Theo BVSC, VN-Index nhiều khả năng sẽ cần thêm thời gian giằng co để hình thành vùng cân bằng mới quanh khu vực 1640 – 1660 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn, khuyến nghị nhà đầu tư giao dịch thận trọng.

Kết phiên ngày 27/11, VN-Index tăng 24,22 điểm, đóng cửa tại 1653,90 điểm. Tương tự, HNX-Index tăng 1,54 điểm, đóng cửa tại 228,11 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ cần thêm thời gian giằng co để hình thành vùng cân bằng mới quanh khu vực 1640 – 1660 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index tăng hơn 24 điểm (+1,49%) và đóng cửa tại 1653,90 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 17/18 ngành tăng điểm; trong đó, ngành Dầu khí dẫn đầu đà tăng, theo sau là Hóa chất và Tiện ích. Ở chiều ngược lại, chỉ có duy nhất ngành Y tế giảm nhẹ 0.62%. Về giao dịch khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên HSX và HNX, bán ròng trên UPCoM.

Về mặt kỹ thuật, diễn biến phiên mang tính chất của một nhịp hồi phục kỹ thuật khi chỉ số bật tăng trở lại vào bên trong dải dưới của Bollinger Bands (1650,85 điểm) sau phiên giảm sâu trước đó. Do nhịp bật tăng trong phiên hôm nay chưa đi kèm với sự đồng thuận của thanh khoản, VN-Index nhiều khả năng sẽ cần thêm thời gian giằng co để hình thành vùng cân bằng mới quanh khu vực 1640 – 1660 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn, khuyến nghị nhà đầu tư giao dịch thận trọng".

Thị trường tăng nhẹ nhưng chưa có dấu hiệu rõ nét để xác nhận nhịp hồi phục bền vững

(CTCP Chứng khoán Yuanta - YSVN)

"Tuy điểm số hồi phục nhưng bức tranh thị trường chưa nghiêng hẵn về gam màu sáng: VN-Index hồi phục 1,5% nhưng trung vị thị trường chỉ tăng 0,4% và đà hồi phục của ngày 27/11 cũng chưa bao phủ được mức giá cao nhất (mức giá lạc quan nhất) của ngày 26/11. Kết hợp với việc thanh khoản giảm đáng kể trong một phiên hồi phục cho thấy chưa có dấu hiệu rõ nét để xác nhận nhịp hồi phục bền vững. Lượng cổ phiếu vận động trên EMA20/50 vẫn dưới 20% trong phiên ngày 27/11.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Trạng thái danh mục vẫn duy trì ở mức phòng thủ với 80% tiền mặt/20% cổ phiếu. Hạn chế mở vị thế mới giao dịch ngắn hạn bắt đáy với tỷ trọng lớn. Nhà đầu tư kiên nhẫn theo dõi khả năng cân bằng trở lại tại các doanh nghiệp duy trì triển vọng kinh doanh khả quan, sức mạnh tương đối cao như: Tiện ích (NT2, HDG, POW), Bán lẻ (FRT, MSN), và một số mã riêng lẻ khác như NVB, TCH, NTP, BWE.

Chiến lược trung hạn (1 – 5 tháng): Bức tranh thị trường vẫn là thận trọng khi tâm lý chung đang kém tích cực và lực cầu tương đối yếu khiến các cơ hội đầu tư hấp dẫn không hiện hữu dàn trải. Vì vậy việc giao dịch ngắn hạn sẽ trở nên khó khăn hơn. Mặt khác, nhà đầu tư có thể nắm giữ dài hạn các doanh nghiệp có triển vọng tăng trưởng kinh doanh khả quan kèm kỳ vọng tăng giá (upside) cao khi các cổ phiếu điều chỉnh về các vùng hỗ trợ và định giá hấp dẫn dài hạn".

VN-Index chưa thoát khỏi tín hiệu giảm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index chưa thoát khỏi tín hiệu giảm. Nhịp hồi hiện tại có kháng cự gần tại vùng 1670 điểm, trong khi khu vực 1610–1625 điểm đóng vai trò hỗ trợ trong phiên 30/11”.

Nhiều khả năng VN-Index sẽ tích lũy trong biên độ 1630 – 1670 điểm trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“VN-Index tăng 24,2 điểm (+1,5%), đóng cửa tại 1653,9 điểm. Lực cầu tham gia tích cực ngay từ đầu phiên từ nhóm Vingroup (VIC và VHM), Dầu khí (BSR và GAS) và Ngân hàng (MBB, TCB và LPB) giúp chỉ số duy trì đà tăng trong toàn bộ phiên giao dịch. Đà tăng ở hầu hết các nhóm ngành khi độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên mua với 217 mã tăng so với 93 mã giảm. Thanh khoản trong phiên đạt 11,343 tỷ VND, giảm 32,6% so với phiên trước.

Sau phiên giảm sâu liền trước, VN-Index hồi phục tích cực với động lực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và nhiều nhóm ngành, cho thấy áp lực bán đã tạm thời giảm bớt. Tuy nhiên, thanh khoản duy trì ở mức thấp (thấp hơn 16,1% so với trung bình 20 phiên) phản ánh tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế và lực cầu chủ động còn khá dè dặt ở vùng giá cao. Do đó, chúng tôi cho rằng nhiều khả năng VN-Index sẽ tích lũy trong biên độ 1630 – 1670 điểm trong các phiên tới. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng danh mục hợp lý trong giai đoạn hiện tại và theo dõi chặt chẽ phản ứng của dòng tiền trước khi cân nhắc mở vị thế giải ngân mới”.

Chỉ số VN-Index được kỳ vọng hồi phục về vùng 1680 - 1690 điểm

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN Index kết phiên với nến xanh và đóng cửa trên mốc 1650 nhờ lực cầu mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và dầu khí.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và CMF đã đảo chiều hướng lên cho thấy dòng tiền mua chủ động dần quay trở lại thị trường. Chỉ số chung được kỳ vọng hồi phục về vùng 1680 - 1690 điểm và có thể sẽ có những nhịp rung lắc nhằm kiểm định cung cầu tại vùng kháng cự này cũng như tích lũy thêm động lực trước khi cho tín hiệu rõ ràng hơn.

Trên khung đồ thị giờ, sau khi chạm dải dưới Bollinger Band, chỉ số chung đã nhanh chóng bật nảy và giữ vững mốc 1650 điểm. Tuy nhiên, trong bối cảnh thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục xuất hiện các nhịp rung lắc giằng co trong các phiên tới trước khi hình thành xu hướng mới.

Thị trường ghi nhận đà hồi phục 24 điểm trong phiên hôm nay nhưng đà tăng phần lớn đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup và dầu khí. Trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục bám sát thị trường để kịp thời cơ cấu danh mục khi vi phạm các ngưỡng cắt lỗ. Thay vì vội vàng bắt đáy, nhà đầu tư nên tận dụng nhịp giảm này để sàng lọc những cổ phiếu khỏe các mã vẫn giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng hoặc nền giá tích lũy gần nhất bất chấp áp lực bán chung. Đây sẽ là bước chuẩn bị quan trọng để chủ động giải ngân khi VN-Index cân bằng trở lại bởi nhóm cổ phiếu chống chịu tốt trong nhịp chỉnh thường là những mã phục hồi nhanh và mạnh nhất khi thị trường đảo chiều”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.