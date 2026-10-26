VN-Index hướng về 1.800 điểm, ngân hàng định giá hấp dẫn

Tuần qua, VN-Index tạo vùng đáy ngắn hạn quanh 1.680 điểm và phục hồi mạnh mẽ. VN-Index có 4 phiên liên tiếp tăng điểm với thanh khoản cải thiện. Kết tuần, VN-Index tăng 4% lên mức 1.774,15 điểm, hướng đến vùng giá 1.800 điểm. VN30 kết tuần tăng 2,79% lên mức 1907,09 điểm, vượt kháng cự tâm lý 1.900 điểm.

Độ rộng thị trường trong tuần tích cực sau giai đoạn giảm mạnh. Ngoại trừ nhóm bảo hiểm, công nghệ thông tin điều chỉnh, hầu hết các nhóm ngành khác đều tăng điểm tốt. Nổi bật là nhóm bất động sản, hàng không, chứng khoán, năng lượng, công nghiệp...

Thanh khoản trong tuần tăng, khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 22,3% so với tuần trước. Thể hiện lực cầu, dòng tiền cải thiện tốt. Nhà đầu tư có nhiều cơ hội giao dịch, sinh lợi ngắn hạn khá tích cực. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tuần này với giá trị -966,5 tỷ đồng trên HOSE.

Theo đánh giá từ Công ty Chứng khoán SHS, VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn kéo dài từ ngày 7/9/2026 đến nay.

“VN-Index duy trì xu hướng tăng trưởng trung dài hạn. Ngắn hạn VN-Index tiếp tục hướng đến vùng giá quanh 1.800 điểm. Cần lưu ý đây là kháng cự mạnh tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên của VN-Index. Thị trường có thể phân hóa mạnh ở vùng giá này, với áp lực cung giá cao sẽ gia tăng trở lại”, SHS nhấn mạnh.

Dữ liệu do SHS cung cấp cho thấy, hiện tại tổng vốn hóa thị trường khoảng 412 tỷ USD, chiếm khoảng 80%GDP 2025. Trong đó, vốn hóa nhóm ngân hàng khoảng 108 tỷ USD, chiếm 26% vốn hóa toàn thị trường, với các mức định giá cơ bản P/E 8,29; P/B 1,38. Đây là mức thấp nhất của các nhóm ngành trong thị trường.

“Nhiều ngân hàng có mức P/E từ 4-7, mức P/B thấp trong lịch sử, trong khi kết quả kinh doanh vẫn tăng trưởng, mức hấp dẫn để xem xét đầu tư. Nhà đầu tư có thể xem xét các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư đối với các doanh nghiệp tốt, có kết quả kinh doanh quý 3 tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên không mua đuổi khi VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1.780 điểm-1.800 điểm”, nhóm phân tích lưu ý.

Duy trì đánh giá tích cực đối với nhịp phục hồi, đồng thời lưu ý khả năng xuất hiện các phiên giằng co khi chỉ số kiểm định cụm kháng cự trên, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Tiên Phong lưu ý: Chỉ số hiện đóng cửa sát ngưỡng EMA100 tại 1.775 điểm, thuộc cụm kháng cự EMA50/EMA100/EMA200 tại vùng 1.755-1.775 điểm, nên áp lực chốt lời có thể gia tăng và khiến thị trường rung lắc trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, khoảng trống tăng giá tại 1.738-1.746 điểm hình thành trong phiên trước phản ánh tâm lý sẵn sàng nâng giá mua của nhà đầu tư, song cũng là vùng có thể được kiểm định trở lại nếu động lực tăng suy yếu.

Trong bản tin sáng nay 26/10, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cho hay, VN-Index phục hồi mạnh từ vùng hỗ trợ 1.700 điểm, đóng cửa tuần qua tại 1.774,15 điểm và tiến sát kháng cự 1.780-1.800 điểm.

“Sức khỏe thị trường cải thiện rõ, khi tỷ lệ cổ phiếu trên MA20 tăng lên 59,6% từ 38% tuần trước; thanh khoản cũng gia tăng, cho thấy đà hồi phục lan tỏa. Dịch vụ tài chính, Ngân hàng, Xây dựng và Vật liệu dẫn dắt, chiều ngược lại Bảo hiểm, Du lịch và Giải trí kém tích cực. Nhà đầu tư cần lưu ý việc chỉ số có thể rung lắc tại vùng cản mạnh 1.780 - 1.800 điểm”, ACBS nhấn mạnh.