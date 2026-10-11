VN-Index hụt hơi, PNJ và NVL vẫn bứt phá mạnh

Cổ phiếu vốn hóa lớn kéo VN-Index đi xuống

Thị trường chứng khoán khép phiên 09/10/2026 trong sắc đỏ, với VN-Index giảm 3,88 điểm, tương đương 0,22%, xuống 1.735,09 điểm. Dù chỉ số suy yếu sau hai phiên điều chỉnh liên tiếp, dòng tiền vẫn luân chuyển giữa các cổ phiếu và tạo ra một số điểm sáng riêng lẻ.

Trên HoSE, có 130 mã tăng giá và 175 mã giảm. Thanh khoản tăng đáng kể: hơn 911,3 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng 27.542,8 tỷ đồng, tăng gần 35% về khối lượng và 73% về giá trị so với phiên trước. Mức giao dịch cao trong phiên giảm điểm cho thấy hoạt động cơ cấu danh mục và giằng co giữa bên mua, bên bán diễn ra mạnh.

VIC là mã gây áp lực lớn nhất. Cổ phiếu này phần lớn thời gian giao dịch quanh giá tham chiếu, nhưng bị bán mạnh trong khoảng 15 phút cuối phiên, đóng cửa giảm 1,1% ở mức thấp nhất ngày. Thanh khoản buổi chiều tăng 124% so với buổi sáng; riêng VIC khiến VN-Index mất khoảng 4 điểm, vượt mức giảm chung của chỉ số.

Một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng đi xuống: FPT giảm 3,02%, BSR mất 2,97% và GVR giảm 2,95%, với thanh khoản mỗi mã trên 100 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh vì thế không chỉ xuất hiện ở bất động sản mà còn lan sang công nghệ, năng lượng và nguyên vật liệu. Cuối phiên, độ rộng HoSE cải thiện so với buổi sáng, khi có 88 mã tăng và 212 mã giảm; tuy nhiên, vẫn có 93 mã giảm trên 1%.

PNJ, NVL và ngân hàng ngược dòng

PNJ tăng 6,85%, lên 19.500 đồng/cổ phiếu, chấm dứt chuỗi 13 phiên giảm liên tiếp. Giá mã này duy trì ở mức cao nhất phiên từ đầu ngày, với giá trị giao dịch hơn 139 tỷ đồng, tương đương trên 7,1 triệu cổ phiếu. Tuy vậy, hơn một nửa lượng khớp lệnh đến từ bên bán chủ động, nên cần thêm các phiên xác nhận để đánh giá độ bền của nhịp hồi.

NVL đóng cửa ở giá trần 10.950 đồng/cổ phiếu, tăng 6,83%, với giá trị giao dịch gần 783 tỷ đồng, cao thứ hai toàn thị trường. Lực mua và bán chủ động tương đối cân bằng, phản ánh dòng tiền tham gia tích cực nhưng chưa loại bỏ yêu cầu duy trì sức cầu trong các phiên tới.

HDB tăng 3,94%, là một trong những cổ phiếu hỗ trợ chỉ số đáng kể trong phiên chiều. TCB tăng 1,41%, VPB tăng 1,49%, CTG tăng 1,03% và MBB tăng 0,79%; nhiều mã ngân hàng tăng tốc về cuối phiên, góp phần thu hẹp mức giảm của VN-Index. VHM cũng đảo chiều từ mức giảm 1,52% buổi sáng sang tăng 0,46% khi đóng cửa, cùng nhóm ngân hàng bù đắp một phần tác động tiêu cực của VIC.

Sự phân hóa vẫn rõ nét: trong 130 mã tăng trên HoSE, có 63 mã tăng hơn 1%, gồm VIX tăng 3,1%, GEX tăng 2,06%, CII tăng 2,14%, DXG tăng 1,46% và PDR tăng 1,8%. Ở chiều giảm, DHC mất 6,89%, HAH giảm 2,9%, VPI giảm 2,12% và HCM giảm 1,91%. Nhóm 63 mã tăng mạnh chiếm 31,5% thanh khoản HoSE, còn 93 mã giảm sâu nhất chiếm 22,8%, cho thấy dòng tiền tập trung vào các lựa chọn riêng thay vì lan tỏa đồng đều.

Khối ngoại đổi chiều, thị trường chưa xác nhận xu hướng

Trong phiên chiều, nếu loại giao dịch bán ròng thỏa thuận quy mô lớn tại MCH, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 121 tỷ đồng ở các cổ phiếu còn lại, đảo chiều so với mức bán ròng 260 tỷ đồng buổi sáng. VHM được mua ròng 160,6 tỷ đồng, SHB 125,3 tỷ đồng, NVL 78,4 tỷ đồng và TCB 64,4 tỷ đồng. Ở chiều bán, HDB bị bán ròng 228,6 tỷ đồng, FPT 121,5 tỷ đồng, ACB 69,8 tỷ đồng và VCI 60,6 tỷ đồng.

HNX-Index tăng 5,38 điểm, tương đương 2,1%, lên 261,6 điểm; sàn có 60 mã tăng, 70 mã giảm và giá trị khớp lệnh hơn 1.037 tỷ đồng. THD tăng trần 10% lên 89.100 đồng/cổ phiếu, còn BVS, NVB và CEO tăng khoảng 3-4%. Trái lại, UpCoM-Index giảm 0,97 điểm xuống 124,24 điểm.

VN-Index giảm nhưng chưa ghi nhận tình trạng bán tháo đồng loạt. Dẫu vậy, áp lực ở nhóm cổ phiếu trụ và độ rộng nghiêng về bên giảm khiến các nhịp hồi riêng lẻ chưa đủ xác nhận đảo chiều; diễn biến nhóm vốn hóa lớn cùng khả năng duy trì thanh khoản sẽ tiếp tục là yếu tố cần theo dõi trong ngắn hạn.