VN-Index hồi phục mạnh, lấy lại mốc 1.730 điểm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/11, VN-Index tăng 1,97%, tương ứng 33,40 điểm, lên 1.733,02 điểm. Đây là phiên tăng đầu tiên sau chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp, khiến chỉ số đánh mất mốc 1.700 điểm trong phiên 3/11.

Trong phiên sáng, thị trường giao dịch khá thận trọng, có thời điểm VN-Index lùi về 1.692,36 điểm. Tuy nhiên, lực cầu dần gia tăng, giúp chỉ số đảo chiều đi lên và có lúc chạm 1.738,2 điểm trước khi thu hẹp nhẹ đà tăng vào cuối phiên.

VN-Index đảo chiều ngoạn mục, lấy lại mốc 1.730 điểm.

Thanh khoản thị trường cũng cải thiện rõ rệt. Khối lượng giao dịch trên HOSE đạt khoảng 908,59 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 17.955 tỷ đồng. So với phiên trước, khối lượng giao dịch tăng khoảng 45,5%, còn giá trị tăng gần 38,8%.

Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía tăng giá khi HOSE ghi nhận 268 mã tăng, 72 mã giảm và 41 mã đứng giá. Trong rổ VN30, có tới 29 cổ phiếu tăng giá, một mã đứng tham chiếu và không có mã giảm. VN30-Index tăng 46,47 điểm, tương đương 2,56%, lên 1.862,07 điểm.

Trên sàn HNX, HNX-Index cũng tăng 6,46 điểm, tương đương 2,57%, lên 257,88 điểm. Khối lượng giao dịch đạt khoảng 76,9 triệu cổ phiếu, với giá trị hơn 1.031 tỷ đồng. Sàn này ghi nhận 107 mã tăng và 46 mã giảm.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán trở thành tâm điểm khi nhiều mã tăng mạnh. TCX tăng trần 6,98% lên 28.350 đồng/cổ phiếu; VND tăng 6,90%; VCI tăng 6,86%; VIX tăng 6,78% và SSI tăng 6,53%.

Dòng tiền tập trung đáng kể tại SSI với giá trị giao dịch xấp xỉ 945 tỷ đồng. VIX đạt gần 738 tỷ đồng, còn VCI ghi nhận hơn 438 tỷ đồng. Trên HNX, MBS và SHS cũng tăng trên 7%.

Ở nhóm công nghệ, FPT tăng 6,94% lên 53.900 đồng/cổ phiếu, với giá trị giao dịch khoảng 707 tỷ đồng. Theo thống kê, nhóm công nghệ thông tin tăng 6,53%, trong khi dịch vụ tài chính tăng 5,40%.

Nhóm ngân hàng và bất động sản cũng đóng góp tích cực vào đà tăng. VPB tăng 4,48%, CTG tăng 3,33%, VCB tăng 2,43%. Trong đó, VCB đóng góp khoảng 2,25 điểm cho VN-Index, VPB đóng góp 1,96 điểm và CTG đóng góp 1,61 điểm.

Tại nhóm bất động sản, VHM tăng 2,10%, đóng góp khoảng 2,21 điểm cho chỉ số. DXG tăng 6,57%, TCH tăng 6,69% và CII tăng 6,95%. Đáng chú ý, VIC đứng tham chiếu tại 234.000 đồng/cổ phiếu.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 69,3 tỷ đồng trên HOSE. MBB bị bán ròng mạnh nhất với gần 198 tỷ đồng, tiếp đến là ACB khoảng 93 tỷ đồng và BSR gần 83 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT dẫn đầu danh sách được mua ròng với khoảng 183 tỷ đồng, tiếp đến là MSN khoảng 174 tỷ đồng, CTG khoảng 82 tỷ đồng và HPG hơn 54 tỷ đồng.

Phiên tăng điểm ngày 4/11 giúp VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm sau chuỗi điều chỉnh trước đó. Thanh khoản gia tăng cùng độ rộng thị trường tích cực cho thấy lực cầu đã lan tỏa trên diện rộng, thay vì chỉ tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn.