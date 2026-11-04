VN-Index khởi sắc, loạt mã chứng khoán tăng trần

Thị trường bước vào phiên giao dịch sáng với sắc thái thận trọng ban đầu do ảnh hưởng từ các nhịp điều chỉnh trước đó. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy đổ vào thị trường khiến sắc xanh dần lan tỏa rộng khắp.

Đặc biệt lực kéo mạnh từ các nhóm cổ phiếu trụ ngân hàng, chứng khoán và vốn hóa lớn đã giúp VN-Index bứt phá dứt khoát, vượt qua các vùng kháng cự ngắn hạn để kết thúc phiên ở mức điểm cao nhất phiên sáng.

Tạm nghỉ giữa phiên, VN-Index tăng hơn 13 điểm (+0,77%), lên mức 1.712,63 điểm. Về mức độ ảnh hưởng, VCB, TCX và VHM là những mã có tác động tích cực nhất, mang về tổng cộng 4,24 điểm. Ngược lại, VIC lấy đi 1,61 điểm của chỉ số chung.

Phiên chiều chứng kiến một đợt tăng điểm tiếp nối từ sáng, đưa chỉ số vượt lên vùng 1.730 điểm trước khi chịu áp lực rung lắc nhẹ quanh mốc 1.729 điểm.

Ngay sau đó, dòng lực cầu mua lên bùng nổ mạnh mẽ, kéo VN-Index liên tục leo dốc thẳng đứng và chạm đỉnh cao nhất phiên tại vùng gần 1.738 điểm vào lúc 14h15. Tuy nhiên, về cuối phiên, đồ thị có nhịp điều chỉnh lùi nhẹ, chính thức đóng cửa tại mức 1.733,02 điểm, tăng 33,4 điểm tương ứng 1,97%.

Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 17.955 tỷ đồng, tăng 38,76% so với phiên liền trước. Các cổ phiếu dẫn đầu về khối lượng và giá trị giao dịch khớp lệnh nổi bật gồm SSI với GTGD đạt 940,2 tỷ đồng, HPG đạt 826,90 tỷ đồng, FPT đạt 677,22 tỷ đồng và VIX đạt 674,49 tỷ đồng.

Diễn biến VN-Index phiên 4/11 (Ảnh: Trading View).

Thị trường chứng khoán trong phiên ghi nhận trạng thái sắc xanh lan tỏa mạnh mẽ trên diện rộng và dòng tiền nội lẫn ngoại đang luân chuyển rất nhịp nhàng qua các nhóm ngành trọng điểm. Dẫn dắt toàn thị trường chính là nhóm ngành Tài chính với tâm điểm là dòng chứng khoán và ngân hàng, nơi sắc xanh và tím phủ kín hầu hết các mã vốn hóa lớn.

Trong nhóm chứng khoán, các cổ phiếu đầu ngành bật tăng mạnh mẽ. Các mã tăng trần bao gồm VIX (+6,78%), VCI (+6,86%), CTS (6,96%), TCX (+6,98%), VND (+6,9%), SHS vươn lên mạnh mẽ với mức tăng 7,32%, MBS tăng mạnh 7,33%, CTS tăng 6,96% và ORS có lúc kịch trần, kết phiên tăng 5,71%.

Nhóm ngân hàng cũng duy trì nhịp tăng trưởng ổn định. Tiêu biểu như VPB tăng 4,48%, LPB tăng 4,46%, SHB tăng 2,87%, VCB tăng 2,43%, BID tăng 2,37%, TCB tăng 2,1%, TPB tăng 2%, MBB tăng 1,85%, HDB tăng 1,83%, STB tăng 1,65%, MSB tăng 1,54% và ACB tăng 1,23%, với khối lượng giao dịch duy trì ở mức cao.

Khu vực Bất động sản ghi nhận sự phân hóa nhưng sắc xanh vẫn chiếm chủ đạo, nổi bật với đà bứt phá của DXG tăng trần 6,57%, TCH tăng trần 6,69%, HDC và SZC tăng trần. Cùng với đó là CEO tăng 7,21%, KDH tăng 6,15%, DIG tăng 5,26%, PDR tăng 4,67%, VPI tăng 3,38%, VHM tăng 2,1% và NVL tăng 1,95%. Ngược lại, VIC đứng giá và một số mã nhỏ hơn điều chỉnh nhẹ.

Nhóm Công nghiệp và Xây dựng giao dịch sôi động khi CII tăng kịch biên độ 6,95%, GEX tăng 5,58%, GMD tăng 4,02%, VSC tăng 5,43%, HAH tăng 5,63%, GEE tăng 6,95% và VCG tăng 2,63%.

Nhóm Nguyên vật liệu chứng kiến sự nâng đỡ của HPG với mức tăng 2,12% cùng khối lượng giao dịch gần 39 triệu cổ phiếu. Bên cạnh đó, DCM tăng 1,07%, trong khi một số mã hóa chất và thép nhỏ hơn như MSR giảm 0,67% và DPM điều chỉnh nhẹ.

Nhóm Công nghệ thông tin gây ấn tượng với đầu tàu FPT tăng trần 6,94% lên giá 53.900 đồng/cổ phiếu với 13,44 triệu cổ phiếu được giao dịch. Mã này cũng ghi nhận khối ngoại mua ròng gần 183 tỷ đồng.

Ngành Tiêu dùng không thiết yếu ghi nhận sự khởi sắc của MWG tăng 3,04%, trong khi PNJ đứng giá. Ngành Tiêu dùng thiết yếu duy trì nhịp tăng vững chắc với MSN tăng 4,18% và VNM tăng 1,95%.

Nhóm Năng lượng và Tiện ích tăng ổn định với BSR tăng 0,76%, PLX tăng 1,52% và PVT tăng 0,95%. Tuy nhiên, PPT giảm sàn về 4.900 đồng/cổ phiếu, đi ngược lại xu hướng chung của nhóm năng lượng. Ngoài ra, KOS tiếp tục giảm 3,2% về giá 3.930 đồng/cổ phiếu sau đúng 2 phiên tăng nhờ lực cầu bắt đáy.

Tổng thể, sắc xanh diện rộng ở các nhóm cho thấy thị trường đang nằm trong xu hướng tăng giá trung hạn, dòng tiền không bị kẹt ở một nhóm ngành đơn lẻ mà lan tỏa đều từ nhóm tài chính, công nghệ cho đến sản xuất và tiêu dùng.