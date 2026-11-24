Sau khi mất 46,14 điểm trong tuần giao dịch 16-20/11, VN-Index phục hồi 8,35 điểm trong phiên đầu tuần mới, tiến sát mốc 1.700 điểm. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

VN-Index phục hồi sau 4 phiên giảm liên tiếp

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/11, VN-Index tăng 8,35 điểm, tương đương 0,49%, lên 1.697,14 điểm, chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp.

Áp lực bán xuất hiện trong phiên khiến VN-Index có thời điểm lùi xuống 1.671,72 điểm. Tuy nhiên, lực cầu gia tăng tại vùng giá thấp, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp chỉ số đảo chiều và thu hẹp khoảng cách với mốc 1.700 điểm.

VIC tăng 1,6%, VHM tăng 1,8%, FPT tăng 4,1%, HVN tăng 3,5% và GMD tăng 3,8%. Riêng VIC đóng góp khoảng 6,18 điểm vào đà tăng của VN-Index, trong khi VHM đóng góp thêm 1,9 điểm.

Ở chiều ngược lại, TCB, GAS, STB và MBB nằm trong nhóm cổ phiếu tác động tiêu cực đến chỉ số.

Diễn biến giữa các sàn có sự phân hóa. VN30-Index tăng 4,28 điểm, lên 1.791,12 điểm; HNX-Index giảm 2,36 điểm, xuống 232,23 điểm; UPCoM-Index tăng nhẹ 0,03 điểm, lên 119,17 điểm.

Mặc dù điểm số phục hồi, thanh khoản thị trường tiếp tục suy giảm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 8.714 tỷ đồng, giảm 19,08% so với phiên trước và thấp hơn 25,1% so với mức bình quân 20 phiên. Tổng giá trị giao dịch, bao gồm giao dịch thỏa thuận, đạt khoảng 12.754 tỷ đồng.

Đà phục hồi chủ yếu dựa vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi dòng tiền chưa lan tỏa rộng trên thị trường.

Nhìn lại tuần giao dịch mất hơn 46 điểm

Trong tuần giao dịch từ ngày 16 đến 20/11, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận một phiên tăng và 4 phiên giảm liên tiếp.

VN-Index mở đầu tuần với mức tăng 1,96 điểm, lên 1.736,89 điểm. Chỉ số từng vượt mốc 1.750 điểm trong phiên 16/11 nhưng không duy trì được đà tăng trước áp lực chốt lời.

Thị trường đảo chiều trong phiên 17/11 khi VN-Index giảm 10,17 điểm. Áp lực bán gia tăng mạnh hơn trong phiên 18/11, khiến chỉ số mất 23,71 điểm, tương đương 1,37%. Giá trị giao dịch trên HoSE trong phiên này đạt khoảng 17.454 tỷ đồng.

Sang phiên 19/11, VN-Index giảm thêm 13,39 điểm, xuống 1.689,62 điểm, đánh mất ngưỡng 1.700 điểm.

Trong phiên cuối tuần 20/11, chỉ số có thời điểm lùi về vùng 1.666 điểm trước khi lực cầu bắt đáy xuất hiện, giúp thu hẹp mức giảm và đóng cửa tại 1.688,79 điểm.

Tính chung cả tuần, VN-Index giảm 46,14 điểm, tương đương 2,66%; VN30-Index giảm 3,15%, trong khi HNX-Index mất khoảng 8%.

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

VN-Index phục hồi sau 4 phiên giảm

1.697,14 ▲ 8,35 điểm (+0,49%)

Đóng cửa phiên 23/11/2026

1.740 1.720 1.700 1.680 1.660 Ngưỡng 1.700 điểm 1.736,89 1.726,72 1.703,01 1.689,62 1.688,79 1.697,14 16/11: 1.736,89 điểm | +1,96 điểm 16/11: 1.736,89 +1,96 điểm 17/11: 1.726,72 điểm | -10,17 điểm 17/11: 1.726,72 -10,17 điểm 18/11: 1.703,01 điểm | -23,71 điểm 18/11: 1.703,01 -23,71 điểm 19/11: 1.689,62 điểm | -13,39 điểm 19/11: 1.689,62 -13,39 điểm 20/11: 1.688,79 điểm | -0,83 điểm 20/11: 1.688,79 -0,83 điểm 23/11: 1.697,14 điểm | +8,35 điểm (+0,49%) 23/11: 1.697,14 +8,35 điểm (+0,49%) 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 23/11 Phiên giao dịch

Tuần 16-20/11

-2,66%

Giảm 46,14 điểm

Phiên 23/11

+0,49%

Tăng 8,35 điểm

Nguồn: Tổng hợp dữ liệu giao dịch HoSE. Đơn vị: Điểm.

Tổng giá trị giao dịch trên HoSE trong tuần đạt hơn 75.234 tỷ đồng, tăng khoảng 0,5% so với tuần trước đó, mặc dù khối lượng giao dịch giảm 6,3%.

Xét theo nhóm ngành, công nghệ thông tin, bảo hiểm, dầu khí và ngân hàng chịu áp lực điều chỉnh đáng kể. Trong đó, nhóm công nghệ thông tin giảm 9,69%, bảo hiểm giảm 8,37%, dầu khí giảm 6,57% và ngân hàng giảm 4,52%.

Ở chiều ngược lại, nhóm du lịch và giải trí tăng 1,15%, thực phẩm và đồ uống tăng 0,42%. Tuy nhiên, mức tăng của các nhóm này không đủ bù đắp đà giảm tại những nhóm ngành có tỷ trọng vốn hóa lớn.

BIẾN ĐỘNG THEO NHÓM NGÀNH

Công nghệ thông tin giảm mạnh

Tuần giao dịch 16-20/11/2026

Du lịch và giải trí+1,15%

Thực phẩm và đồ uống+0,42%

Ngân hàng-4,52%

Dầu khí-6,57%

Bảo hiểm-8,37%

Công nghệ thông tin-9,69%

Giảm Tăng

Nguồn: Tổng hợp số liệu thị trường. Đơn vị: %.

Khối ngoại bán ròng hơn 3.700 tỷ đồng trong 6 phiên

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm đáng chú ý khi giá trị bán ròng lũy kế từ đầu năm đã vượt mức ghi nhận trong cả năm 2025.

Trong tuần giao dịch 16-20/11, khối ngoại bán ròng khoảng 3.290 tỷ đồng trên HoSE và gần 94 tỷ đồng trên HNX.

FPT dẫn đầu danh sách cổ phiếu bị bán ròng với giá trị khoảng 965 tỷ đồng. Áp lực bán cũng tập trung tại một số cổ phiếu ngân hàng như VCB, ACB, MBB và HDB.

Ở chiều mua, MSN được khối ngoại mua ròng khoảng 249 tỷ đồng, POW gần 200 tỷ đồng và KDH khoảng 98 tỷ đồng.

Trong phiên 23/11, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 419 tỷ đồng trên HoSE, tập trung tại các mã HDB, VPX, SSI, VIX và TCB.

Ngược lại, POW dẫn đầu danh sách mua ròng với khoảng 176,5 tỷ đồng, tiếp theo là GMD, HVN và FPT.

Như vậy, chỉ trong 6 phiên giao dịch từ ngày 16 đến 23/11, khối ngoại đã bán ròng hơn 3.700 tỷ đồng trên HoSE.

Lũy kế từ đầu năm đến hết phiên 23/11, giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên HoSE đạt khoảng 127.294 tỷ đồng, vượt mức 125.162 tỷ đồng của cả năm 2025.

DÒNG VỐN NGOẠI TRÊN HOSE

Khối ngoại tiếp tục bán ròng

Tổng giá trị bán ròng trong 6 phiên

3.709 tỷ đồng

Từ ngày 16 đến 23/11/2026

Tuần 16-20/113.290 tỷ

Phiên 23/11419 tỷ

So sánh giá trị bán ròng theo năm

Cả năm 2025125.162 tỷ

Đến 23/11/2026127.294 tỷ

Giá trị bán ròng lũy kế năm 2026 đã vượt mức ghi nhận trong cả năm 2025.

Nguồn: Tổng hợp dữ liệu giao dịch HoSE. Đơn vị: Tỷ đồng.

Sau phiên phục hồi đầu tuần, VN-Index vẫn thấp hơn 37,79 điểm so với thời điểm kết thúc tuần giao dịch ngày 13/11. Trong khi đó, giá trị khớp lệnh phiên 23/11 giảm xuống dưới 9.000 tỷ đồng.

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), ngưỡng 1.700 điểm tiếp tục là vùng cần theo dõi trong các phiên giao dịch tới, đặc biệt trong bối cảnh thanh khoản chưa cải thiện và áp lực bán ròng của khối ngoại vẫn hiện hữu.