Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 8,35 điểm, tương đương 0,49%, lên 1.697,14 điểm. Trên sàn Hà Nội (HNX), HNX-Index giảm 2,36 điểm, tương đương 1,01%, xuống 232,23 điểm. Trong khi đó, thị trường UPCoM tăng 0,03 điểm, tương đương 0,03%, lên 119,17 điểm.

Diễn biến nhóm cổ phiếu tài chính chiều 23-11. Ảnh: Vietstock Finance

Diễn biến trong phiên cho thấy lực cầu có sự cải thiện sau giai đoạn đầu giao dịch kém tích cực. Trong phiên sáng 23-11, áp lực bán trên diện rộng từng kéo VN-Index giảm hơn 14 điểm, lùi xuống dưới mốc 1.675 điểm. Tuy nhiên, lực mua tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đáng chú ý là VIC và VHM, đã giúp chỉ số thu hẹp đà giảm và chuyển sang sắc xanh vào cuối phiên sáng.

Trên bảng điện tử, nhiều cổ phiếu vẫn phân hóa. Trên sàn thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), một số mã như SHB, CTG, SSB ghi nhận diễn biến tích cực, trong khi VIX vẫn giảm nhẹ. Trên UPCoM, các cổ phiếu PMG, PTC, CCI, TMS nằm trong nhóm tăng giá nổi bật theo bảng thống kê của HNX.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi khối này bán ròng khoảng 440 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 419 tỷ đồng.

Ở chiều mua, POW được mua ròng mạnh nhất với giá trị 176,4 tỷ đồng. Tiếp theo là GMD và HVN, lần lượt được mua ròng 61 tỷ đồng và 35,3 tỷ đồng; FPT được mua ròng 25 tỷ đồng.

Ở chiều bán, HDB chịu áp lực bán ròng lớn nhất với 98,7 tỷ đồng. VPX, SSI và VIX lần lượt bị bán ròng 70,2 tỷ đồng, 69,5 tỷ đồng và 67,4 tỷ đồng. Các cổ phiếu TCB, BID và HPG cũng nằm trong nhóm bị bán ròng, với giá trị từ 38,9 tỷ đồng đến 51,9 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 15 tỷ đồng. IDC dẫn đầu danh sách được mua ròng với 12,9 tỷ đồng, trong khi PVS bị bán ròng mạnh nhất với 14,8 tỷ đồng, tiếp đến là SHS với 11,4 tỷ đồng. Tại UPCoM, khối ngoại bán ròng 6 tỷ đồng; OIL được mua ròng nhiều nhất với 3,8 tỷ đồng, còn ACV bị bán ròng 9,7 tỷ đồng.

Như vậy, dù VN-Index hồi phục và đóng cửa trong sắc xanh, áp lực bán vẫn tập trung ở nhiều cổ phiếu và nhóm ngành. Việc khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng cũng là yếu tố cần theo dõi trong những phiên giao dịch tiếp theo.

Ngày mai 24-11, các sàn nghỉ giao dịch và mở cửa trở lại vào ngày 25-11.