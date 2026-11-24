Theo SHS, xu hướng VN-Index chỉ cải thiện tích cực khi vượt lên xu hướng giảm giá, hoặc tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh nếu không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1680 điểm.

Kết phiên ngày 23/11, VN-Index tăng 8,35 điểm, đóng cửa tại 1697,14 điểm. Ở chiều ngược lại, HNX-Index giảm 2,36 điểm, đóng cửa tại 232,23 điểm.

Vẫn lưu ý rủi ro VN-Index quay lại kiểm định vùng đáy quanh 1650 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index hồi phục hơn 8 điểm trong phiên hôm nay và đóng cửa tại 1697,14 điểm. Độ rộng thị trường tương đối cân bằng với 8/18 ngành tăng điểm, trong đó Công nghệ thông tin dẫn đầu với mức tăng gần 4%, theo sau là Bất động sản và Hàng & Dịch vụ công nghiệp. Về giao dịch của khối ngoại, khối này tiếp tục bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM.

Nhịp hồi phục hôm nay yếu khi tâm lý thận trọng và trạng thái giằng co vẫn chi phối giao dịch. Nhà đầu tư nên duy trì sự thận trọng cho đến khi chỉ số vượt ngưỡng 1700 điểm với sự xác nhận từ thanh khoản. Bên cạnh đó, vẫn cần lưu ý rủi ro VN-Index quay lại kiểm định vùng đáy quanh 1650 điểm”.

Chỉ số chính VN-Index vẫn trong xu hướng suy giảm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index suy giảm dưới kháng cự quanh 1720 điểm, tương ứng kháng cự đường xu hướng giảm giá kéo dài từ tháng 9/2026. Xu hướng VN-Index chỉ cải thiện tích cực khi vượt lên xu hướng giảm giá, hoặc tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh nếu không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1680 điểm.

Thị trường đang cân bằng và phục hồi trở lại vùng giá 1700 điểm - 1720 điểm như nhận định trong các báo cáo trước. Một phần do áp lực cung giá thấp giảm mạnh sau giai đoạn suy giảm, bán mạnh đột biến ở nhiều nhóm mã. Chúng tôi đã nhận định vùng giá tương đối hợp lý của VN-Index, khuyến nghị hạn chế bán tháo nếu có. Tuy nhiên chất lượng thị trường ngắn hạn vẫn chưa được cải thiện tốt, đa số vẫn hồi phục, cân bằng sau giai đoạn giảm mạnh mà chưa hình thành xu hướng tăng trưởng mới. Chỉ số chính VN-Index vẫn trong xu hướng suy giảm. Gia tăng tỉ trọng xem xét khi VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá hiện nay.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Chỉ số VN-Index có thể sẽ tích lũy trong biên độ 1680 – 1720 điểm trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index tăng 8,4 điểm (+0,5%), đạt 1697,1 điểm. Trong phiên sáng, áp lực bán ở các nhóm cổ phiếu như bán lẻ (MSN và MWG), ngân hàng (TCB và MBB) và dầu khí (GAS và BSR) khiến cho chỉ số giảm về vùng giá 1,670 điểm. Chỉ số hồi phục trở lại trong phiên chiều với động lực đến từ các nhóm Vingroup và FPT. Độ rộng thị trường ghi nhận 164 mã tăng và 136 mã giảm. Giá trị giao dịch đạt 12,754 tỷ VND, giảm 20,4% so với phiên trước.

Nhịp điều chỉnh trong phiên sáng không đi kèm áp lực bán tháo, giúp chỉ số hồi phục và đóng cửa trong vùng hỗ trợ tâm lý. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch duy trì ở mức thấp (giảm 23,5% so với trung bình 20 phiên), cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế. Do đó, chúng tôi cho rằng chỉ số có thể sẽ tích lũy trong biên độ 1680 – 1720 điểm trong các phiên tới. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng danh mục hiện tại và theo dõi diễn biến quanh ngưỡng 1700 điểm trong các phiên tiếp theo”.

Chỉ số hồi phục nhưng chưa đủ độ tin cậy khi thanh khoản yếu ớt

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Điểm số hồi phục nửa cuối phiên nhờ lực bán chủ động hạ nhiệt nhưng chưa đủ độ tin cậy khi thanh khoản yếu ớt: Điểm tích cực là lực cung chủ động hạ nhiệt, độ rộng HOSE cải thiện và nhóm trụ giúp chỉ số đảo chiều sau gap giảm đầu phiên. Tuy nhiên, thanh khoản chỉ hơn 12.300 tỷ đồng (bao gồm giao dịch thỏa thuận 3.900 tỷ) và hơn 75% cổ phiếu vẫn nằm dưới EMA20/EMA50 cho thấy dòng tiền mới chưa thực sự quay lại. Vì vậy, phiên tăng hôm nay phù hợp hơn với một nhịp hồi kỹ thuật từ vùng hỗ trợ thay vì xác nhận quá trình tạo đáy hoàn tất. Điểm sáng là lực bán của nhóm Tài chính được hấp thụ đáng kể trong phiên. Nếu lực cầu tiếp tục duy trì và thanh khoản hồi phục ở phía nhu cầu mua tại vùng 1690 – 1700 thì triển vọng cân bằng mới sẽ tin cậy hơn so với hiện tại.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chất lượng hồi phục chưa đủ thuyết phục, trạng thái danh mục vẫn duy trì ở mức thận trọng và phòng thủ nhờ nắm giữ 70% tiền mặt/30% cổ phiếu. Các vị thế mới cho giao dịch ngắn hạn trong khoảng tỷ trọng cổ phiếu trên có thể tập trung tại nhóm cổ phiếu riêng lẻ Midcap, beta thấp, sức mạnh tương đối cao hoặc đi ngược thị trường điển hình như: Tiện ích (NT2, HDG, POW), Xây dựng (TV2, DPG), Bán lẻ (FRT) và một số mã riêng lẻ khác như KDH, NVB, TCH, NTP, BWE, CTS”.

Chỉ số VN-Index có thể sẽ có ghi nhận lại nhịp hồi phục trong ngắn hạn

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên giao dịch với nến xanh, tuy nhiên dòng tiền phần lớn tập trung vào những cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngân hàng và Vingroup.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD đảo chiều hướng lên cho thấy áp lực bán có phần thu hẹp trên thị trường và chỉ số có thể sẽ có thể ghi nhận lại nhịp hồi phục trong ngắn hạn với vùng kháng cự quanh mốc 1710- 1720 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, hai chỉ báo động lượng quan trọng là MACD và RSI sau khi rơi sâu về vùng quá bán hiện đã chính thức tạo đáy và xuất hiện lực bật trở lại. Xác suất cao chỉ số sẽ sớm tìm được điểm cân bằng và kích hoạt một nhịp phục hồi ngắn hạn. Trong kịch bản kiểm tra lại áp lực cung, vùng mốc kháng cự gần quanh 1710 điểm tương ứng với thang Fibonacci thoái lui 0.5.

Nhóm cổ phiếu họ Vingroup tiếp tục đóng vai trò giữ chỉ số VN-Index. Dòng tiền tiếp tục phân hóa mạnh và tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa lớn. Trong bối cảnh này, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên giữ tài khoản ở mốc an toàn; đồng thời kiên nhẫn chờ đợi các nhịp điều chỉnh cân bằng của thị trường thay vì mở vị thế mới với mục đích lướt sóng ngắn hạn”.

Tín hiệu hồi phục vẫn chưa đủ để xác nhận khả năng tạo đáy quanh vùng giá thấp hiện tại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, hai phiên hồi phục gần đây chưa làm thay đổi tín hiệu giảm của VN-Index. Giới hạn của nhịp hồi kỹ thuật hiện nằm tại vùng 1700–1710 điểm và tín hiệu vẫn chưa đủ để xác nhận khả năng tạo đáy quanh vùng giá thấp hiện tại”.

Vùng 1700 - 1710 là kháng cự cần lưu ý cho nhịp hồi phục tiềm năng của chỉ số

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Cung giá thấp khiến thị trường điều chỉnh phần lớn thời gian, nhưng cầu nỗ lực cải thiện từ nửa cuối phiên chiều giúp VN-Index thu hẹp biên độ giảm, đóng cửa tại 1.688,79 điểm (-0,83 điểm -0,05%), hồi phục 22 điểm so với mốc thấp nhất. Sàn HOSE có 217 mã giảm/96 mã tăng, cầu giá thấp đẩy mạnh từ cuối phiên giúp VN-Index cân bằng khoảng gap giảm và tiếp tục trụ vững trên vùng 1680. Nỗ lực hồi phục vẫn diễn ra khá cục bộ so với bối cảnh thận trọng chung, vùng 1700 - 1710 là kháng cự cần lưu ý cho nhịp hồi phục tiềm năng của chỉ số”.

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