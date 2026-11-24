Nhận định thị trường

CTCK VCBS đánh giá VN-Index kết thúc phiên giao dịch ngày 23/11 với nến xanh, tuy nhiên dòng tiền phần lớn tập trung vào những cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngân hàng và Vingroup.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD đảo chiều hướng lên cho thấy áp lực bán có phần thu hẹp trên thị trường và chỉ số có thể sẽ có thể ghi nhận lại nhịp hồi phục trong ngắn hạn với vùng kháng cự quanh mốc 1.710 - 1.720 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, hai chỉ báo động lượng quan trọng là MACD và RSI sau khi rơi sâu về vùng quá bán hiện đã chính thức tạo đáy và xuất hiện lực bật trở lại. Xác suất cao chỉ số sẽ sớm tìm được điểm cân bằng và kích hoạt một nhịp phục hồi ngắn hạn.

Theo đó, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên giữ tài khoản ở mốc an toàn. Đồng thời, kiên nhẫn chờ đợi các nhịp điều chỉnh cân bằng của thị trường thay vì mở vị thế mới với mục đích lướt sóng ngắn hạn.

CTCK Beta cho biết, ở góc độ kỹ thuật, các chỉ báo động lượng vẫn duy trì trạng thái kém tích cực, cho thấy nhịp tăng điểm hiện tại chưa đủ cơ sở để xác nhận sự đảo chiều xu hướng.

Vì vậy, công ty khuyến nghị nhà đầu tư nên ưu tiên quan sát trong giai đoạn này, hạn chế mở mới vị thế khi xu hướng chưa được xác nhận, đồng thời tiếp tục chỉ xem xét giải ngân từng phần vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc và khả năng thu hút dòng tiền khi xuất hiện tín hiệu cải thiện.

CTCK Yuanta Việt Nam nhận định phiên tăng ngày 23/11 phù hợp hơn với một nhịp hồi kỹ thuật từ vùng hỗ trợ thay vì xác nhận quá trình tạo đáy hoàn tất. Nếu lực cầu tiếp tục duy trì và thanh khoản hồi phục ở phía nhu cầu mua tại vùng 1.690 - 1.700 thì triển vọng cân bằng mới sẽ tin cậy hơn so với hiện tại.

Phiên tăng hôm nay có thể chỉ là một nhịp hồi kỹ thuật (Ảnh: Trading View).

Công ty khuyến nghị duy trì trạng thái danh mục ở mức thận trọng và phòng thủ, để 70% tiền mặt/30% cổ phiếu. Các vị thế mới cho giao dịch ngắn hạn trong khoảng tỉ trọng cổ phiếu trên có thể tập trung tại nhóm cổ phiếu riêng lẻ Midcap, beta thấp, sức mạnh tương đối cao hoặc đi ngược thị trường điển hình như: Tiện ích (NT2, HDG, POW), Xây dựng (TV2, DPG), Bán lẻ (FRT) và một số mã riêng lẻ khác như KDH, NVB, TCH, NTP, BWE, CTS.

Tin kinh tế - tài chính nổi bật

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PNJ ghi nhận 7 nhân sự cấp cao rời đi chỉ trong chưa đầy một tuần (Ảnh: PNJ).

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Giao dịch thực hiện từ ngày 9/11/2026 - 20/11/2026 qua khớp lệnh và thỏa thuận. Sau giao dịch, bà Thanh An nắm 857.732 cổ phiếu GDT, tức 3,17% vốn điều lệ. Động thái mua vào cổ phiếu trên đã nâng sở hữu của nhóm người nội bộ và người có liên quan từ 10,4 triệu cổ phiếu (38,61%) lên 11,3 triệu cổ phiếu (41,77%).