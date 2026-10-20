VN-Index hướng đến vùng hỗ trợ cân bằng, chắt lọc cơ hội từ nhóm ngành thu hút dòng tiền

Nhận định thị trường

CTCK Beta nhận định VN-Index có khả năng tiếp tục lùi về vùng 1.650 - 1.680 điểm, tương ứng vùng đáy cũ và cũng là khu vực hỗ trợ đáng chú ý.

Trong bối cảnh này, cần theo dõi thêm phản ứng của chỉ số khi tiếp cận vùng hỗ trợ, đồng thời đánh giá tác động từ mùa công bố KQKD quý III đang diễn ra để xác định những nhóm ngành và doanh nghiệp có triển vọng tăng trưởng đủ sức thu hút dòng tiền.

CTCK VCBS đánh giá rằng trên khung đồ thị ngày, đường DI- giảm thể hiện áp lực bán chủ động có sự suy yếu. Cùng với việc chỉ báo MACD đã đi vào vùng quá bán mạnh, xác suất cao thị trường sẽ sớm đạt trạng thái cân bằng và tích lũy trở lại quanh vùng hỗ trợ ngắn hạn 1685 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, hai chỉ báo động lượng quan trọng là MACD và RSI sau khi rơi sâu về vùng quá bán hiện đã chính thức tạo đáy và xuất hiện lực bật trở lại. Xác suất cao chỉ số sẽ sớm tìm được điểm cân bằng và kích hoạt một nhịp phục hồi ngắn hạn. Trong kịch bản kiểm tra lại áp lực cung, vùng hỗ trợ gần được xác định quanh mốc 1685 điểm - tương ứng với ngưỡng Fibonacci mở rộng 1.618.

Xác suất cao VN-Index sẽ đạt trạng thái cân bằng và tích lũy trở lại quanh vùng 1685 điểm (Ảnh: FireAnt).

Về chiến lược giao dịch, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc bán hạ tỉ trọng đối với những mã đã đạt mục tiêu lợi nhuận hoặc yếu hơn so với VN-Index để bảo vệ đòn bẩy và quản trị rủi ro.

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư có thể chủ động tìm kiếm cơ hội giải ngân từng phần đối với các nhóm ngành đang thu hút tốt dòng tiền hoặc vẫn giữ vững các mốc hỗ trợ quan trọng, điển hình như bán lẻ và cảng biển.

CTCK Aseansc dự báo, trong kịch bản kém khả quan, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục lùi về vùng hỗ trợ ngay đầu phiên tới trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn.

Do đó nhà đầu tư ngắn hạn cần ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỉ trọng đòn bẩy và chỉ giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy kèm thanh khoản cải thiện, tập trung vào các nhóm ngành có câu chuyện hỗ trợ như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường hay chu kỳ offshore.

Ngược lại, đối với vị thế trung và dài hạn, đây là thời điểm phù hợp để giải ngân thăm dò từng phần tại các vùng hỗ trợ cứng đối với những cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc, đồng thời tránh xa các nhóm ngành biến động mạnh và thiếu thanh khoản.

Tin tài chính - kinh tế nổi bật

PGC: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital) đã có thông báo về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ. Người nội bộ có liên quan trong giao dịch này là ông Giang Trung Kiên, hiện giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Petrolimex Gas Corporation và là Phó Tổng Giám đốc của MB Capital.

Theo đó, MB Capital đăng ký bán 2.083.600 cổ phiếu mã PGC. Giao dịch dự kiến thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Tính theo giá kết phiên của mã PGC ngày 19/10 là 15.900 đồng/cổ phiếu thì MB Capital sẽ nhận về khoảng 33,13 tỷ đồng.

Trước khi giao dịch, tổ chức này nắm giữ 2.696.300 cổ phiếu PGC, tương ứng 4,47%. Nếu giao dịch hoàn tất, số lượng cổ phiếu sở hữu sẽ giảm xuống còn 612.700 đơn vị, tương ứng 1,02%.

PMB: Dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP), công ty ghi nhận doanh thu thuần quý III đạt gần 1.463 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Do giá vốn tăng khiến biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ gần 48% xuống hơn 40%, lợi nhuận sau thuế quý III đạt hơn 319 tỷ đồng, giảm gần 9%.

Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Nhựa Bình Minh đạt gần 4.240 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt hơn 990 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 2% so với cùng kỳ. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành khoảng 78% mục tiêu lợi nhuận cả năm (1.278 tỷ đồng).

HDB: Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank, HOSE: HDB) vừa báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo báo cáo kết quả cả 2 phương án trên, HDBank đã phân phối thành công lần lượt hơn 1,25 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho 34,248 cổ đông và hơn 250 triệu cổ phiếu cho 34,248 cổ đông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Sau hoàn tất 2 đợt phát hành, tổng số lượng lưu hành của HDBank tăng từ hơn 5 tỷ cổ phiếu lên hơn 6,5 tỷ cổ phiếu. Tương ứng, vốn điều lệ nâng từ gần 50.053 tỷ đồng lên 65.069 tỷ đồng.