VN-Index hồi phục nhờ trụ lớn, khối ngoại trở lại mua ròng

VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn dè dặt - ảnh nguồn inernet

Trụ lớn nâng đỡ, dòng tiền vẫn đứng ngoài

Sau phiên giảm 0,9% ngày 21/9, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch ngày 22/9 với tâm lý thận trọng. VN-Index có những nhịp rung lắc ngay từ đầu phiên, nhưng lực cầu tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn đã giúp chỉ số dần cải thiện, vượt trở lại ngưỡng 1.800 điểm.

Dù sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng điện tử, diễn biến thị trường chưa cho thấy sự đồng thuận đủ mạnh để xác lập một nhịp hồi phục bền vững. Dòng tiền vẫn chủ yếu thăm dò, thiếu vắng những nhóm ngành đủ sức hấp dẫn để kích hoạt hoạt động giải ngân trên diện rộng.

Kết phiên, VN-Index tăng 17,26 điểm, tương đương 0,96%, lên 1.816,93 điểm, cũng là mức cao nhất trong ngày. Tuy nhiên, đằng sau mức tăng gần 1% là sự phụ thuộc đáng kể vào một số cổ phiếu trụ, trong khi thanh khoản tiếp tục suy giảm.

Trên sàn HoSE, có 163 mã tăng và 127 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 539,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 12.988,2 tỷ đồng, giảm gần 18% về khối lượng và 25% về giá trị so với phiên trước. Nếu loại trừ giao dịch thỏa thuận hơn 2.779 tỷ đồng, giá trị khớp lệnh chỉ còn khoảng 10.209 tỷ đồng, phản ánh trạng thái giao dịch khá trầm lắng.

Đáng chú ý, lực kéo chính của VN-Index đến từ VIC. Sau khi tăng 2,13% trong phiên sáng, cổ phiếu này tiếp tục được dòng tiền đẩy mạnh trong phiên chiều, thanh khoản tăng 79% so với buổi sáng. VIC đóng cửa tăng 3,74%, đóng góp hơn 14 điểm cho chỉ số.

Bên cạnh VIC, VHM tăng 1,91% và MSN tăng 3,84%, đóng góp thêm hơn 3 điểm. Như vậy, phần lớn mức tăng của VN-Index đến từ ba cổ phiếu này, trong khi đóng góp của phần còn lại gần như triệt tiêu lẫn nhau.

Trong rổ VN30, chỉ số tăng 0,62%, với 16 mã tăng và 9 mã giảm. MSN là cổ phiếu tăng mạnh nhất, theo sau là VIC, VHM, SAB tăng 1,82%, MWG tăng 1,53%, VNM tăng 1,49% và VRE tăng 1,41%.

Tuy nhiên, sự cải thiện về giá trong phiên chiều phần lớn xuất phát từ áp lực bán suy giảm, thay vì lực cầu chủ động gia tăng mạnh. Tổng giá trị khớp lệnh của VN30 trong phiên chiều chỉ đạt khoảng 2.997 tỷ đồng, lần đầu tiên xuống dưới ngưỡng 3.000 tỷ đồng kể từ đầu tháng 3/2025.

Diễn biến này cho thấy thị trường có thể tăng điểm khi bên bán tạm thời hạ nhiệt, nhưng chưa đồng nghĩa dòng tiền lớn đã quay trở lại.

Khối ngoại đảo chiều mua ròng, ngân hàng phân hóa

Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên 22/9 là động thái đảo chiều của nhà đầu tư nước ngoài. Sau khi bán ròng trong phiên sáng, khối ngoại gia tăng giải ngân vào buổi chiều, đưa vị thế giao dịch trên HoSE từ mức bán ròng 259,1 tỷ đồng sang mua ròng 322,1 tỷ đồng. Tính chung cả ngày, giá trị mua ròng đạt khoảng 63 tỷ đồng.

Dòng vốn ngoại tập trung giải ngân tại SBT với 140,1 tỷ đồng, MCH 67,9 tỷ đồng, VIC 49,1 tỷ đồng, CTG 31,2 tỷ đồng và FPT 26,1 tỷ đồng. VNM và MSN cũng nằm trong nhóm được mua ròng tích cực, dù phần lớn giao dịch diễn ra từ phiên sáng.

Ở chiều ngược lại, TCB bị bán ròng 86,7 tỷ đồng, VHM 54,8 tỷ đồng, VPB 49,5 tỷ đồng và BVH 44,8 tỷ đồng. Dù quy mô mua ròng chưa lớn, việc dòng vốn ngoại quay lại giải ngân trong phiên chiều là tín hiệu đáng chú ý, nhất là trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường suy yếu.

Tại nhóm ngân hàng, diễn biến phân hóa tiếp tục thể hiện rõ. NVB thu hút sự chú ý khi có thời điểm tăng kịch trần lên 14.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng 9,77%, trước khi thu hẹp đà tăng và đóng cửa tại 13.900 đồng, tăng 4,5%.

Sau 4 phiên tăng liên tiếp, NVB đã tăng khoảng 24%, lên vùng giá cao nhất trong hai tháng. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) triển khai phương án phát hành riêng lẻ 3,3 tỷ cổ phiếu, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 33.000 tỷ đồng trong năm 2027.

Một số mã ngân hàng khác như: KLB, MSB, TPB và EIB cũng giao dịch tích cực. Ngược lại, ACB, VPB, HDB và MBB chìm trong sắc đỏ.

Ngoài nhóm ngân hàng, dòng tiền cũng tìm đến một số cổ phiếu midcap. PVT tăng 4,56%, MSB tăng 3,45%, GEE tăng 6,91%, DCL tăng 6% và GEX tăng 3,17%. Đây là những điểm sáng riêng lẻ, nhưng chưa đủ tạo ra sự lan tỏa mạnh trên toàn thị trường.

Ở các sàn còn lại, HNX-Index tăng 2,55 điểm, tương đương 0,93%, lên 276,93 điểm, với giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 647,8 tỷ đồng. Trong khi đó, UpCoM-Index giảm 0,17% xuống 126,13 điểm, giá trị khớp lệnh đạt 387,2 tỷ đồng.

Nhìn chung, phiên hồi phục ngày 22/9 giúp VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm sau khi chớm đánh mất ngưỡng này ở phiên trước. Tuy nhiên, số cổ phiếu tăng giá đóng cửa tại mức cao nhất ngày chưa tới 12%, cho thấy sức cầu chưa đủ áp đảo. Thanh khoản khớp lệnh HoSE quanh 10.000 tỷ đồng tiếp tục là điểm cần lưu ý.

Trong ngắn hạn, khả năng duy trì đà hồi phục sẽ phụ thuộc vào việc dòng tiền có thực sự quay trở lại, mở rộng sức lan tỏa sang nhiều nhóm ngành hay không. Nếu thanh khoản tiếp tục ở mức thấp và chỉ số chủ yếu dựa vào một vài cổ phiếu vốn hóa lớn, nhịp tăng hiện tại vẫn cần thêm những phiên xác nhận trước khi có thể củng cố kỳ vọng về một xu hướng tích cực hơn.