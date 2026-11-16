VN-Index khi nào kết thúc giai đoạn điều chỉnh, tích lũy kéo dài?

Thị trường đã có tuần phục hồi nhẹ và tích lũy trong biên độ hẹp. Trong phiên đầu tuần, VN-Index tiếp tục điều chỉnh về quanh 1.700 điểm và phục hồi trong những phiên tiếp theo.

Kết tuần, VN-Index tăng 0,55% lên mức 1.734,93 điểm, trên hỗ trợ mạnh 1.700 điểm. VN30 kết tuần giảm nhẹ 0,08% về mức 1.844,91 điểm, dưới kháng cự giá trung bình 20 phiên quanh 1.860 điểm.

Chứng khoán Việt Nam là một trong những thị trường hấp dẫn nhất châu Á ở thời điểm hiện tại. Ảnh: NĐT

Độ rộng thị trường trong tuần phân hóa nghiêng về tiêu cực. Một số nhóm phục hồi khá tốt như bất động sản, du lịch và giải trí, bảo hiểm, điện... Nhiều nhóm ngành vẫn tiếp tục điều chỉnh như dầu khí, chứng khoán, công nghệ thông tin... Thanh khoản trong tuần giảm, khối lượng giao dịch trên HOSE giảm 14,7% so với tuần trước, thể hiện thị trường phân hóa mạnh, thanh khoản dưới mức trung bình khi thị trường biến động trong biên độ rất hẹp. Khối ngoại đảo chiều mua ròng trong tuần này với giá trị 66,6 tỷ đồng trên HOSE.

Theo đánh giá từ Công ty Chứng khoán SHS, xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp trên đường hỗ trợ tăng trưởng trung hạn nối các vùng giá thấp nhất các tháng 3, 7 và tháng 10/2026 và dưới đường xu hướng giảm giá kéo dài từ tháng 9/2026.

“Chưa có nhiều động lực vượt trội cho thấy VN-Index có thể kết thúc giai đoạn điều chỉnh, tích lũy kéo dài hiện nay”, SHS nhấn mạnh.

Thị trường đã có 2 tuần đầu tháng 11 biến động trong biên độ hẹp, thanh khoản ở mức thấp và vẫn trong xu hướng suy giảm kéo dài từ đầu năm 2026 đến nay. Chất lượng thị trường chưa cải thiện tốt khi hầu hết các nhóm ngành trong thị trường vẫn trong xu hướng suy giảm, tích lũy trung dài hạn kéo dài.

Nhà đầu tư cân bằng danh mục, gia tăng tỉ trọng xem xét khi VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn, tăng trưởng trở lại.

Đánh giá về tuần qua, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng, VN-Index có thời điểm lùi về sát mốc 1.700 điểm ở phiên đầu tuần trước khi bật tăng trở lại, song nhịp hồi phục tiếp tục chững lại quanh vùng 1.750 điểm và chỉ số kết tuần tại 1.734,93 điểm.

Thanh khoản bình quân tuần giảm so với tuần trước, khối lượng khớp lệnh các phiên cuối tuần thấp hơn mức bình quân 20 phiên, đồng thời đà tăng của chỉ số tập trung chủ yếu ở VIC và nhóm ngân hàng trong khi độ rộng nghiêng về bên bán, cho thấy dòng tiền còn thận trọng và chưa lan tỏa.

“Trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc trong biên độ 1.720 - 1.780 điểm, vùng hỗ trợ 1.700 - 1.720 điểm được kỳ vọng tiếp tục phát huy tác dụng. Nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi, có thể cân nhắc giải ngân thăm dò khi chỉ số lùi về vùng hỗ trợ 1.700 - 1.720 điểm và ưu tiên quản trị rủi ro nếu chỉ số đóng cửa dưới mốc 1.700 điểm”, nhóm phân tích ACBS lưu ý.