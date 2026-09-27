VN-Index hồi phục chưa đủ mạnh, rủi ro điều chỉnh vẫn còn

Chứng khoán tuần 21-25/9/2026, tuần giao dịch đầu tiên sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng không tạo ra nhiều chuyển biến đáng kể. VN-Index chủ yếu giằng co quanh mốc 1.800 điểm khi các nhóm cổ phiếu phân hóa mạnh, trong khi dòng tiền chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt.

Những nhịp hồi phục liên tục xuất hiện nhưng nhanh chóng gặp lực bán khiến chỉ số chưa thể xác lập xu hướng rõ ràng. Kết thúc tuần, VN-Index dừng tại 1.785,11 điểm, giảm 1,68% so với tuần trước.

Diễn biến này cho thấy kỳ vọng từ câu chuyện nâng hạng chưa chuyển hóa ngay thành động lực tăng điểm trên diện rộng. Thay vào đó, thị trường vẫn chịu ảnh hưởng chủ yếu từ diễn biến của một số cổ phiếu vốn hóa lớn và sự luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành.

Trong phiên cuối tuần, VHM là cổ phiếu có đóng góp tích cực nhất cho VN-Index khi mang về gần 7 điểm cho chỉ số. VIC và VPB cũng hỗ trợ đáng kể với tổng cộng khoảng 4,8 điểm tăng, trong khi GAS, SSB và VNM là những mã gây sức ép lớn nhất, lấy đi khoảng 1,5 điểm của chỉ số.

Xét cả tuần, bất động sản là nhóm dẫn dắt với mức tăng 1,53%. Tuy nhiên, động lực tăng chủ yếu tập trung ở ba cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vin là VIC tăng 0,87%, VHM tăng 5,66% và VRE tăng 1,45%.

Phần lớn cổ phiếu còn lại trong nhóm bất động sản vẫn chịu áp lực điều chỉnh. KSF giảm 1,03%, BCM giảm 1,83%, NVL giảm 2,87%, SJS giảm 1,25%, PDR giảm 1,74%, DIG giảm 2,03% và NLG giảm 1,54%.

Sự trái chiều này cho thấy đà tăng của nhóm bất động sản chưa thực sự lan tỏa. Chỉ một số cổ phiếu vốn hóa lớn tăng giá đã giúp ngành giữ được sắc xanh, trong khi mặt bằng chung vẫn phân hóa đáng kể.

Bên cạnh bất động sản, nhóm tiêu dùng không thiết yếu và công nghiệp cũng giao dịch tích cực hơn trong tuần, cùng ghi nhận mức tăng gần 1%.

Ở nhóm tiêu dùng, PET tăng 6,67%, MWG tăng 0,69% và VPL tăng 2,18%. Trong nhóm công nghiệp, GEE tăng 4,23%, HAH tăng 4,76%, VSC tăng 1,15%, VOS tăng 4,17% và GMD tăng 1,44%, trong khi HTN tăng kịch trần.

Dòng tiền tập trung vào một số cổ phiếu riêng lẻ giúp các nhóm này duy trì diễn biến tích cực, song chưa đủ tạo thành xu hướng tăng đồng thuận trên toàn thị trường. Nhìn tổng thể, mức tăng của nhiều nhóm ngành vẫn tương đối hẹp, phản ánh trạng thái thận trọng của dòng tiền.

Ở chiều ngược lại, tiện ích và dịch vụ truyền thông là hai nhóm kém tích cực nhất. Nhóm tiện ích chịu sức ép từ GAS giảm 1,83%, HDG giảm 1,25%, REE giảm 1,28%, BWE giảm 1,47% và VSH giảm 1,08%.

Trong nhóm dịch vụ truyền thông, VGI giảm 1,31%, CTR giảm 1,89%, YEG giảm 0,39% và VNB giảm 0,55%.

Một trong những điểm đáng chú ý trong tuần đầu sau nâng hạng là hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài. Thay vì chuyển sang trạng thái mua ròng mạnh, khối ngoại tiếp tục bán ra với tổng giá trị gần 2.900 tỷ đồng trên hai sàn.

Riêng HoSE ghi nhận giá trị bán ròng hơn 2.800 tỷ đồng, trong khi trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 12 tỷ đồng. Dòng vốn ngoại vì vậy vẫn chưa tạo ra lực đỡ đáng kể cho thị trường trong giai đoạn được kỳ vọng có sự thay đổi về dòng vốn sau nâng hạng.

Trong bối cảnh thanh khoản chưa cải thiện rõ rệt, hoạt động bán ròng của khối ngoại tiếp tục là yếu tố khiến thị trường thiếu một động lực đủ mạnh để hình thành xu hướng tăng. VN-Index vì thế vẫn chủ yếu dao động quanh vùng 1.800 điểm thay vì tạo được một nhịp bứt phá.

Sau tuần giao dịch đầu tiên hậu nâng hạng, thị trường vẫn cần thêm những tín hiệu rõ ràng hơn từ dòng tiền và độ rộng tăng giá. Việc một số nhóm cổ phiếu lớn duy trì được đà tăng giúp hạn chế áp lực lên chỉ số, nhưng sự phân hóa và thanh khoản chưa cải thiện cho thấy kỳ vọng từ câu chuyện nâng hạng vẫn chưa phản ánh thành một xu hướng tăng đồng thuận.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

VN-Index chưa xác nhận tìm lại điểm cân bằng

Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

VCBS nhận định VN-Index đã rung lắc khi lùi về vùng hỗ trợ quanh 1.780 điểm trước khi bật tăng trở lại. Tuy nhiên, diễn biến này chưa đủ để khẳng định chỉ số đã tìm lại được điểm cân bằng.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục cơ cấu danh mục, nâng cao tỷ trọng tiền mặt và bán giảm những cổ phiếu đã vi phạm các vùng hỗ trợ. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn trước khi gia tăng vị thế.

VN-Index cần vượt 1.800 điểm để cải thiện xu hướng

Chứng khoán SHS

Dưới ảnh hưởng chi phối của của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang tích lũy kém tích cực khi không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.800 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên.

Trong kịch bản hồi phục, VN-Index có thể kiểm tra lại vùng kháng cự mạnh quanh 1.800 điểm. SHS cho rằng xu hướng chỉ được cải thiện nếu chỉ số vượt trở lại vùng này; ngược lại, áp lực điều chỉnh có thể tiếp diễn về quanh 1.730-1.750 điểm.

Đáng chú ý, sau khi thị trường chính thức được nâng hạng, trái với kỳ vọng của nhà đầu tư, khối ngoại tiếp tục gia tăng bán ròng trong tuần qua, tập trung nhiều vào các cổ phiếu vốn hóa lớn. Diễn biến này cùng việc VN-Index không giữ được đường giá hỗ trợ tăng trưởng ngắn và trung hạn đã tác động tiêu cực đến tâm lý thị trường.

SHS duy trì quan điểm thận trọng, trung lập với VN-Index trong bối cảnh thị trường hiện không có nhiều cơ hội đầu tư tăng trưởng tốt và số nhóm ngành có triển vọng tăng trưởng còn hạn chế.

Giữ 1.770-1.780 điểm, VN-Index có thể hướng tới 1.820 điểm

Chứng khoán OCBS

Trong tuần giao dịch mới, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục tìm điểm cân bằng trong vùng 1.770 - 1.810 điểm sau nhịp điều chỉnh vừa qua. Áp lực bán tại nhóm vốn hóa lớn có thể vẫn tạo biến động cho chỉ số, nhưng việc dòng tiền bắt đầu luân chuyển sang một số nhóm có câu chuyện riêng đang giúp thị trường duy trì trạng thái cân bằng hơn.

Tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng, khiến lực cầu chưa thực sự lan tỏa và đà hồi phục nếu xuất hiện có thể tiếp tục diễn ra theo hướng phân hóa. Nếu giữ vững vùng 1.770 - 1.780 điểm, VN-Index có thể tích lũy và hướng lại vùng 1.810 - 1.820 điểm, trong khi việc vượt vùng này sẽ cần thanh khoản cải thiện và sự tham gia rõ nét hơn của các nhóm dẫn dắt.

Về kỹ thuật, VN-Index đang trong quá trình kiểm định vùng hỗ trợ 1.770 - 1.780 điểm sau khi chịu áp lực bán trong tuần qua. Động lượng ngắn hạn chưa thực sự mạnh, do đó khả năng giữ vững vùng hỗ trợ này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trạng thái tích lũy và hạn chế rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh.

Ở chiều trên, vùng 1.810 - 1.820 điểm là kháng cự gần, trong khi vùng 1.830 - 1.840 điểm sẽ là mục tiêu cao hơn nếu lực cầu cải thiện rõ rệt. Ngược lại, nếu VN-Index xuyên thủng 1.770 điểm cùng thanh khoản gia tăng, áp lực điều chỉnh có thể mở rộng về vùng 1.730 - 1.750 điểm.

Về chiến lược giao dịch, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng ở mức hợp lý, ưu tiên sự linh hoạt thay vì gia tăng vị thế khi tín hiệu thị trường chưa thực sự rõ ràng. Với các cổ phiếu đang giữ nền tốt và có dòng tiền cải thiện, có thể tiếp tục nắm giữ và cân nhắc gia tăng từng phần khi xuất hiện các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ.

Đối với vị thế mới, ưu tiên các cổ phiếu có nền giá chặt, triển vọng kết quả kinh doanh quý III tích cực và câu chuyện hỗ trợ riêng, đồng thời hạn chế mua đuổi khi giá tăng nhanh. Trong bối cảnh tâm lý còn thận trọng, việc giữ một phần tiền mặt và chờ sự cải thiện đồng thuận của thanh khoản, độ rộng thị trường sẽ giúp nhà đầu tư chủ động hơn trước các nhịp biến động.

Nhịp hồi chưa đủ xác nhận đảo chiều

Chứng khoán TPS

Trong phiên cuối tuần trước, VN-Index ghi nhận một phiên hồi phục nhưng chưa đủ thuyết phục để xác nhận đảo chiều xu hướng giảm. Đặc biệt, việc chỉ số đánh mất kênh giá tăng trước đó tiếp tục là tín hiệu bất lợi đối với xu hướng ngắn hạn.

Nhìn chung, VN-Index vẫn nghiêng về kịch bản điều chỉnh, và các nhịp hồi hiện tại cần được nhìn nhận thận trọng cho đến khi xuất hiện sự cải thiện rõ rệt về thanh khoản và sức mạnh của dòng tiền.

Trong ngắn hạn, các nhịp hồi khi chỉ số tiếp cận các vùng kháng cự vẫn nên được xem xét trong bối cảnh tái cơ cấu và kiểm soát tỷ trọng, thay vì xem là tín hiệu xác nhận đảo chiều.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.