Trong phiên sáng 27-11, VN-Index ban đầu mở cửa trong sắc đỏ nhưng nhanh chóng đảo chiều khi lực cầu bắt đáy gia tăng. Sắc xanh lan rộng hơn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó VIC có thời điểm tăng gần 5%, đóng góp gần 20 điểm cho chỉ số. Các mã VPB, FPT, TCB và LPB cũng tăng khoảng 3-4%, giúp VN-Index có lúc tiến lên vùng 1.660 điểm.

Diễn biến nhóm cổ phiếu bất động sản phiên chiều 27-11. Ảnh: VietstockFinance

Dù vậy, đà hồi phục chưa thực sự đồng đều. Dòng tiền tập trung ở một số cổ phiếu trụ, trong khi nhiều mã vừa và nhỏ vẫn chịu áp lực bán, thậm chí giảm sàn như DCL, TNT, HSL và BKG.

Về cuối phiên 27-11, lực cầu tiếp tục duy trì ở nhiều nhóm cổ phiếu, đặc biệt là năng lượng, giúp VN-Index giữ được mức tăng khá. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 24,22 điểm, tương đương 1,49%, lên 1.653,9 điểm. Trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), có 217 mã tăng và 93 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 585,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 11.269,1 tỷ đồng, giảm hơn 27% về khối lượng và 30% về giá trị so với phiên trước.

Nhóm năng lượng trở thành điểm sáng khi nhiều cổ phiếu tăng mạnh. GAS tăng 6,6%, BSR tăng kịch trần 6,9%, PVD tăng 6,7% và PVS tăng trần 10%. PVT tăng 6,7%, trong khi PLX tăng 6,16%. Ở nhóm ngân hàng, LPB tăng 4,84%, MBB tăng 2,82%, TCB tăng 2,54% và VPB tăng 1,78%. Nhóm bất động sản cũng ghi nhận nhiều mã hồi phục như NVL tăng 6,1%, TCH tăng 4,08%, VRE tăng 2,82% và DXG tăng 2,46%.

Ở chiều ngược lại, nhóm chứng khoán phân hóa khi VND, VIX, MBS tăng điểm, còn VCI giảm 1,36%; SSI, HCM và SHS đứng giá tham chiếu. Một số cổ phiếu tiêu dùng như SAB và VNM cũng giảm nhẹ.

Trên sàn Hà Nội (HNX), HNX-Index tăng 1,54 điểm, tương đương 0,68%, lên 228,11 điểm. UPCoM-Index giảm 0,22 điểm, tương đương 0,19%, xuống 118,22 điểm.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài là điểm sáng khi khối này mua ròng 611 tỷ đồng trên toàn thị trường. FPT được mua ròng mạnh nhất với 181,9 tỷ đồng, tiếp đến là MBB với 79,6 tỷ đồng, BSR với 55,5 tỷ đồng và HPG với 52,3 tỷ đồng. Ở chiều bán, GMD bị bán ròng 149,4 tỷ đồng, NLG 24,1 tỷ đồng và GEX 23,9 tỷ đồng.

Phiên hồi phục ngày 27-11 giúp VN-Index lấy lại một phần điểm số đã mất trong phiên trước. Tuy nhiên, giá trị giao dịch trên HOSE giảm đáng kể, cho thấy dòng tiền vẫn chưa thực sự mạnh lên. Khả năng duy trì đà hồi phục sẽ phụ thuộc vào sự lan tỏa của lực cầu thay vì chỉ dựa vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn.