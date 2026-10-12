VN-Index hụt hơi về cuối phiên, nhóm tài chính không đủ lực nâng đỡ

Trong phiên giao dịch sáng ngày 12/10/2026, VN-Index có nhịp tăng nhẹ lên mức cao nhất ngày tại 1.736,64 điểm, sau đó nhanh chóng đảo chiều chịu áp lực điều chỉnh. Chỉ số liên tục giằng co và có xu hướng giảm dần. VN-Index khép lại phiên sáng trong sắc đỏ, giao dịch quanh vùng 1.728 - 1.729 điểm.

Sang phiên chiều, chỉ số tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp đầu giờ chiều. Từ khoảng sau 13h30, áp lực bán gia tăng khiến VN-Index lao dốc, rơi xuống mức thấp nhất ngày tại 1.716,85 điểm. Về những phút cuối phiên, chỉ số có sự hồi phục nhẹ trở lại và chốt phiên tại 1.720,98 điểm, giảm 14,11 điểm, tương đương giảm 0,81%.

Về thanh khoản, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 470 triệu cổ phiếu, khối lượng thỏa thuận đạt 108.376.928 cổ phiếu, nâng tổng khối lượng giao dịch lên 578.727.872 cổ phiếu với tổng giá trị giao dịch đạt gần 13.000 tỷ đồng. Toàn thị trường ghi nhận 158 mã tăng, 154 mã giảm và 60 mã đứng giá.

Về khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tổng cộng 582,62 tỷ đồng trong phiên này.

Diễn biến VN-Index trong phiên 8/10 (Ảnh: FireAnt).

Đáng chú ý, nhóm ngân hàng và cổ phiếu lớn phân hóa mạnh. Ngành tài chính cho thấy một số mã vẫn giữ được sắc xanh nâng đỡ như VUA (+11,11%), AAS (+4,04%), SHB (+4.00%), VPB (+2.52%). Tuy nhiên, nhiều mã khác chịu áp lực điều chỉnh như AIC (-6,49%), NVB (-3,51%), SSB (-3,27%), TVB (-3,23%), VIG (-2,7%),...

Nhóm bất động sản chứng kiến diễn biến giằng co, phân hóa đan xen giữa các mã tăng và giảm điểm nhưng phần lớn chịu áp lực giằng co theo nhịp chung của thị trường.

Kết phiên, đây là nhóm ghi nhận tỉ lệ giảm cao nhất ở -2,29%. Trong đó, 3 mã tăng trần bao gồm HU6 (+13,33%), EFI (+11,11%), THD (+9,99%). Ngược lại, KOS và PV2 giảm sàn lần lượt 6,96% và 5,26%, VHM giảm 3,18%, VIC giảm 2,88%.

Nhóm vật liệu cơ bản ghi nhận cổ phiếu thuộc nhóm thép ghi nhận mức tăng tốt, điển hình như HPG (+2.99%), HSG (+3.5%) và NKG (+6.8%). Sự bứt phá của nhóm đã góp phần tạo nên điểm tựa tích cực, cân bằng lại phần nào áp lực giảm điểm từ các nhóm ngành khác trên thị trường chung.

Nhóm công nghệ đang có sự phân hóa đan xen, toàn ngành ghi nhận giảm 1,41% với tổng giá trị giao dịch là 441,5 tỷ đồng. Trong đó, PPS giảm 8,16%, SBD giảm 3,61%, CMT giảm 2,3%, FPT giảm 1,38%, GEE giảm 2,13%. Một số mã tăng nổi bật bao gồm TTN (+4,5%), BTH (+4,4%), ELC (+2,67%), SGT (+3,3%),

Nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu chịu sức ép đáng kể từ một số mã vốn hóa lớn trong ngành. Điển hình là mã PNJ giảm sàn 6,92% và tiếp tục nằm trong tâm điểm chú ý của khối ngoại với lực bán ròng.

Phần lớn các mã dao động trong biên độ hẹp hoặc chìm trong sắc đỏ như SGI (-10,1%), HEV (-10%), GLT (-9,85%), PIT (-5,49%),...Tuy nhiên cũng có 3 mã tăng trần là HUG (+14,75%), PSD (+9,35%), MBG (+8,33%).