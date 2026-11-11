VN-Index hồi phục cuối phiên, nhóm vốn hoá lớn nâng đỡ thị trường

Phiên giao dịch sáng nay của VN-Index diễn biến khá giằng co khi chỉ số mở cửa với một nhịp tăng vọt nhẹ lên sát vùng 1.750 điểm rồi nhanh chóng lùi về dao động quanh mốc tham chiếu ở khu vực 1.740 điểm trong suốt phần lớn thời gian còn lại của buổi sáng. Kết thúc phiên sáng, VN-Index tạm dừng chân ở mức 1.743,07 điểm.

VIC là cổ phiếu có tác động tích cực nhất cho VN-Index phiên sáng nay khi mang về 3,11 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, MCH và VPB lấy đi tổng cộng 1,32 điểm của chỉ số.

Sang phiên chiều, VN-Index tiếp tục duy trì trạng thái giằng co hẹp và có nhịp lùi sâu xuống vùng 1.735 điểm do áp lực bán chốt lời ngắn hạn.

Tuy nhiên, bước sang nửa cuối phiên chiều, lực cầu bắt đáy bất ngờ nhập cuộc ở một số mã cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm bất động sản, giúp chỉ số nhanh chóng đảo chiều hồi phục. Theo đó, VN-Index bật tăng vượt mốc tham chiếu về cuối phiên, chính thức đóng cửa tại mức 1.746,9 điểm, tăng 3,83 điểm tương đương tăng 0,22%.

Các mã kéo điểm tăng tích cực nhất cho VN-Index dẫn đầu là VIC với tăng 5,21 điểm, tiếp theo sau là VHM (tăng 0,86 điểm), VCB (tăng 0,7 điểm). Ngược lại, các mã kéo điểm nhẹ bao gồm BSR, CTG, HVN,...

Thanh khoản toàn thị trường ghi nhận sự sụt giảm nhẹ với giá trị giao dịch đạt khoảng 13.472 tỷ đồng, giảm 18,09% so với hôm qua. Tự doanh ghi nhận mua ròng mạnh mẽ mã VIX với 138,77 tỷ đồng, cao hơn hẳn so với các mã theo sau là POW (78 tỷ đồng), VHM (47 tỷ đồng).

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục mua ròng nhẹ 52,3 tỷ đồng. Cụ thể, dòng vốn ngoại tập trung bán ròng mạnh tại FPT (48,33 tỷ đồng), NVL (39,15 tỷ đồng), ACB (35,39 tỷ đồng), cùng các mã như MBB, STB và DCM. Ở chiều ngược lại, khối ngoại đẩy mạnh mua ròng tại các mã trụ như VIC (138,77 tỷ đồng), POW (78,07 tỷ đồng), VHM (46,95 tỷ đồng), HDB và TPB.

Diễn biến VN-Index phiên ngày 11/11 (Ảnh: Trading View).

Nhóm ngành Tài chính dẫn dắt dòng tiền với các mã ngân hàng và chứng khoán biến động trái chiều và nhiều mã đứng giá. Cụ thể, LPB tăng 0,28%, SHB tăng 2,29%, TPB tăng 3,15%, VCB tăng 0,74%, EIB tăng 0,31%, BID tăng 0,78%, VCI tăng 1%.

Ngược lại, VIX giảm 0,75%, CTG giảm 0,31%, TCB giảm 0,68%, SSI giảm 0,48%, ABB giảm 0,60%, SHS giảm 0,73%. Trong khi đó, MBB, MSB, VND, ORS, SSB đứng giá.

Nhóm ngành Bất động sản ghi nhận lực đỡ từ các mã vốn hóa lớn nhưng nhìn chung chịu áp lực điều chỉnh. Cụ thể VIC tăng 1,32% đạt 245.200 đồng/cổ phiếu và được khối ngoại mua ròng mạnh nhất phiên. Bên cạnh đó VHM tăng 0,81% đạt 62.500 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, VPI tăng 2,66%, NLG tăng 1,70%. Ngược lại, KDH giảm 2,52% và chịu lực bán ròng từ nhà đầu tư nước ngoài sau phiên gom hôm qua, NVL giảm 2,76%, DXG giảm 0,88%, DIG giảm 1,41%, SZC giảm 1,21%, VRE giảm 4,32%, HDC giảm 4,12%. Còn lại, KBC, TCH, CEO đứng giá.

Nhóm ngành Công nghiệp thể hiện sắc xanh lan tỏa tích cực ở nhiều mã tiêu biểu. Trong đó, GEX tăng 0,45%, VSC tăng 1,85%, VCG tăng 0,97%, CII tăng 0,35%, GMD tăng 0,19%, PC1 tăng 0,33%. Chỉ có VEA giảm 0,79%, CTD giảm 0,56%.

Nhóm ngành Nguyên vật liệu giao dịch khởi sắc tại một số cổ phiếu đầu ngành, cụ thể HPG tăng 0,47%, NKG tăng 1,65%. Trong khi đó, MSR giảm 2,98%, DCM giảm 0,33%.

Nhóm ngành Tiêu dùng thiết yếu duy trì xu hướng giảm áp đảo. Trong đó, MSN giảm 1,1% về giá 71.800 đồng/cổ phiếu, VNM giảm 1,62%, SBT và DBC đứng giá, HNG tăng 3,51%, VHC giảm 2,65%, MCH giảm 2,61%.

Nhóm ngành Năng lượng phân hóa rõ rệt nhưng không còn đồng loạt giảm như phiên liền trước. Cụ thể BSR tiếp tục giảm 0,59% về giá 25.300 đồng/cổ phiếu, PVD giảm 2,1%, PVT tăng 2,2%, PVS tăng 0,77%.

Nhóm ngành Công nghệ thông tin ghi nhận FPT đứng giá sau những phiên xuống giá. Tuy nhiên, mã FPT tiếp tục chịu lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị bán ròng đạt 48,33 tỷ đồng, cao nhất phiên.

Nhóm ngành Tiêu dùng không thiết yếu chứng kiến sự phân hóa hẹp. Cụ thể, MWG giảm 0,41%, PNJ giảm 1,02% về giá 14.550 đồng/cổ phiếu, VPL giảm 0,31%, OML giảm 1,48%.

Nhóm ngành Tiện ích bật tăng tốt nhờ lực kéo POW tăng 1,6%, GAS tăng 1,78%.