khi mã vừa trải qua đợt giảm giá kéo dài. Từ mức 33.000 đồng/cổ phiếu ngày 25/9, thị giá doanh nghiệp giảm về 18.250 đồng vào phiên 8/10, tương đương mức giảm gần 45%.

Ngay trước phiên giao dịch, PNJ đã công bố kết quả kiểm định độc lập đối với các mẫu kim cương đang kinh doanh trong hệ thống. Kết quả cho thấy 100% mẫu được kiểm định là kim cương thiên nhiên, phù hợp với các thông số chất lượng đã công bố.

VIX: Chứng khoán VIX vừa xuất hiện trong danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, VPB), với 116,9 triệu cổ phiếu, tương đương 1,17% vốn.

Thông báo của VPBank, căn cứ thông tin cổ đông cung cấp đến ngày 9/10, không cho biết thời điểm VIX bắt đầu sở hữu VPB cũng như các giao dịch hình thành lượng cổ phần trên.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh khối tự doanh các công ty chứng khoán liên tục gia tăng vị thế tại VPB trong hơn một tháng qua. Giai đoạn từ ngày 8/9 đến ngày 8/10/2026, khối tự doanh đã mua ròng hơn 111 triệu cổ phiếu VPB, tương ứng trị giá gần 2.800 tỷ đồng.