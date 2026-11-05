VN-Index hồi phục hai phiên liên tiếp nhưng chưa đủ cơ sở để kỳ vọng một xu hướng tăng bền vững

Theo BSC, trong những phiên tới, VN-Index cần lấp hoàn toàn gap tại vùng 1738 – 1747 để củng cố nhịp hồi phục và gia tăng khả năng hướng lên vùng 1775 điểm.

Kết phiên ngày 5/11, VN-Index tăng 7,71 điểm, đóng cửa tại 1740,73 điểm. Ở chiều ngược lại, HNX-Index giảm 1,27 điểm, đóng cửa tại 256,61 điểm.

Chỉ số VN-Index có thể hướng tới kiểm định lại 1760 điểm và tiến vào giai đoạn tích lũy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp đà tăng, vượt qua hai đường Tenkan và Kijun, đồng thời chinh phục mốc 1740 điểm. Chỉ số hình thành nến đỏ Doji với bóng nến trên và dưới dài, đi kèm thanh khoản tiếp tục duy trì trên mức trung bình 20 phiên, cho thấy sự giằng co giữa lực mua và lực bán khi tiếp cận vùng kháng cự mạnh quanh 1750 điểm.

RSI tạo đáy sau cao hơn và vượt qua đường xu hướng giảm ngắn hạn. Trong khi đó đường MACD tiếp đà tăng hướng về ngưỡng 0 với histogram duy trì ở mức dương. Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy nhịp hồi phục vẫn duy trì nhưng chưa hoàn toàn thoát ra khỏi xu hướng giảm ngắn hạn.

Vùng quan trọng: Vùng hỗ trợ: 1720 – 1730. Vùng kháng cự: 1750 – 1755.

VN-Index có khả năng tiếp tục tích lũy trên đường Tenkan nhằm củng cố nền giá và duy trì cấu trúc đáy sau cao hơn. Qua đó, chỉ số có thể hướng tới kiểm định lại đường Span A quanh 1760 điểm và tiến vào giai đoạn tích lũy trong mây Kumo.”.

Trong những phiên tới, VN-Index cần lấp hoàn toàn gap tại vùng 1738 – 1747 để củng cố nhịp hồi phục

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1736 – 1754 trong phiên hôm nay và đóng cửa tại 1740,73 điểm, tăng gần 8 điểm so với phiên trước. Độ rộng thị trường tương đối cân bằng với 11/18 ngành tăng điểm, trong đó Truyền thông tăng gần 3%, theo sau là Ô tô & phụ tùng và Du lịch & giải trí. Ở chiều ngược lại, ngành Công nghệ thông tin giảm trên 1%.

Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên HSX và HNX, trong khi mua ròng trên UPCOM. Cây nến với bóng nến dài cho thấy đà hồi phục đã phần nào chững lại chỉ sau một phiên tăng, phản ánh tâm lý thị trường vẫn khá thận trọng. Trong những phiên tới, VN-Index cần lấp hoàn toàn gap tại vùng 1738 – 1747 để củng cố nhịp hồi phục và gia tăng khả năng hướng lên vùng 1775 điểm”.

Ngắn hạn VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1730 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tích lũy trong biên độ hẹp trên hỗ trợ quan trọng quanh 1700 điểm, tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất các tháng 03, 07 và tháng 10/2026. Ngắn hạn VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1730 điểm và được kỳ vọng phục hồi lên vùng giá quanh 1770 điểm, tương ứng đường xu hướng giảm giá nối các vùng giá cao nhất tháng 09 và 10/2026. Với áp lực cung vùng giá cao có thể gia tăng trở lại.

Sau khi phục hồi mạnh sau giai đoạn giảm giá. Thị trường đang cân bằng trở lại với cơ hội ngắn hạn chủ yếu tập trung ở các mã vốn hóa trung bình sau giai đoạn giảm giá mạnh. VN-Index cũng phục hồi, tích lũy sau giai đoạn giảm giá. Cần động lực tăng trưởng vượt trội từ nhóm ngân hàng và VinGroup mới có thể kỳ vọng VN-Index vượt lên xu hướng điều chỉnh kéo dài từ tháng 9/2026 đến nay. Nhà đầu tư cân bằng danh mục, gia tăng tỉ trọng chỉ nên xem xét khi VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn, tăng trưởng trở lại.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.".

VN-Index có thể tiếp tục hướng tới vùng mục tiêu 1770–1780 điểm trong các phiên tiếp theo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index tăng 7,7 điểm (+0,4%), đóng cửa tại 1740,7 điểm. Chỉ số mở cửa tăng khoảng 20 điểm trong phiên sáng, tuy nhiên đà tăng điểm suy yếu khi áp lực bán gia tăng về cuối phiên. Động lực hỗ trợ thị trường trong phiên đến từ nhóm Ngân hàng và Bất động sản. Độ rộng thị trường vẫn nghiêng về sắc xanh với 168 mã tăng và 139 mã giảm. Thanh khoản trong phiên hôm nay giảm hơn 11% so với phiên liên trước.

Đà tăng điểm của chỉ số trong phiên hôm nay phù hợp với nhận định của chúng tôi trong báo cáo trước đó. Trong phiên hôm nay, chỉ số VN-Index tiếp tục duy trì được xu hướng tăng và đóng cửa trên hỗ trợ động MA20 với thanh khoản cao hơn so với TB 20 phiên. Do đó, chúng tôi giữ quan điểm về xu hướng của VN-Index có thể tiếp tục hướng tới vùng mục tiêu 1770–1780 điểm trong các phiên tiếp theo. Nhà đầu tư có thể canh giải ngân trong các nhịp tích lũy quanh hỗ trợ 1740–1750 điểm khi khối lượng giao dịch bứt phá vượt đường trung bình 20 phiên, ưu tiên các cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong 12 tháng tới”.

Nhịp hồi hiện hữu nhưng chưa đủ cơ sở để kỳ vọng một xu hướng tăng bền vững

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Nhịp hồi tiếp diễn nhưng chất lượng chưa cải thiện thêm khi động lực dẫn dắt quay lại trạng thái cô đặc: Sau phiên 04/11 có độ lan tỏa rất tốt thì tỷ lệ cổ phiếu tăng trên HOSE hôm nay hạ còn khoảng 41% và thanh khoản giảm về 15.529 tỷ đồng. Trong khi đó, phần lớn điểm tăng của VN-Index đến từ VIC và nhóm Bất động sản. Tỷ lệ cổ phiếu trên EMA20/EMA50 duy trì khoảng 36%/30%, cho thấy mặt bằng kỹ thuật đã cải thiện so với đáy nhưng vẫn ở mức trung bình thấp. Do đó, nhịp hồi hiện hữu nhưng chưa đủ cơ sở để kỳ vọng một xu hướng tăng bền vững.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Duy trì khoảng 40% cổ phiếu/60% tiền mặt, trong đó 10% tăng thêm dành cho giao dịch ngắn hạn. Có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh nếu VN-Index giữ ổn định vùng 1700–1720 điểm, nhưng hạn chế mua đuổi khi chỉ số tiến gần 1760–1780 điểm mà thanh khoản và độ rộng không mở rộng tương ứng. Nhóm theo dõi ưu tiên vẫn là Bán lẻ (FRT, MWG), Tiêu dùng (MSN, MCH, TLG), Dệt may (MSH, TNG) hoặc nhóm mã cổ phiếu riêng lẻ như NT2, NVB, VEA, NTP, BWE, CSV”.

Vẫn cần thận trọng với trường hợp lực bán bắt ngờ trở lại

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Spinning top cho thấy tâm lý lưỡng lự của nhà đầu tư sau phiên tăng điểm mạnh trước đó.

Ở khung đồ thị ngày, 2 đường +/-DI giao cắt với nhau, tuy nhiên 2 chỉ báo MACD và RSI chưa hình thành đỉnh mới cho thấy VN-Index vẫn đang duy trì diễn biến hồi phục với kháng vực và hỗ trợ là 1760 tương ứng với đường Senkouspan B. Tuy nhiên đường Kijun vẫn đang hướng xuống và VN-Index vẫn đang vận động dưới mây kumo nên vẫn cần thận trọng với trường hợp lực bán bắt ngờ trở lại.

Ở khung đồ thị giờ, DI- đang hướng lên cắt DI+, cùng với việc MFI và RSI đã tiến lên vùng cao và có tín hiệu hình thành đỉnh nên xác suất ngắn hạn VN-Index vẫn có thể xảy ra rung lắc.

Thị trường ghi nhận vận động rung lắc khi gặp vùng kháng cự 1750 vào phiên hôm nay và diễn biến phân hóa đã xuất hiện do sự gia tăng của lực cung. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng đối với cổ phiếu đang trong đà tăng ổn định, hạn chế mua đuổi khi cổ phiếu đã tăng mạnh. Một số nhóm đáng lưu ý: Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán”.

Chưa thể loại trừ khả năng chỉ số điều chỉnh kiểm định lại vùng hỗ trợ gần 1725–1730 điểm trong phiên 06/11

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng. Tuy nhiên, trạng thái thận trọng trong phiên cho thấy chưa thể loại trừ khả năng chỉ số điều chỉnh kiểm định lại vùng hỗ trợ gần 1725–1730 điểm trong phiên 06/11”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.