VN-Index hồi phục nhẹ, hướng tới vùng 1760 điểm

Theo SSI, chỉ số VN-Index có thể cần thêm thời gian củng cố với mục tiêu kế tiếp tại 1750 - 1770, trong khi vùng MA20 ngày (quanh 1.730 - 1.735) sẽ cần theo dõi trong các nhịp rung lắc.

Kết phiên ngày 11/11, VN-Index tăng 3,83 điểm, đóng cửa tại 1746,90 điểm. Ở chiều ngược lại, HNX-Index giảm 0,53 điểm, đóng cửa tại 255,73 điểm.

Thị trường đang chuyển sang trạng thái hồi phục và tích lũy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục tăng nhẹ trong bối cảnh thanh khoản suy giảm, phản ánh sự thận trọng của dòng tiền. Chỉ số hình thành nến xanh với bóng nến trên và dưới dài, cho thấy lực cầu phản ứng tích cực quanh vùng 1735 điểm, giúp thị trường đảo chiều và lấy lại sắc xanh vào cuối phiên. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn thấp hơn mức trung bình 20 phiên.

Về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI tiếp tục hình thành đáy sau cao hơn sau khi vượt qua đường xu hướng giảm ngắn hạn. Trong khi đó, đường MACD tiếp tục đi lên với histogram duy trì trong vùng dương. Các tín hiệu này cho thấy động lượng giảm đã suy yếu đáng kể, thị trường đang chuyển sang trạng thái hồi phục và tích lũy.

Vùng quan trọng: Vùng hỗ trợ: 1720 – 1730. Vùng kháng cự: 1755 – 1765.

VN-Index có khả năng tiếp tục đà hồi phục trong phiên tới để kiểm định vùng kháng cự quanh đường Span B, với mục tiêu vượt qua vùng 1.765 điểm và tiến vào giai đoạn tích lũy bên trong mây Kumo”.

Trong những phiên tới, quá trình giằng co tích lũy nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co quanh vùng 1734 – 1751 trong phiên hôm nay và đóng cửa tại mức 1746,90 điểm, tăng gần 4 điểm so với phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 10/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Truyền thông giảm mạnh nhất, theo sau là Thực phẩm & Đồ uống và Hóa chất. Ở chiều ngược lại, ngành Tiện ích có hiệu suất tích cực nhất, theo sau là ngành Bất động sản và Bảo hiểm. Về giao dịch khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên HSX và bán ròng trên HNX cùng UPCoM.

Về mặt kỹ thuật, trạng thái giằng co trong biên độ hẹp đi kèm thanh khoản sụt giảm tiếp tục phản ánh tâm lý thận trọng khi chỉ số tiệm cận vùng cản 1,750 điểm. Trong những phiên tới, quá trình giằng co tích lũy nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra. Vùng 1750 – 1756 điểm (hội tụ giữa các đỉnh ngắn hạn và đường MA10 trên khung tuần) sẽ là ngưỡng kháng cự then chốt; nếu vượt vùng này với thanh khoản cải thiện, chỉ số có thể hướng lên kiểm định SMA50 quanh 1,763 điểm. Ngược lại, chỉ số có thể lùi về kiểm định cụm SMA10/SMA20 (quanh 1731 – 1733 điểm), vùng hỗ trợ gần để củng cố nền giá.”.

VN-Index đang hướng đến vùng giá 1760 điểm - 1780 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tích lũy tích cực khi vượt lên giá trung bình 20 phiên. Tuy nhiên VN30 xu hướng ngắn hạn vẫn suy giảm dưới kháng cự giá trung bình 20 phiên. Thị trường vẫn chưa có sự đồng thuận của 02 chỉ số chính. VN-Index đang hướng đến vùng giá 1760 điểm - 1780 điểm. Đây là vùng kháng cự mạnh, tương ứng kháng cự của đường xu hướng giảm giá từ tháng 9 đến nay và giá cao nhất tháng 10/2026.

Hiện tại 02 chỉ số chính của thị trường, VN-Index, VN30 vẫn giao dịch dưới đường xu hướng giảm giá kéo dài từ tháng 9/2026 đến nay. Mặc dù thanh khoản có cải thiện, nhưng vẫn dưới mức trung bình và thị trường vẫn chưa có nhiều cơ hội đầu tư vượt trội khi hầu hết các nhóm ngành vẫn trong xu hướng suy giảm, tích lũy kéo dài. Nhà đầu tư cân bằng danh mục, có thể xem xét các vị thế gia tăng tỉ trọng khi thị trường chung vượt lên đường xu hướng giảm giá kéo dài từ tháng 9/2026 đến nay.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index sẽ hướng tới vùng 1760 – 1770 điểm trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index tăng 3,8 điểm (+0,2%), đóng cửa tại 1746,9 điểm. Chỉ số hướng đến vùng 1750 điểm vào đầu phiên giao dịch, tuy nhiên đà tăng của chỉ số nhanh chóng suy yếu khi áp lực bán lan rộng sau đó nhưng kịp phục hồi về cuối phiên nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Đà hồi phục vào cuối phiên chiều với động lực chính từ các cổ phiếu nhóm Vingroup (VIC và VHM), VCB và GAS, giúp cho chỉ số đóng cửa tăng điểm. Độ rộng phân hóa và nghiêng về bên bán với 157 mã giảm và 136 mã tăng. Thanh khoản sụt giảm 24% so với phiên trước.

Thị trường tiếp tục duy trì đà tăng nhờ sự nâng đỡ tích cực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong phiên giao dịch, VN-Index xuất hiện nhịp kiểm định lại vùng hỗ trợ 1730 – 1740 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán, tuy nhiên, áp lực bán là không quá lớn khi khối lượng giao dịch sụt giảm thấp hơn khoảng 15% so với trung bình 20 phiên gần nhất. Do đó, chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm VN-Index sẽ hướng tới vùng 1760 – 1770 điểm (quanh đường MA50) trong các phiên tới. Nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng tại các nhịp chỉ số kiểm định lại vùng hỗ trợ 1730 – 1740 điểm. Mục tiêu ưu tiên giải ngân là các doanh nghiệp đầu ngành có triển vọng kết quả kinh doanh quý 4 2026 tích cực”.

Kỳ vọng VN-Index hướng tới vùng 1760–1780 điểm vẫn phù hợp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Thách thức lớn của nhịp hồi đã phần nào đi qua và triển vọng tiếp diễn trong hai phiên cuối tuần vẫn hiện hữu: Phiên 11/11 chủ yếu phản ánh tâm lý thận trọng sau phiên tăng mạnh thay vì sự trở lại của áp lực bán. Quan trọng hơn, lực cầu cuối phiên xuất hiện tại Ngân hàng trong khi Vingroup, Bất động sản, Chứng khoán và Tiện ích tiếp tục giữ được động lượng. Vì vậy, xu hướng hồi phục ngắn hạn từ vùng 1700 điểm vẫn được duy trì, dù độ lan tỏa có thể luân phiên giữa các nhóm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Duy trì khoảng 50% cổ phiếu/50% tiền mặt và tiếp tục tận dụng nhịp hồi nhưng không mua dàn trải. Kỳ vọng VN-Index hướng tới vùng 1760–1780 điểm vẫn phù hợp nếu Ngân hàng và nhóm Midcap tiếp tục cải thiện. Ưu tiên Bán lẻ (FRT, MWG), Tiêu dùng (MSN), Ngân hàng (TCB, CTG, NVB), Chứng khoán (SSI, MBS, ORS), Tiện ích (NT2, REE, POW) cùng các mã riêng lẻ như TNG, TCH, VHM, HT1, ANV, NTP, BWE, CSV”.

Thị trường đang bước vào giai đoạn giằng co tích lũy

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến xanh và đóng cửa trên mốc 1745 nhờ lực cầu mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI đang hướng lên trở lại cho thấy dòng tiền mua chủ động vẫn được duy trì. VN Index sau khi chạm hỗ trợ quanh 1735 tương ứng với mốc MA20 và có tín hiệu tăng trở lại lại cho thấy xác suất cao VN Index sẽ tiếp diễn đà tăng trong các phiên tới.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD và RSI tiếp diễn xu hướng đi lên do đó khả năng cao thị trường sẽ tích lũy quanh vùng điểm số hiện tại trong một số phiên trước khi xuất hiện xu hướng mới, với mốc kháng cự ngắn hạn quanh vùng 1760 điểm.

Thị trường đang bước vào giai đoạn giằng co tích lũy khi VN-Index dao động trong biên độ hẹp quanh vùng 1740 điểm sau phiên tăng mạnh trước đó. Trước diễn biến hiện tại của thị trường chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ những mã đang thu hút dòng tiền và tận dụng những nhịp rung lắc để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trên danh mục. Một số nhóm ngành đáng chú ý bao gồm ngân hàng, thép và bất động sản”.

Chỉ số có thể cần thêm thời gian củng cố với mục tiêu kế tiếp tại 1750 - 1770

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Phiên sáng giảm lại khi đối diện cung chốt lời. Lực cầu gia tăng về cuối phiên chiều, giúp VNIndex đảo chiều tăng nhẹ lên 1746,9 điểm (+3,83 điểm, +0,22%). Sàn HOSE ghi nhận 136/157 mã tăng/giảm. Nỗ lực hồi phục cuối phiên giúp VNIndex bứt phá nhẹ gua vùng tích lũy vừa qua. Trạng thái tích cực điểm số tiếp diễn giữa bối cảnh dòng tiền lẫn độ rộng chưa cải thiện tương xứng. Chỉ số có thể cần thêm thời gian củng cố với mục tiêu kế tiếp tại 1750 - 1770, trong khi vùng MA20 ngày (quanh 1.730 - 1.735) sẽ cần theo dõi trong các nhịp rung lắc”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.