VN-Index hồi phục, dòng tiền vẫn 'bỏ ngỏ' tín hiệu tăng

Thận trọng với nhịp hồi của VN-Index

Sau phiên hồi phục cuối tuần, các công ty chứng khoán vẫn thận trọng với khả năng đảo chiều của VN-Index khi thanh khoản và độ rộng thị trường chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt.

Theo CTCP Tiên Phong (TPBS), VN-Index hồi phục trong phiên cuối tuần nhưng chưa đủ cơ sở để xác nhận đảo chiều xu hướng giảm. Việc chỉ số đánh mất kênh giá tăng trước đó tiếp tục là tín hiệu bất lợi đối với xu hướng ngắn hạn.

TPBS cho rằng VN-Index vẫn nghiêng về kịch bản điều chỉnh. Các nhịp hồi cần được theo dõi thận trọng cho đến khi thanh khoản và sức mạnh dòng tiền có sự cải thiện rõ rệt. Trong ngắn hạn, khi chỉ số tiếp cận các vùng kháng cự, nhà đầu tư nên ưu tiên tái cơ cấu và kiểm soát tỷ trọng thay vì xem đây là tín hiệu xác nhận xu hướng tăng mới.

Tương tự, CTCK Vietcombank (VCBS) cho rằng nhịp hồi cuối tuần chưa cho thấy thị trường đã tìm được điểm cân bằng. Sau khi bật lên từ vùng hỗ trợ, lực bán quay trở lại trong nửa giờ cuối phiên và phiên ATC. VCBS dự báo VN-Index có thể tiếp tục rung lắc với biên độ rộng, trong đó vùng 1.760-1.770 điểm là hỗ trợ ngắn hạn cần theo dõi.

Diễn biến VN-Index trong tuần vừa qua (Ảnh: FireAnt).

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục rà soát và cơ cấu danh mục, nâng tỷ trọng tiền mặt và giảm các cổ phiếu đã vi phạm vùng hỗ trợ. Với các vị thế mới, nhà đầu tư nên chờ thêm tín hiệu xác nhận, qua đó duy trì sức mua trong trường hợp thị trường tiếp tục điều chỉnh.

Trong khi đó, CTCK VPBank (VPBankS) chưa nghiêng về việc gia tăng mạnh tỷ trọng sau phiên tăng cuối tuần. Theo công ty chứng khoán này, VN-Index vẫn đứng trên vùng hỗ trợ trung hạn và lực mua đã xuất hiện khi chỉ số giảm sâu, nhưng dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu trong khi độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm.

Trong phiên 25/9, HOSE ghi nhận 140 mã tăng và 179 mã giảm, trong khi thanh khoản khớp lệnh giảm so với phiên trước. VPBankS xác định vùng 1.750-1.760 điểm là khu vực có thể xuất hiện lực mua trở lại nếu VN-Index chịu thêm áp lực. Ở chiều ngược lại, chỉ số cần vượt vùng 1.790-1.800 điểm để cải thiện xu hướng ngắn hạn.

Trong bối cảnh tín hiệu thị trường chưa đồng thuận, VPBankS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng vừa phải, ưu tiên các cổ phiếu có nền giá tốt và chỉ gia tăng tỷ trọng khi sức mua cùng độ rộng thị trường cải thiện.

VN-Index được kỳ vọng giữ nhịp tích cực trong tuần tới

Sau phiên cuối tuần điều chỉnh do hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ, chuyên gia VPS cho rằng thị trường vẫn có khả năng vận động tích cực trong tuần giao dịch tới, với vùng 1.800-1.815 điểm là hỗ trợ đáng chú ý.

Theo ông Lê Đức Khánh - Giám đốc Phân tích CTCK VPS, thị trường chứng khoán vẫn có thể vận động tích cực trong tuần giao dịch tới. Vùng hỗ trợ mạnh của VN-Index hiện nằm tại 1.800-1.815 điểm. Trong trường hợp chỉ số duy trì được vùng này, thị trường có thể hồi phục trở lại từ vùng 1.820-1.850 điểm.

Theo chuyên gia VPS, dư địa tăng vẫn còn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN30 và các nhóm tài chính, chứng khoán. Đây cũng là những nhóm có thanh khoản cao và đáp ứng các tiêu chí về quy mô vốn hóa, tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng và room ngoại.

Ông Khánh cho rằng nhóm tài chính, ngân hàng, chứng khoán cùng các cổ phiếu thuộc VN30, năng lượng, tiêu dùng và bán lẻ tiếp tục đáng chú ý. Trong đó, nhà đầu tư có thể theo dõi rổ FTSE Vietnam 30 Index, đồng thời ưu tiên các cổ phiếu đứng đầu ngành thay vì nhóm vốn hóa trung bình và vốn hóa nhỏ.

Về dòng tiền, ông Khánh nhận định tâm lý thị trường đã cải thiện, thể hiện qua thanh khoản toàn thị trường gia tăng và dòng tiền trong nước tham gia sôi động hơn. Cùng với đó, triển vọng dòng vốn ngoại quay trở lại sau khi thị trường Việt Nam được nâng hạng vẫn được kỳ vọng tạo thêm động lực cho thị trường.

Theo ông, một phần kỳ vọng về nâng hạng đã được phản ánh vào diễn biến tương đối ổn định của thị trường trong thời gian qua, khi chưa xuất hiện các phiên bán tháo hoặc những nhịp giảm sâu trên diện rộng.

Ở góc độ lựa chọn cổ phiếu, chuyên gia VPS cho rằng nên tập trung vào những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt, tăng trưởng cao và ổn định. Các cổ phiếu chưa tăng giá nhiều, có mức định giá ở mức hấp dẫn và đáp ứng các tiêu chí mà nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư nước ngoài quan tâm có thể được chú ý.

Dù triển vọng ngắn hạn được đánh giá tích cực, thị trường vẫn đối mặt với những yếu tố cần theo dõi, đặc biệt là mặt bằng lãi suất và diễn biến tài chính quốc tế.

Ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Ngân hàng Đầu tư Chứng khoán An Bình (ABS) cho rằng VN-Index vẫn đối mặt với nhiều thách thức trong những tháng còn lại của năm khi môi trường lãi suất không còn thuận lợi như giai đoạn trước năm 2025.

Theo ông Minh, áp lực đến từ cả lãi suất trong nước và diễn biến trên thị trường tài chính quốc tế, mặt bằng lợi suất cao có thể gây sức ép lên chi phí vốn toàn cầu, tỷ giá và dòng vốn tại các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.

Ông Minh nghiêng về kịch bản lãi suất trong nước đi ngang đến cuối năm. Khi đó, VN-Index có thể dao động trong vùng 1.700-1.900 điểm và khó bứt phá mạnh. Trong trường hợp lãi suất hạ nhiệt đáng kể, chỉ số có khả năng vượt mốc 1.900 điểm.

Đối với câu chuyện nâng hạng, ông Minh cho rằng tác động trước mắt chủ yếu nằm ở yếu tố tâm lý, bởi thông tin này đã được thị trường đón nhận từ trước, trong khi dòng vốn ngoại sẽ giải ngân theo lộ trình.

Về dài hạn, nâng hạng mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn quốc tế, đặc biệt từ các quỹ thụ động, nhưng để hiện thực hóa dòng vốn này, thị trường vẫn cần tiếp tục cải thiện quy mô vốn hóa, thanh khoản, giới hạn sở hữu nước ngoài, cơ chế giao dịch và các công cụ phòng ngừa rủi ro.