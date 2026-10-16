VN-Index khởi sắc trở lại, dòng tiền hướng vào nhóm cổ phiếu lớn

Phiên giao dịch ngày 16/10, VN-Index mở cửa trong sắc xanh và duy trì đà hồi phục ổn định qua các mốc giờ. Tính đến khoảng 11h30, chỉ số tăng lên mức 1.702,12 điểm. Tín hiệu này phản ánh lực cầu bắt đáy quay trở lại sau khi nhiều cổ phiếu rơi vào vùng quá bán. VN-Index đạt đỉnh phiên sáng ở mức 1713,52 điểm và cũng là mức cao nhất trong ngày.

Một số mã đóng vai trò nâng đỡ tích cực có thể kể đến như SHB, STB, TPB, BID, CTG, VCB. Thị trường phiên sáng cũng nhận lực đẩy tốt từ nhóm cổ phiếu lớn như VHM, KDH, VRE.

Sang tới phiên chiều VN-Index chịu áp lực điều chỉnh nhẹ. VN-Index có nhịp lùi xuống dưới mốc tham chiếu, chạm mức thấp nhất trong phiên tại 1.696,71 điểm vào đầu giờ chiều. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy đã giúp chỉ số lấy lại sắc xanh và giằng co ổn định cho đến hết phiên.

VN-Index đóng cửa phiên trong sắc xanh nhẹ, chính thức hồi phục trở lại và đóng cửa ở mức 1.705,91 điểm, tăng 7,56 điểm (tương đương +0,45%) so với phiên trước. Toàn sàn ghi nhận 174 mã tăng, 120 mã giảm và 69 mã đứng giá.

Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt hơn 502,37 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị giao dịch ghi nhận ở mức 10.728,08 tỷ đồng. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 460,79 triệu cổ phiếu và thỏa thuận hơn 48,98 triệu cổ phiếu.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối này tiếp tục duy trì đà bán ròng với tổng giá trị bán ròng đạt khoảng 535 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị mua vào đạt 1.301 tỷ đồng và bán ra 1.836 tỷ đồng.

Diễn biến VN-Index phiên ngày 16/10 (Ảnh: FireAnt).

Đáng chú ý, thị trường hôm nay ghi nhận sắc xanh chiếm ưu thế rõ nét tại nhóm cổ phiếu ngân hàng. Sắc xanh lan tỏa ở nhiều mã lớn như CTG (+2,68%), SHB (+2,4%), TPB (+2,13%), LPB (+2,15%), BID (+2,26%), TCB (+0,91%), VPB (+0,2%). Trong khi đó, một số ít mã giảm nhẹ hoặc đứng giá như MBB (-0,25%), EIB (-0,61%) và HDB đứng giá.

Nhóm chứng khoán có sự phân hóa nhẹ, ghi nhận sắc xanh tại SSI (+1,04%), MSB (+1,02%), VIX (+0,85%). Ngược lại, HCM giảm nhẹ (-1,04%).

Nhóm bất động sản là một trong 2 nhóm ghi nhận mức giảm ở phiên hôm nay (-0,15%). Nhóm này chứng kiến diễn biến phân hóa rõ nét giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong khi VHM tăng 3,57% và KDH tăng 3,66% thì VIC giảm 1,38% cùng một số mã khác như NVL (-0,47%), VPI (-2,63%), DXG (-0,98%).

Nhóm năng lượng là nhóm chứng kiến mức giảm thứ hai sau bất động sản, giảm 0,06%. Ngoài BSR tăng 0,53%, PPT tăng 1,34%, NBC tăng 2,47% thì các mã PLX, PVD, PVS, OIL đều ghi nhận mức giảm lần lượt tại 1,41%, 0,28%, 0,63%, 0,77%.

Nhóm hàng tiêu dùng cơ bản tiếp tục duy trì đà tăng nhờ sự đóng góp của MSN (+1,42%), DBC (+0,32%), CTP (+3,9%) và VNM (+1,05%). Một số mã giảm bao gồm HAG (-0,69%), ANV (-1,08%), IDI (-0,77%).

Nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu ghi nhận giao dịch ổn định tăng 1,3%. Nổi bật với PNJ tăng 3,3%, MWG tăng 1,51%, HVN tăng 2,94%, MBG tăng 3,7%, VPL tăng 2,6%. Dẫu vậy vẫn có một số mã điều chỉnh như DGW (-1.22%), TTF (-1,53%), TCM (-1,01%),...

Nhóm vật liệu cơ bản (+0,34%) ghi nhận đà tăng ở một số mã như HPG (+0,72%), POM (+6,45%), BKG (+6,7%) và GVR (+1,13%). Các mã trên đã giúp bù đắp áp lực giảm giá tại một số mã như MSR (-1,67%), DRI (-1,88%) hay CSV (-2,54%).

Nhóm công nghiệp ghi nhận sự dẫn dắt của các mã lớn và trung bình như GEX (+0,45%), GMD (+1,89%), VJC (+0,16%), ACV (+0,99%). Tuy vậy, một vài mã vẫn chịu áp lực điều chỉnh hoặc đứng giá như CII (-1,16%) hay VEA , HHV.

Ở nhóm công nghệ, cổ phiếu đầu tàu FPT ghi nhận mức tăng nhẹ 0,34%. Mã này giao dịch quanh giá 58.200 đồng với giá trị khớp lệnh đạt hơn 364 tỷ đồng.

Sự phân bổ màu sắc trên các ô ngành cho thấy dòng tiền không lan tỏa ào ạt mà tập trung có chọn lọc vào các mã cổ phiếu cơ bản có thông tin hỗ trợ hoặc lực cầu bắt đáy tốt, phản ánh tâm lý giao dịch cẩn trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh thanh khoản chung có phần thu hẹp cuối tuần.