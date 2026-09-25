VN-Index hồi phục hơn 10 điểm, thanh khoản tiếp tục suy giảm

Thị trường “xanh vỏ đỏ lòng”, thanh khoản tiếp tục suy yếu. Ảnh minh họa do AI tạo

Lực cầu gia tăng tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm “họ Vin”, giúp VN-Index đảo chiều tăng hơn 10 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản thấp, số cổ phiếu giảm chiếm phần nhiều và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng.

Sau những nhịp rung lắc mạnh trong phiên sáng, lực cầu gia tăng tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp thị trường lấy lại sắc xanh trong phiên chiều. Tâm điểm là các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, với VHM tăng 5,66%, VPL tăng 2,18%, VRE tăng 1,45% và VIC tăng 0,87%.

Nhờ lợi thế vốn hóa lớn, nhóm cổ phiếu này đóng góp đáng kể vào đà tăng của VN-Index, trở thành động lực chính giúp chỉ số đảo chiều sau hai phiên giảm sâu liên tiếp.

Bên cạnh nhóm Vingroup, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn cũng tăng khá mạnh như VPB tăng 4,07%, GEE tăng 4,23%, NAB tăng 3,33% và BSR tăng 1,33%.

Ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, một số mã tăng nổi bật như PVP tăng trần 6,77%, PET tăng 6,67%, HAH tăng 4,76%, PVT tăng 3,59% và TAL tăng 3,14%.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/9, VN-Index tăng 10,02 điểm lên 1.785,11 điểm. Tuy nhiên, diễn biến trên sàn HOSE vẫn cho thấy sự phân hóa mạnh khi số mã giảm giá áp đảo số mã tăng. HOSE ghi nhận 188 mã giảm giá; trong đó có 3 mã giảm sàn, so với 149 mã tăng giá, gồm 8 mã tăng trần.

Áp lực bán tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn như NVL giảm 2,87%, DGW giảm 2,84%, SSB giảm 2,75%, PDR giảm 1,74%, BCM giảm 1,83% và NLG giảm 1,64%. VNM giảm 1,32% và GAS giảm 1,83%.

Thanh khoản tiếp tục là điểm đáng chú ý khi tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt gần 15.200 tỷ đồng, giảm khoảng 1.400 tỷ đồng so với phiên trước. Giá trị khớp lệnh chỉ đạt khoảng 11.600 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn chưa lan tỏa rộng dù chỉ số phục hồi tích cực.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tạo sức ép lên thị trường, song mức bán ròng đã giảm đáng kể so với những phiên trước. Tính chung toàn thị trường, khối ngoại bán ròng gần 210 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 254 tỷ đồng. Ở chiều bán, TCB chịu áp lực lớn nhất với 114,92 tỷ đồng, tiếp đến MSB 98,17 tỷ đồng, HPG 78,6 tỷ đồng, VIC 77,65 tỷ đồng và CTG 61,79 tỷ đồng. Một số cổ phiếu ngân hàng khác cũng bị bán ròng như VPB 46,38 tỷ đồng, ACB 41,67 tỷ đồng và BID 40,57 tỷ đồng.

Đáng chú ý, VIC vẫn tăng 0,87% trong phiên dù chịu áp lực bán ròng từ nhà đầu tư nước ngoài, trong khi VHM được khối ngoại mua ròng hơn 41 tỷ đồng và tăng mạnh 5,66%. Trên HNX, khối ngoại bán ròng 2 tỷ đồng, trong khi trên UPCOM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 47 tỷ đồng.

Nhìn chung, phiên cuối tuần ghi nhận sự phục hồi đáng kể của VN-Index nhờ lực cầu tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, thanh khoản suy yếu, số mã giảm vẫn nhiều hơn số mã tăng và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy nhịp phục hồi chưa có sự đồng thuận rộng trên thị trường. Dòng tiền vẫn có xu hướng chọn lọc và tập trung vào một số cổ phiếu dẫn dắt.