VN-Index hồi phục nhẹ, thận trọng trước ngưỡng 1700 điểm

Theo BVSC, VN-Index đang có dấu hiệu cân bằng quanh vùng 1675 điểm và có thể xuất hiện nhịp hồi phục để kiểm định vùng kháng cự 1700 điểm.

Kết phiên ngày 20/10, VN-Index tăng 2,13 điểm, đóng cửa tại 1691,97 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,05 điểm, đóng cửa tại 257,96 điểm.

VN-Index đang có dấu hiệu cân bằng quanh vùng 1675 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index chững lại đà giảm sau khi kiểm định thành công vùng hỗ trợ 1675 điểm và đảo chiều tăng trở lại. Chỉ số đóng cửa với nến Doji đỏ có bóng nến dưới dài, cho thấy lực cầu xuất hiện về cuối phiên, giúp thu hẹp đà giảm và cải thiện trạng thái thị trường.

Về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI chững lại đà giảm khi tiến vào vùng quá bán và có dấu hiệu hình thành đáy ngắn hạn, trong khi MACD tiếp tục giảm dưới ngưỡng 0 nhưng histogram âm thu hẹp dần. Các tín hiệu này cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế, dù động lượng tiêu cực đang suy yếu và thị trường có khả năng bước vào giai đoạn cân bằng.

Vùng quan trọng: Vùng hỗ trợ: 1660 – 1680. Vùng kháng cự: 1700 – 1710.

VN-Index đang có dấu hiệu cân bằng quanh vùng 1675 điểm và có thể xuất hiện nhịp hồi phục để kiểm định vùng kháng cự 1700 điểm. Tuy nhiên, để xác nhận xu hướng giảm ngắn hạn kết thúc, thị trường cần ghi nhận nhịp tăng với thanh khoản cải thiện, đồng thời hình thành cấu trúc đáy sau cao hơn. Trong thời gian tới, nhà đầu tư nên theo dõi phản ứng của chỉ số tại vùng kháng cự gần và ưu tiên quản trị rủi ro cho đến khi xuất hiện tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy”.

VN-Index vẫn đang giao dịch dưới ngưỡng 1700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1677 – 1696 trong phiên hôm nay trước khi đóng cửa tại 1691,97 điểm, tăng nhẹ hơn 2 điểm so với phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 12/18 ngành tăng điểm, trong đó Hàng cá nhân & gia dụng và Tài nguyên cơ bản tăng trên 2%. Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Mặc dù áp lực điều chỉnh đã phần nào chững lại trong phiên hôm nay, VN-Index vẫn đang giao dịch dưới ngưỡng 1700 điểm. Do đó, nhà đầu tư nên tiếp tục thận trọng trước khả năng chỉ số lùi về các vùng hỗ trợ thấp hơn, trong đó đáng chú ý là vùng đáy cũ quanh 1655 điểm”.

VN-Index sẽ phục hồi lên lại quanh 1700 điểm trong những phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn suy yếu. VN-Index sẽ phục hồi lên lại quanh 1700 điểm trong những phiên đến. Xu hướng VN-Index sẽ cải thiện khi vượt lên lại kháng cự quanh 1700 điểm, tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất tháng 3, 7/2026. Hoặc VN-Index tiếp tục chịu áp lực kiểm định lại vùng giá quanh 1650 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 7/2026.

Dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index vẫn trong xu hướng giảm giá ngắn hạn. Tuy nhiên áp lực cung là khá thấp ở các cổ phiếu vốn hóa trung bình, nhỏ, ở các nhóm ngành đã giảm mạnh từ 2025 đến nay. Thị trường vẫn có nhiều cơ hội ngắn hạn khi dòng tiền luân chuyển sang các nhóm ngành đã giảm mạnh từ 2025. Nổi bật trong các cổ phiếu chất lượng tốt ở các nhóm ngành như khu công nghiệp, vật liệu xây dựng, xây dựng, hóa chất, nhóm xuất khẩu.... Với VN-Index, chờ VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá hiện nay, mới xem xét các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư mới.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Chỉ số VN-Index sẽ dao động trong vùng giá quanh mốc 1700 điểm trong các phiên tiếp theo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 2,1 điểm (+0,1%), đóng cửa ở mức 1691,9 điểm. Chỉ số giảm điểm về vùng giá 1,675 – 1,680 điểm trong phiên sáng với áp lực bán chủ yếu ở nhóm Ngân hàng (VCB, VPB, …) và nhóm Vingroup (VIC và VHM). Tuy

nhiên, lực cầu tham gia ở các nhóm dẫn dắt như Bán lẻ, Thép, … và sự hồi phục của một số cổ phiếu nhóm Vingroup (VIC và VRE) giúp cho thị trường tăng điểm trở lại trong phiên chiều. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 188 mã tăng điểm.

VN-Index đã kiểm định lại vùng giá 1665 - 1680 điểm và hồi phục từ đây cho thấy vùng giá này tiếp tục là vùng hỗ trợ tích cực cho chỉ số. Đồng thời, dòng tiền tiếp tục lan tỏa sang các nhóm ngành midcap như Thép, xây dựng, KCN, … giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư trong giai đoạn này. Chúng tôi cho rằng chỉ số sẽ dao động trong vùng giá quanh mốc 1700 điểm trong các phiên tiếp theo. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu phù hợp trong giai đoạn này và theo dõi diễn biến chỉ số trong vùng giá này”.

Triển vọng bắt đầu hồi phục khi lực bán cạn kiệt

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Triển vọng bắt đầu hồi phục ngắn hạn khi lực bán cạn kiệt và xuất hiện các tín hiệu hấp thụ cung tốt: Thị trường tiếp tục rung lắc nửa đầu phiên như nhận định đầu ngày nhưng cuối phiên thu hẹp toàn bộ đà giảm để đóng cửa cận tham chiếu cho thấy lực bán đã hạ nhiệt đi đáng kể sau nhiều ngày điều chỉnh, đồng thời độ rộng khả quan hơn trong phiên cũng xác nhận khả năng tạo đáy ngắn hạn sau khi kiệt cung. Nhóm vốn trung bình bắt đầu hồi phục và các nhóm ngành có triển vọng kinh doanh khả quan như Bán lẻ vẫn giữ được xu hướng tăng tốt cho thấy cơ hội đầu tư hiện hữu phân mảnh nhưng vẫn còn các điểm sáng để theo dõi đầu tư ngắn hạn.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Tuy đà hồi phục ngắn hạn có thể mở ra từ đây nhưng mức độ sôi động và tâm lý thị trường còn khiêm tốn như hiện tại, nhà đầu tư vẫn nên duy trì tỷ trọng quanh 40% cổ phiếu/60% tiền mặt, chưa vội bắt đáy khi nhóm vốn hóa lớn còn gây áp lực như nhóm Tài chính/Bất động sản. Tập trung theo dõi các mã có sức mạnh tương đối cao và triển vọng kết quả kinh doanh tích cực như Bán lẻ (MWG, FRT), Bảo hiểm (BVH), Tiêu dùng (MSN, MCH, VNM, TLG), Nhựa (NTP), và các nhóm vốn trung trung bình khác như ANV, TNG, PHP”.

Thị trường có xác suất cao sẽ bước vào nhịp phục hồi với vùng kháng cự tiếp theo quanh 1730 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến xanh tăng điểm nhờ diễn biến tích cực ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI đã tạo đáy thứ 2 và đảo chiều hướng lên thể hiện cho lực cầu bắt đáy mạnh mẽ của thị trường. Đồng thời, chỉ báo CMF đảo chiều hướng lên cho thấy dòng tiền mua chủ động đã dần quay trở lại thị trường sau những nhịp giảm điểm trước đó. Chỉ số chung được kỳ vọng tìm lại điểm cân bằng quanh mốc 1700-1710 với vùng kháng cự ngắn hạn quanh mốc 1720-1730 tương ứng với đường tenkan và là kháng cự gần nhất.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD đã chính thức hình thành phân kỳ dương 3 đoạn, kết hợp cùng RSI và CMF đồng loạt hướng lên. Tín hiệu đồng thuận này cho thấy thị trường có xác suất cao sẽ bước vào nhịp phục hồi với vùng kháng cự tiếp theo quanh 1730 điểm.

VN-Index ghi nhận đà hồi phục ấn tượng trong phiên hôm nay với sự dẫn dắt ở nhóm cổ phiếu blue-chips. Tuy nhiên thanh khoản chưa có nhiều thay đổi so với phiên trước cho thấy thị trường đang trong giai đoạn kiểm định cung cầu của thị trường. Trước bối cảnh hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh hoặc rung lắc trong phiên để giải ngân thăm dò. Ưu tiên các nhóm cổ phiếu đã tạo nền tích lũy ở vùng giá chiết khấu sâu, hoặc các nhóm vừa bứt phá khỏi nền giá, như: bán lẻ, chứng khoán và ngân hàng”.

VN-Index vẫn chịu ảnh hưởng của đà điều chỉnh với kháng cự gần tại vùng 1700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index vẫn chịu ảnh hưởng của đà điều chỉnh với kháng cự gần tại vùng 1700 điểm. Nếu vượt khu vực này, mục tiêu tiếp theo của chỉ số sẽ là 1715 điểm. Hỗ trợ gần nằm tại vùng 1675 điểm trong phiên 21/10”.

Vùng 1660 – 1680 là hỗ trợ gần cần lưu ý của chỉ số VN-Index

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Thêm một lần VN-Index phản ứng thận trọng với khu vực 1710 – 1720 và đảo chiều điều chỉnh. Áp lực cung đẩy mạnh cục bộ ở một số mã trụ cột, trong khi phần còn lại vẫn được lan tỏa tích cực. Về mặt điểm số, vùng 1660 – 1680 là hỗ trợ gần cần lưu ý của chỉ số VN-Index”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.