VN-Index hồi phục nhẹ nhưng lực cầu bắt đáy còn yếu

Theo BVSC, mặc dù VN-Index đã chững lại đà giảm và lấy lại mốc 1700 điểm, thanh khoản sụt giảm mạnh cho thấy lực cầu vẫn còn yếu, khiến khả năng chỉ số vượt qua các vùng kháng cự gần và tiến tới kiểm định đường Tenkan quanh 1730 điểm chưa thực sự rõ ràng.

Kết phiên ngày 16/10, VN-Index tăng 7,56 điểm, đóng cửa tại 1705,91 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 0,16 điểm, đóng cửa tại 259,13 điểm.

Lực cầu xuất hiện quanh vùng 1695 điểm nhưng chưa đủ mạnh để đẩy chỉ số đóng cửa tại mức cao nhất phiên

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index chững lại đà giảm và lấy lại mốc 1700 điểm trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm mạnh, xuống dưới mức trung bình 20 phiên. Chỉ số đóng cửa với nến Doji tăng có bóng nến trên và dưới dài, cho thấy lực cầu xuất hiện quanh vùng 1695 điểm nhưng chưa đủ mạnh để đẩy chỉ số đóng cửa tại mức cao nhất phiên.

Về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI có dấu hiệu hình thành đáy sau khi lùi về vùng quá bán, trong khi MACD tiếp tục giảm dưới ngưỡng 0 cùng histogram âm, phản ánh động lượng tiêu cực và xu hướng giảm ngắn hạn chưa có tín hiệu đảo chiều rõ ràng.

Vùng quan trọng: Vùng hỗ trợ: 1690 – 1695; Vùng kháng cự: 1710 – 1720.

Mặc dù VN-Index đã chững lại đà giảm và lấy lại mốc 1700 điểm, thanh khoản sụt giảm mạnh cho thấy lực cầu vẫn còn yếu, khiến khả năng chỉ số vượt qua các vùng kháng cự gần và tiến tới kiểm định đường Tenkan quanh 1730 điểm chưa thực sự rõ ràng. Trong bối cảnh xu hướng giảm chưa có tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy, nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế mở mới vị thế và chờ tín hiệu cân bằng rõ ràng hơn tại vùng hỗ trợ trước khi cân nhắc giải ngân”.

Lực cầu bắt đáy còn yếu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1696 – 1714 ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1705,91 điểm, tăng gần 8 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 15/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Du lịch & giải trí và Hàng cá nhân & gia dụng tăng trên 1%, các ngành còn lại không có thay đổi lớn so với hôm qua. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Dòng tiền hỗ trợ thị trường khi VN-Index giảm xuống dưới ngưỡng 1700, tuy nhiên lực cầu bắt đáy còn yếu. Nhà đầu tư tiếp tục giao dịch thận trọng khi thị trường biến động quanh ngưỡng tâm lý này".

Chưa thể loại trừ khả năng VN-Index tiếp tục rung lắc hoặc điều chỉnh về vùng giá thấp gần nhất 1690–1700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index thoái lui từ vùng kháng cự 1715 điểm trong bối cảnh cả bên mua và bên bán đều duy trì trạng thái thận trọng. Do đó, một nhịp hồi phục ổn định chỉ được xác nhận khi chỉ số vượt trở lại vùng 1715 điểm. Trong phiên 19/10, chưa thể loại trừ khả năng VN-Index tiếp tục rung lắc hoặc điều chỉnh về vùng giá thấp gần nhất 1690–1700 điểm”.

Nhà đầu tư không nên mở mua mới và cần theo dõi quanh hỗ trợ nêu trên trước khi ra quyết định giải ngân

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 7,6 điểm (+0,5%), đóng cửa ở mức 1705,9 điểm. Chỉ số hồi phục ngay từ đầu phiên với động lực tăng đến từ các cổ phiếu nhóm Tài chính (như Ngân hàng, Chứng khoán và BĐS). Áp lực bán sau đó khiến cho chỉ số quay về kiểm định lại vùng giá 1700 điểm, tuy nhiên động lực mua ở nhóm Tài chính vẫn giúp cho chỉ số đóng cửa tăng điểm. Thanh khoản tiếp tục giảm trong phiên hôm nay, đạt mức 10,996 tỷ VND.

Trong phiên hôm nay, chỉ số đã kiểm định lại vùng giá 1700 điểm với đáy cao hơn so với phiên hôm qua và đóng cửa tăng điểm cho thấy vùng đáy trung hạn của VN-Index quanh mốc 1700 điểm vẫn đang được duy trì. Do đó, chúng tôi cho rằng xu hướng ngắn hạn của chỉ số có thể sẽ hồi phục với mục tiêu ở vùng 1730 – 1740 điểm. Nhà đầu tư có thể gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu trong những nhịp cân bằng của chỉ số quanh vùng giá 1700 điểm trong các phiên tiếp theo”.

Các nhịp rung lắc ngắn hạn của VN-Index vẫn có thể xuất hiện trong các phiên tiếp theo

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tuần tạo mẫu hình nến tương tự morning star.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI đảo chiều hướng lên, cùng động lượng histogram có phần thu hẹp cho thấy xác xuất cao VN-Index sẽ tiếp tục ghi nhận đà hồi phục với mốc kháng cự ngắn hạn quanh vùng 1730 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo CMF và MFI vẫn đang hướng lên trên cho thấy xu hướng ngắn hạn hồi phục của thị trường tiếp tục được duy trì. Đồng thời chỉ báo RSI và MACD đã tạo phân kỳ dương so với đường giá phần nào củng cố thêm cho việc đà hồi phục tiếp tục duy trì trên thị trường.

VN-Index bật lên sau khi chạm vùng hỗ trợ 1700 với sắc xanh lan tỏa diện rộng sang phần lớn các nhóm ngành nhờ sự đồng thuận ở nhóm vốn hóa lớn. Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu ghi nhận kết quả kinh doanh tốt trong quý 3 như tiêu dùng, ngân hàng, đồng thời có thể cân nhắc giải ngân cho mục đích lướt sóng ngắn hạn với các cổ phiếu có tín hiệu kiểm tra hỗ trợ thành công khi thu hút sự trở lại của lực cầu tại những nhịp rung lắc của thị trường. Một số nhóm đáng lưu ý bao gồm ngân hàng, thép và bán lẻ”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.